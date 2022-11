Adolfo Marín Confirma Llegada de 757 Elementos de la Guardia Nacional y 50 Vehículos Para Apoyar Seguridad

Sin Embargo la Violencia y la Inseguridad Continúan

Por Rubén Palomo Macías

Adolfo Marín Marín, secretario de Seguri­dad Pública, realizó su informe de resultados semanal en donde señaló a Página 24 Zacatecas que en la tarea de regresar la seguridad al estado elementos de las corpo­raciones de seguridad han perdido la vida ante la afrenta y no queda más que continuar haciendo frente y combatir a quienes han dañado gravemente a las corporaciones y los zacatecanos.

Agregó que las disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada ha provocado muchos actos de violencia lo que lleva a la Secretaría de Seguridad Pú­blica (SSP) a redoblar esfuerzos y continuar realizando acciones operativas, análisis e inteligencia que permitan mermar las acti­vidades de dichos grupos delincuenciales.

El secretario señaló que como parte del compromiso del gobierno federal por aten­der la problemática de inseguridad y refor­zar las acciones para brindar seguridad y tranquilidad a las familias de Zacatecas esta semana arribaron al estado 757 efectivos de las fuerzas federales para desplegarse en el territorio estatal y realizar acciones de prevención, localización y detención de criminales. Al municipio de Zacatecas arribaron 519 elementos y 50 vehículos ofi­ciales mientras que al municipio de Fresnillo llegaron 238 elementos y 30 vehículos.

“En la semana que comprende del 24 al 30 de octubre se logró la detención de 58 personas por la probable comisión de un delito, 49 fueron puestas a disposición del ministerio público del fuero común y 9 del fuero federal. Fueron asegurados 19 vehícu­los a los que se les relaciona con la probable comisión de algún delito o por contar con reporte de robo, de igual manera se ase­guraron 23 armas de fuego, 97 cargadores de diversos calibres, 2 mil 719 cartuchos útiles y 8 chalecos balísticos. También se aseguraron 6.5 kilogramos de narcóticos, se destruyeron 2 campamentos de grupos delincuenciales, se localizaron en buen estado de salud a 3 víctimas de extorsión y se rescató a 5 víctimas de privación ilegal de la libertad”, mencionó.

La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informaron que durante la semana se cumplimentaron 18 órdenes de aprehensión, obtuvieron 27 vinculaciones a proceso, 21 sentencias, judicializaron 5 órdenes de cateo, abrieron 22 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 154 audiencias.

“Con estadísticas de la FGJE más de 90% de los homicidios registrados en la entidad están relacionados con la delincuencia organizada lo que nos obliga a fortalecer las áreas de análisis, inteligencia y trabajo de campo.

En el municipio de Zacatecas, en la Plazuela del Niño en la colonia Centro, se registró una agresión en la que un hombre perdió la vida.

En Guadalupe, en la calle Las Águilas del fraccionamiento Gavilanes, se registró una agresión en contra de una mujer y dos hombres, lamentablemente las tres personas perdieron la vida en el lugar.

En Trancoso, en la calle Insurgentes, fue encontrada una persona del sexo masculino sin vida envuelta en una cobija.

Sobre el Paseo Díaz Ordaz, en Zacatecas, fue localizado un vehículo incendiándose y a un costado del mismo una persona sin vida. Ese mismo día, en la calle Miguel Chávez del barrio de La Pinta, fueron loca­lizados restos humanos.

En la Avenida Granadas, de la colonia La comarca en Guadalupe, se registró una agresión con arma de fuego en la que una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado.

Un lamentable hecho más se registró en el municipio de Fresnillo cuando en la Avenida Proaño, de la colonia Las Aves, fue agredido un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en este hecho el efectivo policial y una mujer perdieron la vida:

Con esta cobarde agresión, lamentablemente, contabilizamos 41 elementos policiales que han fallecido. Estos hechos y cada uno de los eventos delictivos que se registran son investigados por la FGJE”, relató.

Como casos de éxito el secretario Marín señaló que se cumplimentó una orden de cateo en el municipio de Guadalupe donde se aseguraron 100 envoltorios de mariguana, bolsas de plástico con probable cocaína, dos armas de fuego y cartuchos.

“En la comunidad de Buenavista, en Ojo­caliente, fue ubicada una casa de seguridad logrando la detención de 8 personas, se aseguraron 15 armas de fuego, ocho chale­cos balísticos, 62 cargadores abastecidos, cartuchos de diferentes calibres, 23 bolsas con probable mariguana y 8 vehículos.

En la comunidad Ermita de Guadalupe, en Jerez, fue detenido un hombre que portaba un arma de fuego corta y se aseguró una motocicleta que cuenta con reporte de robo.

En Zacatecas, cerca de la colonia CTM, detuvieron a tres hombres uno originario de Nayarit, otro de Querétaro y uno más del Estado de Zacatecas a quienes se les aseguró un arma de fuego, probable droga y cartuchos útiles. Las personas podrían estar vinculadas con una agresión del día viernes en donde una persona perdió la vida en la capital del estado.

Este domingo se logró la detención de dos masculinos, uno originario de Tabasco y el otro del Estado de México, estaban en pose­sión de un arma de fuego larga y una corta, además se les aseguró un vehículo”, añadió.

Durante los cuestionamientos se apuntó el reciente hecho que pone a Zacatecas en la mira mundial donde un perro lleva pasean­do una cabeza humana en su hocico en el municipio de Monte Escobedo, al respecto Adolfo Marín comentó que es probable que sea una persona desaparecida de San Luis Potosí, los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado ya tomaron muestras para revisar la relación genética de la per­sona localizada.

“Esto para determinar la identidad de la persona y continuar con los procesos corres­pondientes, no sabemos si esta persona fue ejecutada en el área o los trasgresores de la ley lo colocaron en un lugar específico para llamar la atención. Eso dicta, implica que hay una intención de quien lo colocó en un lugar donde continuamente asiste la comu­nidad. Estamos en el proceso y esperemos que en breve se tenga información fidedigna de los hechos”, comentó.

Adolfo Marín apuntó que solamente Monte Escobedo y Apulco no cuentan con elementos municipales y señaló que los municipios deben velar por la seguridad ya que es su responsabilidad y añadió que se está revisando el lanzamiento de una convo­catoria para llevar a cabo reclutamiento de personal, además de que por parte de la SSP se tienen alrededor de 20 elementos para brindar seguridad en ese territorio.

“Ahí hay una cierta diferencia entre el municipio y nosotros pero no descuidamos el territorio, tenemos unidades cercanas que llevan a cabo sus actividades de patrullaje, reconocimiento y en ese sentido seguimos trabajando para tratar de convencer al muni­cipio de Apulco para convencer que lleve a cabo su reclutamiento y contar con policías para la seguridad por su beneficio y el de la sociedad”, añadió.

Respecto a los ataques contra policías y la continua solicitud para que los elementos porten sus armas en días de descanso Marín Marín mencionó que en su momento se ha comentado que incluso el presidente de la república que no se puede estar en contra de la ley.

“Yo quiero ser consciente en que si la ley establece un mandato constitucional noso­tros tenemos que respetarla, si no respeta­mos los estatutos establecidos en las leyes desde ahí andamos mal. Si no aceptamos la ley tal vez no podamos respetar otros as­pectos y lo primordial es respetar eficiente­mente tal como se marca en la ley. Tampoco puede haber convenios ni acuerdos u otras cosas que estén sobre una ley, en ese sentido tenemos que respetar”, comentó.

El secretario señaló que hay personas que pueden tomar alguna determinación bajo su responsabilidad pero en un momento dado que se llegue a presentar un ataque se pueden robar las armas de los elementos.

“Cuando lamentablemente nos han ejecu­tado a nuestros elementos policiales estos iban armados, inclusive se llevaron el arma, lógicamente lo tomamos como un arma ro­bada. Oficialmente no podemos hacer este aspecto porque la ley lo establece. Lo que hacemos es ajustarnos a la ley para evitar algunas otras controversias que afecten a la secretaría en ese sentido”, señaló.

Adolfo Marín reiteró que se tendría que realizar una reforma constitucional para que los elementos puedan portar sus armas estando francos sin embargo no manifestó apoyar una iniciativa para que se inicie esa reforma.

“La ley establece que ningún elemento que no esté desempeñando su servicio podrá portar un arma. De momento yo creo que nos vamos a mantener firmes en la ley establecida y nos mantenemos con ella hasta que haya una iniciativa o reforma, si no lo hay nos mantenemos como tal”, aseveró.

En el tema de agresiones contra profeso­res, que se trasladan a municipios lejanos de la capital, el secretario mencionó que se reu­nió con algunos representantes de sindicatos educativos y otras autoridades de educación quienes le manifestaron preocupaciones más allá de la capital.

“Establecimos una estrategia para llevar a cabo algunos cursos de actualización sobre extorsión y de actividades intimidatorias, les pareció bien esta modalidad que queremos establecer y es lo que llevaremos a cabo momentáneamente. Me comentaron que se habían sustraído 2 vehículos pero no había denuncia de momento, yo le comentaba que era necesaria la denuncia para tener las características de los vehículos y puedan ser localizados, de ser así los delincuentes pueden transitar por la ciudad”, mencionó.

Tomando nuevamente el tema de policías abatidos en la SSP se mencionó que en los primeros 18 años de la PEP se tenía una cifra de 20 policías caídos y esta cifra se ha doblado, se cuestionó si existe una falla en la estrategia de seguridad que pone en riesgo a los oficiales a lo que Adolfo Marín respondió que la estrategia no está fallando y los resultados que se dan cada semana son la muestra de ello.

“Los resultados que tenemos son feha­cientes, semanalmente se detiene alrededor de 60 personas, mismas a las que se les asegura armamento, municiones, drogas y demás. Lógicamente estamos dañando el patrimonio ilícito y tratan de intimidarnos y causarnos miedo. De ninguna manera queremos que haya un oficial caído más, no­sotros continuamos adiestrando a nuestros policías, mientras mejor preparados estén más resultados vamos a tener”, comentó.

Finalmente Adolfo Marín comentó que de los ataques registrados en la Plaza Bicente­nario se continúan realizando despliegues, patrullajes y rondines para mantener presen­cia de policía para realizar disuasión y evitar que se presenten hechos como los registrados.

“Quisiéramos tener cubierto todo el esta­do de Zacatecas, es difícil pero llegamos a todos los puntos habidos y por haber. No po­demos prometer una caseta con autoridades del estado en el lugar pero platicaré con el presidente de Zacatecas porque es su muni­cipio y él pudiera establecer algo”, remató.