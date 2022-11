Anuncia Supdacobaez Paro de Labores Indefinido

Cobaez no ha Pagado Cuotas: Gerardo García

Por Nallely de León Montellano

Ante una probable desincorporación del Colegio de Bachilleres del Estado de Za­catecas (Cobaez) al Issstezac, integrantes del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), anunciaron un paro de labores indefinido el próximo 3 de noviembre, lo que afectaría a más de 15 mil estudiantes de los 41 planteles.

En conferencia de prensa, Gerardo García Murillo, secretario general del Supdaco­baez, informó que la posible desincorpora­ción de la institución al Issstezac, se debe al incumplimiento de pago de cuotas por parte del Cobaez, pese a que, tanto personal administrativo como personal docente han realizado sus aportaciones debidamente.

Explicó que, con dicha desincorporación al Issstezac, se estarían viendo afectados más de mil 300 trabajadores, quienes, a decir del líder sindical, han realizado los pagos completos al Issstezac, a pesar de que gobierno ha asignado poco recurso a la institución desde hace años atrás.

En este aspecto, dijo que la aportación anual que debería realizar la parte patronal, es de 55.7 millones de pesos, sin embargo, 27.8 millones de pesos son de las cuotas de los trabajadores, por lo que, la aportación total debe ser de 83.6 millones de pesos con multas actualizaciones y recargos.

Aunado a lo anterior, García Murillo argu­mentó que la aportación de los trabajadores señalada, dejó de darse desde el año 2011, hasta diciembre de 2021, lo que derivó que la deuda ascendiera a los 700 millones de pe­sos, con multas, actualizaciones y recargos.

“Debido a esto, la anterior legislatura, por donación de un terreno del gobierno estatal anterior, se logra subsanar gran parte de esta deuda que comprende desde 2011 hasta no­viembre del 2019, es decir que de diciembre de 2019 a la fecha se han dejado de enterar los enteros patronales que es obligación de gobierno del estado, etiquetar y presupuestar en cada presupuesto de egresos a través de la legislatura”, señaló.

Destacó que, por primera vez el Supdaco­baez solicitó que se etiquete y se presupueste el recurso que necesita el Cobaez para el año 2023, para poder ponerse al corriente con las aportaciones al Issstezac, por lo que le fue entregado un pliego petitorio a la directora general del Cobaez, y asimismo uno más dirigido al gobernador del estado David Monreal Ávila, con la finalidad de que se instale una mesa de diálogo para tomar acuerdos resolutorios.

“Hemos escuchado con atención algunas declaraciones del actual director del Issste­zac donde aseguran que no se ha enterado nada de la cuota obrera y patronal por el colegio, nosotros estamos tranquilos como trabajadores porque quincena tras quincena se ha venido descontando esta cuota en el concepto 63, lo que no mencionan es que gran parte del recurso (55 millones de pesos) ya no es responsabilidad de los trabajadores si se presupuestó o no, es el gobernador del estado el que debe etiquetar el recurso año con año”, concluyó.