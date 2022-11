Mi Jardín de Flores

David, Como Gabino Barrera: no Entiende Razones Andando en la Borrachera

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“David Monreal es un gobernador irracional, no tiene oficio político, ni sabe de Administración pública; la vio­lencia y la inseguridad están desatadas: Cuauhtémoc Espinoza Jaime.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 1 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Violencia y la Inseguridad, no Cesan

GRACIAS A mi Padre Dios, ayer lunes los Malos Organizados no le arrancaron la vida a ningún ser humano.

-HASTA SE me hace raro -contesta doña Petra-, ¿no los estarán escondiendo? Digo, pues no hay que olvidar que este gobierno ‘usurpador’ es muy dado a la truculencia y la mentira-.

-LA VIOLENCIA, la inseguridad, la im­punidad persisten, así no se haya cometido ningún asesinato; tampoco a mí me extraña un posible ocultamiento de una o más eje­cuciones, no sería la primera ocasión que esto sucediera.

“PERO REITERO: Zacatecas sigue siendo un estado violento, inseguro, co­rrupto e impune, pero ¿qué se puede espe­rar de un gobierno impuesto por medio de la traición, las componendas y el fraude?

“SI BIEN este gobierno ‘usurpador’ no reporta asesinatos, las narco-ladrones no dejan de causar víctimas.

“AYER, en Fresnillo secuestraron a un trabajador del volante; la privación ilegal de la libertad sucedió cuando el chofer del taxi 37, del sitio Hemiciclo Hidalgo, recorría la lateral de la avenida Paseo del Mineral, colonia Las Huertas y al filo de las 7:30 de la tarde-noche, sicarios al servicio del crimen ‘organizado e inteligente’, como los reconoce ‘El Rey David’, lo bajaron violentamente del carro de alquiler y se lo llevaron en una camioneta.

“AHÍ MISMO en Fresnillo, un camión torton, propiedad de la empresa Impulsora Sahuayo, cargado de abarrotes, circulaba por la carretera federal 44, cuando a la al­tura de la Presa de Linares, narcos armados le salieron al paso y le robaron el camión de carga con todo y mercancía, según de­nunció ante las autoridades el chofer Joel de 39 años.

“SIGAMOS CON Fresnillo: dos sujetos en trepados en una motocicleta llegaron a una sucursal de la Gasolinera Gas Campa­nita de Zacatecas, ubicada en la avenida Paseo del Mineral, colonia Loma de Pla­teros, haciéndose pasar por clientes, pero luego uno de ellos amenazó de muerte a dos despachadoras de gasolina con una pavorosa pistola, obligándolas a entregar­les el dinero que a esa hora: 10:20 de la mañana, llevaban de venta: 6,600 pesos, y de inmediato se esfumaron.

“FINALMENTE, leemos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que en la cabecera de Guadalupe, a eso de la 1:00 de la tarde, un vehículo con varios sicarios dentro se frenó en una casa ubicada en Tránsito Pesado y carretera San Ramón, se bajaron de la camioneta y dispararon una lluvia de balas contra la fachada de esa casa y de un automóvil; en minutos se fueron tranquilamente.

“Y EN ninguno de estos cuatro crímenes hay detenidos, esto aquí y en China se lla­ma incapacidad, complicidad o impunidad y, posiblemente, las tres cosas, ¡carajo! ¿Cuántas veces oímos decir a ‘El Rey David’ que iba a limpiar la policía, que combatiría la corrupción y acabaría con la impunidad?

-¡UYYY! -exclamo-, lo dijo miles de veces en su campaña electoral-.

-DESGRACIADO ‘Deivis’, nos enga­ñó, todo fue mentira como también lo fue su ‘triunfo’ sobre la Claudia Anaya, ¡qué decepción, es producto del fraude, de in­tereses y acuerdos criminales!-.

Las Desapariciones

HOY MARTES 1 e noviembre, conti­nuando con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica dos Cédulas de Búsqueda:

ERIKA ROCIÓ (sic) GALLEGOS DEHUMA de 41 años, desaparecida desde el 6 de marzo de 2018, en Río Grande, Zacatecas, y

MIGUEL HERRERA REYES de 52 años, desaparecido en Cuauhtémoc, Zaca­tecas, el 23 de octubre de 2022.

Ambiciosos Vulgares

–HOY ME entero que una mujer, de nom­bre Ana María Monreal Ávila, hermana de don David Monreal Ávila, trabaja en su go­bierno como directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Zacatecas, en un claro acto de nepotismo, no cabe duda que muchos políticos, tienen dos caras: cuando andan de candidatos muestran la buena, pero cuando llegan al poder muestran su verdadero rostro y nos desencantan-.

-COMO si tuvieran mucha necesidad de trabajar en el gobierno; los hermanos Monreal Ávila todos son ricos; ninguna necesidad tenía ‘El Deivis’ de quemarse, haciéndole al nepote para darle un hueso a su hermana-.

-ESO DEMUESTRA que son lo que satanizan: ‘ambiciosos vulgares’-.

‘El Rey David’ Resultó un Petardo Como Gobernador

-YO CREÍ que don David Monreal iba a ser un buen gobernante, pero me equi­voqué-.

-PUES YO también creí que ‘El Dei­vis’, sería un buen gobernador, pero me equivoqué y ahora todas mis marchantas a las que encarrilé para que votaran por él, me reclaman; otras, a las que no logré convencer y que votaron por la Claudia, me hacen bullying, el resto me comenta: ‘Nos falló ese grandísimo cabrón’-.

-EN LA Sierra (la cantina que está a unos pasos del mercado municipal- le dicen más feo a ‘El Rey David’: le vomitan ranas, víboras, renacuajos y alusivos bueyes; pero les paro los tacos, ¿por qué? Porque al igual que miles de Zacatecanos, fuimos engañados: todo lo que prometió fue men­tira, entonces él es el que la está cagando: abusó de nuestra buena fe.

“ADEMÁS de eso, ‘El Rey David’ anda muy ensoberbecido: me comentan que a nadie escucha, que se encerró en una bur­buja y que es la reencarnación de Gabino Barrera: ‘No entiende razones andando en la borrachera’.

“TANTO así, que el propio ‘Monris’, le ha dicho una y mil veces que le baje 20 rayitas a su soberbia, pero que tampoco a él le hace caso, provocando su enojo: ‘Así como te puse de gobernador, también te puedo quitar’, explotó.

“ESTO es lo que trascendió hace una semana, pero hasta ayer me lo comentaron, así es que ‘El Rey David’ ya valió bastón; lo malo que se está llevando entre las patas a Zacatecas, esa es la bronca, ¿conocen al locutor-periodista Panchito Esparza Acevedo?

-SÍ, COMO no, es un buen periodista-.

-Y DE los viejos periodista, muy profe­sional y respetable-.

-PUES Panchito lo criticó, y que se encabrona ‘El Rey David’, y le contestó diciendo que, como no le daba su chayote, por eso lo criticaba-.

-ANDARÍA borracho, ¿no? Recuerden que hace unos meses dijo que muchos periodistas, por él sólo hecho de publicar los asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones eran cómplices del narco; por lo que el Ciro Gómez Leyva lo barrió y trapeó. Lo puso del asco-.

-ESO ES lo malo, nomás se le pasan las cucharadas, que son muy seguido y me dicen que se agarra diciendo puras pendejadas-.

-ESO SÍ, pero que no se pase de vivo, porque los periodistas de Zacatecas le van a descubrir hasta de qué color caga, si sigue de mamila y jugándole al tirano Banderas-.

-PUES hoy el Cuauhtémoc Espinoza, que no es periodista pero sí un líder social, se le fue duro y a la cabeza:

‘DAVID Monreal es un gobernador irracional, no tiene oficio político ni sabe de administración pública’.

-SÍ, LO leí hoy martes en en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en una entrevista que le hace nuestro compañero reportero Manuel Domínguez Caldera, además de que le reclama por la violencia y la inseguridad que no cesa en el la mayor parte del estado.

Jorge Iván, no se Olvida

OTRO CASO que está muy espinoso, es la muerte del jovencito estudiante Jor­ge Iván, quien falleció meses después de la salvaje golpiza que le propinaron siete muchachos hijos de renombrados políti­cos entre los que sobresalen un hijo y un sobrino de don David Monreal y de doña Sarita de Monreal, es un caso en el cual se mostrará la honorabilidad o la ignominia del señor fiscal, don Francisco José Muri­llo Ruiseco, pues como dice el académico jubilado, don Francisco Valerio Quintero: ‘La Fiscalía no ha informado debidamente sobre la Muerte del estudiante Jorge Iván, y está obligada’, pero además pidió que la familia del estudiante de 19 años, que ocurra a pedir el apoyo de los compañeros universitarios-.

-ESO SERÍA muy bueno: una marcha y plantón como aquella cuando miles de estudiantes de la UAZ protestaron por la violación y asesinato de Cinthia Nayeli, y a viva voz le mentaron la madre al Alejandro Tello, quien espantado lo único que se le ocurrió decir: ‘¡Yo no la maté!’.

-JAJAJA… ¡se le fueron hasta arriba como si fueran anginas!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.