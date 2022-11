David Monreal no Representa a Zacatecas, no es una Persona Respetable: Marcelino Rodarte

“El Clan de los Monreal Tiene Tentáculos en Todo el País y nos Afecta”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, lamentó que el proceso de investi­gación en el caso de la muerte de Jorge Iván Ávila de 19 años, estudiante de Prepa 1, no esté siendo favorable para sus familiares, toda vez que están involucradas personas relacionadas con el poder.

“Los Hijos del Poder, Protegidos por las Autoridades”

Comentó que al igual que el resto de los ciudadanos de Zacatecas, se siente agredido por el actuar de las autoridades competentes en este y otros casos de investigación judi­cial, sobre todo tratándose de la juventud, que en los últimos meses han sido víctima más frecuente de este tipo de actos atroces.

“Ahí nos muestran la parte más grotesca de este gobierno, los juniors, los hijos de los que hoy están en el poder, están siendo pro­tegidos por las autoridades, repudio como todo ciudadano consciente, pero más como padre de familia que no llegue la justicia y alcance a los que tenga que alcanzar”, mencionó.

“David Monreal no Representa a los Zacatecanos”

Agregó que la actitud indiferente del go­bernador David Monreal Ávila ante este y otros casos de violencia ya no es de extrañar­se, por lo que resaltó que David Monreal no representa a Zacatecas y no es una persona respetable por la sociedad zacatecana.

“Yo creo que es parte de ese clan, de esa familia lo que está afectando no sólo a nues­tro estado, tienen tentáculos en todo nuestro país, es una situación que no debemos per­mitir hoy, pero que debemos mantenerla día con día presente para no permitir ya más que gente de esa calaña vaya ocupando espacios de poder”, señaló.

“El Fiscal es de Poca Confianza”

En el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que encabeza Francisco José Murillo Ruiseco, expuso que hasta hace poco tiempo la sociedad zacatecana confiaba en que era un ente y una autoridad competente y sobre todo autónoma, sin embargo, sumado a otros, el caso de Jorge Iván arroja que su proceder es de poca confianza.

“Estas figuras deberían de garantizar el ejercicio de justicia para todos los ciuda­danos y lamentablemente hoy no lo vemos así, qué bueno fuera que escucharan a los ciudadanos, que mostraran esa consciencia de ejercer la justicia, el derecho de nuestro estado para recuperar la confianza como ciudadanos en este estado”, comentó.

“Evitemos que el Caso de Jorge Iván Caiga en la Impunidad”

Finalmente, subrayó que el caso de Jorge Iván debe quedar como un referente de impartición de justicia y de derecho en Zacatecas, por lo que, además de realizar un llamado a las autoridades a hacer lo propio, llamó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los avances de este caso para evitar que caiga en la impunidad: ¡Todos somos Jorge Iván!