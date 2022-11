La Policía de Guadalupe, Incapaz de Evitar Robos de Medidores de Agua

“Los Cometen en sus Propias Narices y no Hacen Nada Para Evitarlos”

Por Rubén Palomo Macías

La situación de inseguridad en el muni­cipio de Guadalupe continúa manteniendo a sus habitantes en un estado de terror, de angustia, de decepción, debido a que además de los asesinatos registrados, continúan presentándose robos de medidores de agua en diversas partes del municipio, sin que la policía municipal -que según el alcalde Julio César Chávez Padilla, presume es la mejor preparada y pagada de Zacatecas-, haga algo por evitarlo, además de que guadalupenses aseguran que los ladrones son conocidos de los uniformados.

El señor José Carlos “N”, quien prefirió guardar el anonimato por temor a represa­lias, mencionó a Página 24 Zacatecas que es habitante de la colonia La Condesa, cerca de la comandancia de la policía mu­nicipal, y que a pesar de que las autoridades tienen su base en dicha colonia los ladrones realizan robos sin temor alguno, ¿por qué? Pues porque la policía está en complicidad con los bandidos.

“Solamente vemos pasar las patrullas por las avenidas principales, no hay rondines entre las calles, es por eso que los ladrones aprovechan y se llevan los medidores en cuestión de segundos. Yo ya fui víctima y tardé más en que me respondieran en el número de emergencia que en reponer mi medidor, hace unos días una vecina fue otra víctima más, parece que ya nos agarraron la medida”, mencionó.

Además comentó que, por diversos medios de comunicación, se percató que el alcalde del municipio, Julio César Chávez Padilla, mencionó que la solución fue pedirle a la Junta Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable (JIAPAZ) que los medido­res no se colocaran con material de cobre para disminuir el riesgo de robo, cosa que mencionó como absurda ya que la solución debería ser que la policía realice su trabajo.

“Ahora resulta que la policía no tiene que hacer su trabajo, deberían de cuidarnos y de asegurar que los impuestos estén trabajando. Se supone que desde el gobierno se han en­tregado patrullas, equipo y no sé qué tantas cosas más para que la policía haga mejor su trabajo, pero eso no se ve, no tenemos resultados y seguimos siendo afectados por los robos. Eso sin contar que hasta hay comercios que han tenido que cerrar por miedo, llega cualquier hijo de vecino a quererles cobrar plaza y los comerciantes mejor cierran su negocio, porque la policía no hace nada, absolutamente nada”, finalizó.