La Sociedad Debe Exigir Solución a la Crisis en Inseguridad, Desarrollo Económico y Bienestar Social: Ortiz

“La Glosa Pudo Haber Sido más Productiva sin el Exceso de Politización”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, Arturo Ortiz Méndez, político y empresario, mencionó que si bien el estado pasa por diversos problemas que requieren atención urgente, expuso que no es necesaria más confrontación, ni sacar raja política. Por lo que resaltó que la sociedad civil sí debe exigir resultados a las instituciones del gobierno estatal, encabezado por David Monreal Ávila, así como a su equipo de trabajo para resolver no sólo la crisis de inseguridad, sino tam­bién para mejorar el desarrollo económico y social del estado.

Analizó que la glosa del primer infor­me de actividades pudo haber sido más productivo si los involucrados, tanto funcionarios como legisladores, hubieran respetado más su cargo y plantearan so­luciones en lugar de generar comentarios mediáticos y con tintes políticos.

Expuso que dicho ejercicio de rendición de cuentas es importante, sobre todo por­que los funcionarios de primer nivel pue­den mostrar tanto logros como fracasos. Por ello recomendó que los secretarios deberían tener confianza y acudir a las comparecencias con gusto y no por ser una obligación. Sobre todo porque la sociedad requiere que les muestren resultados, así como también respondan si hay rezago o deficiencias en la administración pública.

“Para el caso de nuestra entidad, creo que es deseable que no se perturbe el ejercicio, para que cada servidor público exponga en plenitud lo que está conteni­do en el informe del Ejecutivo. Podemos presumir que hubo exceso de politiza­ción, es lo que leemos en los medios de comunicación. Creo que podría hacerse un ejercicio más productivo si hiciéra­mos a un lado los estigmas, porque los funcionarios deberían asistir con gusto a presentar lo que realizaron en el año que se está informando”.

“Deberían acudir a la Legislatura a ex­plicitar la información que es presumible. Porque a final de cuentas, un equipo de go­bierno debe presumir logros y reconocer donde haya deficiencias. Para los ciudada­nos es preferible que nos digan e ilustren reconociendo los logros y señalando los objetivos que no se alcanzaron. Pero hacer leña o escándalo de las situaciones críticas que se viven en el estado y el país, no tiene mucho sentido”.

“Que no nos dé miedo o pena decir el estado que guarda nuestra entidad, porque sólo así desde la trinchera de cada quien, podamos llegar a logros y metas. Creo que es necesario no politizar y que los funcionarios no piensen la Glosa como parte de un ataque”.

“Entonces cosas complicadas que ne­cesitan acciones específicas, como es el caso de la inseguridad, debemos dejarla a los expertos y no politizarla o hacerla grilla. Porque son situaciones complicadas en Zacatecas y todo el país; pero esos te­mas no podemos tratarlos en los pasillos. Aunque sí debemos conocer el estado que guarda la administración en otros temas de desarrollo y bienestar”.