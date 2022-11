Mi Jardín de Flores

El Nefasto Clan de los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Aún hay muchísimos casos sin re­solver, Zacatecas parece que no tiene gobierno en todos los sentidos y en todos los niveles. Lo he mencionado antes, el ser zacatecano o zacatecana se ha convertido en un riesgo y eso es terrible, urge que exista la justicia y que regrese la paz al estado’: Noemí Berenice Luna Ayala.

Chalchihuites, Zac.- Miércoles 2 de no­viembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Qué Tristeza tan Grande

Hoy nuestro Diario Página 24 Zacate­cas y otros medios de información publican el robo a mano armada de una camioneta Mitsubishi a dos personas en la carretera 45, a la altura de Ciudad Cuauhtémoc; lo que no informaron las autoridades de aquí a la prensa es que las víctimas eran marido y mujer.

QUE ESTOS esposos son originarios de aquí de Zacatecas, pero que desde once años radican en Aguascalientes porque ya estaban hartos de tanta violencia, inseguri­dad e impunidad.

QUE YA con anterioridad les habían robado una camioneta, y la que antier les robaron, efectivamente es una Mitsubishi, pero modelo 2022 que hace poco habían comprado en la agencia.

PERO HAY otro dato importante, que me envió nuestro compañero Esteban Bonilla López, reportero policiaco de TRIBUNA LIBRE de Aguascalientes: las víctimas tie­nen un negocio aquí en Zacatecas, por lo que en la camioneta traían mucha mercancía.

QUE DESPUÉS del asalto sufrido un samaritano les dio un raid a la puerta de en­trada a Aguascalientes y que policías del ve­cino estado, muy amables y serviciales, los llevaron hasta las puertas de su domicilio.

-PUES NO es novedad de que muchos de nuestros paisanos nuestros se vayan a radi­car a Aguascalientes con todo y familia y desde allá manejen sus negocios, pues tienen temor a ser secuestrados, desaparecidos o asesinados: la vida no retoña.

¡QUÉ TRISTEZA dejar la tierra en donde nacimos y tanto amamos, por culpa de narco-gobiernos, que han entregado el estado a la delincuencia ‘organizada e inteligente’, como lo celebra ‘El Deivis’.

“ME DICEN que el Pepe Aguirre y el Marco Antonio Flores, son dos de los muchos connotados paisanos que radican en Aguascalientes, porque se hartaron de la maldita violencia, inseguridad e impunidad que impera en Zacatecas, en donde hasta hijos de nuestros gobernantes te matan a golpes con total impunidad porque, además, tenemos un fiscal castrado, ¡qué tristeza!”.

A Propósito

-DON MARCELINO Rodarte Hernán­dez, docente y líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Caraza, que publica hoy nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, declaró que ‘David Monreal no representa a Zacatecas, no es una persona responsable’-.

-EL MARCELINO tiene razón, madre Teresa, ¿cómo va a representar a Zacatecas si llegó a Palacio de Gobierno gracias a un diabólico y apestoso acuerdo que pactaron su hermano ‘El Monris’ dueño del Senado, y el ‘Alito’ propietario del PRI a nivel nacional?

“POR ESO ‘El Deivis’ no agradeció, ni con una llamada telefónica, a quienes lo apoyaron, pues sabe que el verdadero apoyo para que él asumiera la gubernatura fue de esos dos nefastos personajes, con la des­carada complicidad del Narizón Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, el Enrique Flores, presidente del PRI; y del Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del IEEZ, entre otros más.

“TODOS obtuvieron su recompensas: El “Alito”, pleno apoyo de ‘El Monris’, para evitar la prisión; el Alejandro Tello la huida impune al extranjero para evitar el peso de la ley, el Enrique su demanda penal que no prosperó , y para el Virgilio Rivera una magistratura del Poder Judicial; más descaro no puede haber.

“Y, POR si esto fuera poco, a los parti­dos que apoyaron a la Claudia Edith, para tenerlos callados les dieron varias alcaldías y diputaciones: todos ganaron, menos Za­catecas y, por supuesto, la Claudia quien ya sentía que su triunfo estaba cerca, pero no contaba con la aparición de “El Chamuco” Monreal, quien metió su apestosa cola y dejó a Zacatecas apestando a azufre.

“Y SÍ, el profe Marcelino tiene mucha razón al asegurara que ‘David Monreal no representa a Zacatecas, no es una persona honorable’.

Jorge Iván, no se Olvida

-LA LEGISLADORA federal, Noemí Berenice Luna Ayala, es una más de las cien­tos de miles de zacatecanas que claman jus­ticia por la horrenda muerte del estudiante de preparatoria Jorge Iván, quien falleció a consecuencia de la brutal golpiza que a pies y manos le propinaron influyentes juniors, hijos de prominentes políticos, entre ellos un hijo y un sobrino del señor gobernador, don David Monreal:

‘LA JUSTICIA debe llegar sea quien sea que esté involucrado, no puede ni debe haber favoritismos en la impartición de justicia… Francisco Murillo, fiscal general del Estado, debe actuar con total objetividad y eficiencia, ya que los za­catecanos se encuentran cansados de lo que sucede diariamente, son necesarios los resultados de todas las investigacio­nes pendientes ya que los habitantes del estado requieren sentirse en paz; además de que han existido daños colaterales con cifras de ataques a jóvenes que son alarmantes’, y terminó:

‘AÚN HAY muchísimos casos sin resolver, Zacatecas parece que no tiene gobierno en todos los sentidos y en todos los niveles. Lo he mencionado antes, el ser zacatecano o zacatecana se ha convertido en un riesgo y eso es terrible, urge que exista la justicia y que regrese la paz al estado’.

“¿QUÉ LES parece esta opinión de la señora legisladora?”.

-LO QUE le faltó decir fue que Zacatecas padece estas lacras desde que Alex estuvo en Palacio de Gobierno en la admiración anterior, entonces pillos son dos y se toman juntos-.

Jorge Iván no se Olvida II

-CON LA salvaje golpiza que le provocó la muerte al estudiante Jorge Iván, esta administración nos muestra ‘la parte más grotesca de este gobierno: los juniors, los hijos de los que hoy están en el poder, es­tán siendo protegidos por las autoridades; repudio, como ciudadano consciente, pero más como padre de familia que no llegue la justicia y alcance a los que tenga que alcan­zar… David Monreal es parte de ese clan, de esa familia que está afectando no sólo a nuestro estado (porque), tiene tentáculos en todo nuestro país, es una situación que no debemos permitir hoy, pero que debemos mantenerla día con día presente para no permitir ya más que gente de esa calaña vaya ocupando espacios de poder’.

“OJALÁ y aprendamos, lo malo de todo esto es que cuando andan de candidatos en busca del voto, todos son ‘honestos y cumplidores’, pero ya en el poder se quitan la piel de oveja, ahí están el Alejandro y el David como muestra”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.