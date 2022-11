Adolfo Marín Está Rebasado por la Inseguridad: José Juan Estrada

“Hay Municipios Manejados por el Narco”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Juan Estrada Hernández, mencionó con antelación que habitantes de Valparaíso habían manifesta­do que los perros callejeros estaban obesos debido a que devoraban cadáveres de per­sonas víctimas de hechos violentos. Hace unos días Página 24 Zacatecas publicó la fotos de un perro que caminaba con una cabeza humana en el hocico y sí, el can estaba gordo.

Al respecto el diputado Estrada dijo a este reportero que la situación es compleja y aseguró que lo peor que se puede hacer es ignorar dicho problema y hacer como que no pasa nada.

“Tenemos que contextualizar cual es la realidad para ver qué es lo que se puede hacer, no podemos darnos por vencidos, se ha convertido en un tema muy grande que nos corresponde a todos”, apuntó.

El legislador apuntó que la política en el estado ha tomado rumbos muy polarizados y eso no debería ser así, el esconder las cosas y pelear no es política y no ayuda a nadie.

“Nosotros tuvimos en el Congreso del Estado al secretario de Seguridad, Adolfo Marín Marín, repitiendo por horas que todo estaba bien y que estamos mejorando pero la sociedad, el pueblo y nosotros no lo vemos así. Mientras estuvo en el Congreso nos di­mos cuenta de nueve asesinatos, yo creo que la gente ya no quiere escuchar eso, quieren que se reconozca que existe un problema y quieren saber qué es lo que se está haciendo para solucionarlo”, añadió.

José Juan Estrada aseguró que la inseguri­dad ya ha rebasado los límites del actuar del secretario de Seguridad y es bien conocida cual es la situación, pareciera que Adolfo Marín ya perdió el control.

“En los municipios donde no hay lucha entre grupos criminales es bien sabido que hay otra cosas, estos grupos tienen el con­trol, no es secreto que en los municipios del norte estos grupos venden la cerveza, los permisos para fiestas y hasta el tabaco. Hemos llegado a un punto extremo y lo peor que podemos hacer es dejar de hablar de eso, tenemos que decir la verdad y plantear que es complejo sin entrar en politiquerías ni pleitos”, finalizó.