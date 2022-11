Alcalde: El Bloqueo de Cuentas Bancarias por Parte del IMSS a Sombrerete, es Político

“Cobaez Debe Tres Veces mas y no le Hacen Nada”, Truena Alan Murillo

Por Nallely de León Montellano

Las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Sombrerete fueron bloqueadas el pasa­do 31 de octubre, debido a un adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 88 millones de pesos apro­ximadamente, lo cual ha afectado a 700 trabajadores de todas las áreas.

En entrevista telefónica para Página 24 Zacatecas, el presidente municipal Alan Murillo, informó que las cuentas retenidas ascienden a los 10 millones de pesos, que abarcan todo el municipio en materia de participaciones y gasto corriente de fondo 3 y fondo 4, por lo que, no se ha podido realizar el pago de nómina a los trabaja­dores del ayuntamiento, y de igual forma a proveedores.

El primer edil aseguró que el bloqueo de las cuentas bancarias obedece a un tema meramente político, puesto que, dijo, exis­ten otros 48 municipios que también tienen adeudo con el IMSS, algunos en condiciones más críticas, además del Colegio de Bachi­lleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), cuya deuda es hasta tres veces mayor a la del Ayuntamiento de Sombrerete y no han tenido esta afectación.

“Lamentablemente es doble la ilegali­dad, si quieren afectar al Arquitecto Alan Murillo, que no afecten a 710 trabajadores que no recibieron su nómina, y el día de mañana vayan a ser los 63 mil 500 habi­tantes de Sombrerete que no les vamos a poder prestar servicio de alguna otra cosa”, comentó.

En este sentido, dijo que, de no obtener recurso, se verá obligado a paralizar algu­nas funciones del municipio, sin embargo, recalcó que los abogados ya están haciendo lo conducente para que la situación se solu­cione el día de hoy 3 de noviembre.

“Sobre todo también porque fue algo premeditado, todo fue durante el puente, esperemos que lo más pronto posible este lamentable hecho se solucione en beneficio del municipio de Sombrerete”, concluyó.