“La Banda Sinfónica del Estado con Pocos Recursos y Mucho Trabajo”

Esperamos que Haya Voluntad y Apoyo Para Continuar Proyectos: García

Por Manuel Domínguez Caldera

Salvador García Ortega, director de la Banda Sinfónica del Estado, comentó que darán ini­cio a la temporada de conciertos que realizan tradicionalmente para cerrar el año, sobre todo con conciertos navideños y retomando otras presentaciones que llevan a cabo tanto en la capital del estado como en otros municipios. En entrevista para Página 24 Zacatecas, comentó que una vez soportado las inclemen­cias de la contingencia sanitaria, han reiniciado programaciones y conciertos en algunas de las plazas principales del Centro Histórico.

Resaltó que también suelen realizar giras de trabajo a Estados Unidos, para ofrecer conciertos a la comunidad migrante que se congrega en clubes o federaciones. Además, detalló que si bien están a la expectativa para viajar en próximos meses, analizarán la posi­bilidad de que esto se lleve a cabo, ya que no cuentan con el recurso necesario para cubrir varios requisitos, entre ellos el contratiempo de los plazos para tramitar las visas y pasaportes, mientras que también en el tema presupuestal no cuentan con la solvencia para dicho rubro, por parte del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”.

“Estamos planeando ya los conciertos na­videños que realizamos en Zacatecas capital, iniciamos en el templo de Santo Domingo con el primer concierto, así como en la Plaza Francisco Goitia; en distintos barrios: Luego iremos a Monte Escobedo, Concepción del Oro, Valparaíso y nos esperamos al desfile navideño para cerrar las actividades de este fin de año”.

“Hemos tenido mucho trabajo, incluso re­tomamos los jueves pues no dio gusto tocar el concierto de música español, luego uno mexicano y el concierto pasado, lo hacemos como cada año en homenaje al maestro Juan Pablo García. Retomamos nuestros conciertos en la Plaza Goitia, que es donde no debemos faltar, la gente siempre nos busca. Mientras que lo de navidad lo iremos “pedaleando” pero sí queremos cerrar bien el año”.

Además, comentó que por el momento la Banda está solucionando el tema de si realizan o no conciertos en Estados Unidos de Amé­rica, sobre todo porque ahora pertenecen al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, sin embargo el instituto no cuenta con el presupuesto suficiente. Además, sumó lo complicado que resulta realizar a tiempo los diversos trámites para la visa y el pasaporte, sin dejar de mencionar los gastos extra que conlleva el proceso del trámite y los seguros que se requieren para ingresar al vecino país del norte.

“Para nosotros poder ir a Fortworth, Texas, en los primeros días del año, el viaje nos viene costando casi un millón de pesos, porque a todos se nos venció la visa, entonces sacar 80 visas y pasaportes es caro; luego pagar el derecho al banco; luego el tiempo no alcanza porque tardan años en aprobarse. Además, debemos llevar a toda la gente a Monterrey, Nuevo León, para la cita con el consulado; más alimentación, hotel, viaje, es mayor el monto.

Luego, para ir a Estados Unidos necesitamos llevar un seguro personal, sino no te dejan entrar. Es muy pesado, es más de un millón de pesos. Entonces no creo, pero si hace el sacrificio el instituto, los tiempos incluso no alcanzan”.

Por último, comentó que si bien la banda ha fomentado la formación artística y musical a través de la escuela, también se vio afectada por los recortes presupuestales. Sobre todo destacó que había por lo menos 30 jóvenes con becas, pero que no pudieron dar continuidad con esta beca. “Ahí estaban estos jóvenes que iban a ser el futuro, entonces se les quitaron sus becas, por lo que no pudieron estar en la Banda. Yo les comentaba que estuvieran al menos como oyentes, pero no quisieron que fuera así. Sobre todo porque la Banda sale a muchos lugares y no queremos que les pase algo o tener un compromiso”, destacó.