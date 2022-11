Reprobada la Usanza de las Comparecencias Como Escaparate Político: Gerardo Mata

“Nos Interesa que Informen, no que Peleen”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, Gerardo Mata Chávez, activista social, se sumó a la crítica hacia el Poder Legislativo y el papel que jugaron diputados y funcionarios, ya que si bien dieron cum­plimiento a la obligación de presentarse a detallar el informe de gobierno, hubo pocos detalles y se olvidaron de comunicar a la ciudadanía sobre temas prioritarios y que requieren de grandes esfuerzos para solu­cionar los problemas que enfrenta la entidad.

Dijo que la Glosa, formalmente se trata de un ejercicio para la información y la transparencia, además recordó que el propio reglamento de la Legislatura, establece linea­mientos para que los diputados puedan exigir información puntual y que los funcionarios puedan contestar sobre avances y retrocesos.

“Me parece que la Glosa se usa más como escaparate político, a veces incluso para golpear al adversario o perseguirlo, me parece que debe corregirse porque no es bueno para la sociedad. A nosotros como ciudadanos en realidad no nos interesa qué tanto pelean o se quieren los funcionarios y diputados, sino que el interés del pueblo es conocer en qué se está gastando el dinero y cómo se está aplicando; así como saber cuál es el resultado final de dicha aplicación”.

“Porque lo que digan los funcionarios, no­sotros tenemos que contrastarlo con nuestra realidad; esa debería ser la función de la Glosa. Por eso creo que quedó muy limitada y los legisladores deben revisar, sobre todo la parte de apegarse al reglamento y cómo ajustar en su caso a la realidad que más les acomode para logar un resultado, es decir la rendición de cuentas. Parece que se con­centraron más en esta situación para tratar de golpear al adversario, pero a nosotros los ciudadanos eso no nos ayuda en gran cosa”, destacó.