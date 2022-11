Zacatecanos Descuidan la Salud Bucal

Sólo Acuden al Dentista Cuando ya hay Dolor: Rodríguez

Por Rubén Palomo Macías

Álvaro Rodríguez Albino, coordinador de atención médica y salud pública de la jurisdicción 1 de Zacatecas, comentó que los zacatecanos no se preocupan por la salud bucal y solamente buscan atención profesional cuando ya existe dolor en alguna pieza dental. Mencionó a Página 24 Za­catecas que se está trabajando la promoción de la salud bucal para buscar la prevención de enfermedades.

“Los padecimientos más frecuentes son las caries de primer y segundo grado, donde aún no existe daño en los nervios, y la placa dentobacteriana por la falta del uso de hilo dental. Afortunadamente en la jurisdicción 1 no tenemos problemas de fluorosis, que es el problema de cuando se manchan los dientes, debido a que nuestra agua no está contaminada con metales pesados”, añadió.

Con la estrategia de promoción de sa­lud bucal se están realizando pláticas en escuelas desde nivel preescolar hasta las universidades en donde acuden dentistas para enseñar un correcto lavado dental y hacer uso adecuado de los instrumentos de limpieza.

“A consultas con dentistas acuden más los jóvenes que van por su propia voluntad y algunos niños que son llevados por sus papás. Los padecimientos dentales son más frecuentes en niños pequeños por el alto consumo de carbohidratos y alimentos muy dulces que ayudan a la fermentación y al crecimiento de las bacterias”, añadió.

Álvaro Rodríguez señaló que en los Servicios de Salud la atención dental, y la mayoría de las atenciones, no tienen costo alguno para las personas que no cuentan con alguna derechohabiencia.

“En las consultas privadas existen costos dependiendo del dentista que atiende pero en lo que concierne a los Servicios de Sa­lud el servicio es gratuito. Los horarios de atención normalmente son matutinos, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En algunas unidades se cuenta con atención vespertina con un horario de 2:00 a 6:00 de la tarde, se brindan desde limpiezas dentales hasta procedimientos preventivos, técnicas de cepillado y actividades curativas, es un servicio muy completo”, finalizó.