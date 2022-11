Mi Jardín de Flores

Mi Presidente Dijo: “Primero los Pobres”, no los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En los municipios donde no hay lucha entre grupos criminales es bien sabido que hay otra cosas, estos grupos tienen el control, no es secreto que en los mu­nicipios del norte estos grupos venden la cerveza, los permisos para fiestas y hasta el tabaco. Hemos llegado a un punto extremo y lo peor que podemos hacer es dejar de hablar de eso, tenemos que decir la verdad y plantear que es complejo sin politiquerías y pleitos’: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 3 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Mi Presidente dijo: ‘Primero los Pobres’, no los Monreal

¡DIOS DE mi Vida! ¿Hasta cuándo las autoridades van a ponerse a trabajar como Dios manda? Yo los veo muy a gusto dis­frutando del poder y tratando a la sociedad como menor de edad, burlándose de nuestra inteligencia diciendo que todo está bien, ig­norando que somos muchos los zacatecanos que vivimos con muchas carencias, no es que yo me queje en lo personal, sino que veo cómo cada día es más difícil salir adelante: el dinero se va de nuestras manos como agua, sino fuera por las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos y los programas de apoyo de nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tal vez hubiera una revuelta.

-POR ESO -contesta doña Petra- el ‘por el bien de México, primero los pobres’, tiene sentido, pero necesitamos la paz y la tranquilidad; en nuestra tierra podemos comer una sola vez al día, como lo hacen miles de zacatecanos, pero nadie muere de hambre, porque sabemos ganarnos el pan nuestro de cada día.

“YO AL gobierno, gracias a mi Padre Dios, no le pido nada, al contrario, él nece­sita de nuestros impuestos, porque debemos de recordar que todos pagamos impuestos, bueno, hasta los que no trabajan, pues consumen y pagan el IVA de la camisa, el pantalón, los calcetines, la camisa, la chama­rra, la cachucha y hasta el de los calzones: hasta por cagar nos cobran el impuesto del alcantarillado, por eso siempre he dicho que en Zacatecas, el mejor negocio es la política, vean a los Monreal, a risa y risa; claro a ellos no les preocupa nada, utilizan el presupuesto como si fuera su dinero, pinches gandallas: mi Presidente dijo: ‘Primero los pobres, no los Monreal’, no mamen-.

-LOS ZACATECANOS es lo que primordialmente necesitamos: paz y tran­quilidad, ya hasta tenemos miedo de salir en la noche, ir a Fresnillo es un peligro en extremo, en el Mineral si no te matan a balazos, te secuestran, te desaparecen, o te roban el vehículo, y lo poco que llevas, por eso muchos fresnillenses se han ido a otros estados, incluso al gabacho.

“SI TAN sólo tuviéramos seguridad… con eso hay, la papa se consigue hasta la­vando carros, pero la violencia junto con la inseguridad son los mayores problemas que tenemos; ahora para diciembre muchos de nuestros paisanos, a pesar del amor que le tienen al terruño, no van a venir.

“ES PORQUE está cañona la situación, hoy nos enteramos por nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, que el narco mató a balazos a gente que estaba dentro de su casa y los asesinaron con suma facilidad: llegaron, entraron, los mataron y huyeron, ¿dónde chingaos está la paz y la tranquilidad que nos prometió ‘El Rey David’ cuando andaba en campaña mendigando el voto?

“AYER EL narco se dio vuelo jalando el gatillo: a esos dos nombres que asesinaron dentro de su casa ni siquiera se conocían entre sí; al primero lo mataron a la 1:45, en el fraccionamiento La Comarca, en Guada­lupe; y al otro que asesinaron también en su casa fue en la colonia Emiliano Zapata, alrededor de las 9:00 de la noche, en la capital del estado.

“¿QUIÉN llegó a pensar, cuando de es­tudiantes andábamos a las 2, 4 de la mañana en fiestas en casas de los amigos, que años después ni en nuestras casas íbamos a estar seguros? ¡Nunca! Sin embargo para los nar­cos no hay pedo alguno, tienen al gobierno de su lado y lo mismo te pueden matar en tu casa a plena luz del día o por la noche, les vale ver…dolaga, son impunes los señores narcotraficantes”.

“OTRO asesinato muy comentado fue el que sucedió en el estacionamiento de la tienda de autoservicio City Club Soriana, en donde atacaron a balazos a un matri­monio que llegó a esa tienda de compras, pero al salir, ya dentro de su automóvil, les dispararon matando al señor e hiriendo a su esposa, según eso, eran las 5:30 de la tarde, había mucha vigilancia y cámaras de videovigilancia, pero los asesinos escaparon sin problemas, ¿no es esto sospechoso? -.

-LOS HEMOS comentado aquí, recuér­delo doña doña Petra, madre Teresa, en Zacatecas tenemos un narco gobierno, por eso no atrapan a nadie, en Loreto volvieron a sonar los balazos, mataron a un individuo y tampoco hubo detenidos: cuatro asesinatos ocurrieron ayer, además de una dama que re­sultó herida de bala ¿y? ¡No pasa nada! Los sicarios se van del lugar del crimen como si nada, porque están seguros que no los van a detener y, desgraciadamente, es cierto-.

El Murillo, uno de Tantos Floreros

QUÉ GRAN revelación hace hoy la abo­gada especializada en la defensa de mujeres, niñas, niños y adolescentes, doña Cristela Trejo Ortiz, al afirmar que en una conver­sación que tuvo con el fiscal general del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, éste le confió que ‘no es independiente’, pues recibe órdenes del señor gobernador don David Monreal.

“EXPRESÓ la señora licenciada a nues­tra compañera Nallely de León Caraza, que ‘el actual fiscal lo ha dicho: yo obedecí las ordenes a la administración del gobernador, lo dijo claro, entonces esa lectura política que nos está dando el actual fiscal, es de sometimiento y de que no va a generar esos procesos de fiscalía autónoma en el periodo en donde esté’.

“PERO además declaró que ‘cuando se registran avances en las investigaciones que hace la Fiscalía, ‘es gracias al trabajo de las familias interesadas y no propiamente de la institución’, por lo que asegura que ‘existe gran deficiencia de la Fiscalía en el trabajo de investigación en cuanto a delitos de alto impacto y a delitos en general’”.

-LO QUE quiere decir, madre Teresa, que el Pancho Murillo es uno de tantos floreros que existen en el desgobierno criminal de ‘El Deivis’-.

Hay Mucha Preocupación por la Inseguridad de Nuestras Carreteras

–IVÁN REYES Millán, titular de la Se­cretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), está muy preocupado por la seguridad de los migrantes, pues dice que las carreteras, principalmente las del norte del estado, son muy peligrosas-.

-ESAS carreteras son su principal preo­cupación porque son paso obligado de los migrantes que vienen y van a Estados Unidos, pero el problema son todas las carreteras del estado: gente de San Luis Potosí ya no quiera viajar para acá, tampoco la de Durango, la de Aguascalientes menos, pero a los paisanos les gana el amor a la tierra, les entra la nostalgia y deciden arriesgar su integridad física, sus pertenecías y hasta su vida-.

–LA MEJOR manera que tienen nuestros hermanos para vacacionar acá en su tierra, es viajar en caravana, así es que tienen qué organizarse, de lo contrario es mucho el peligro que van a correr: ojalá pronto termine esta pesadilla, que ya sobrepasó los seis años-.

-TERMINARÁ, madre Teresa, cuando tengamos un gobernador decente, honesto, valiente que ame y quiera a su patria chica-.

-EL PROBLEMA es que esos rémoras de la política son buenos actores, ahí está el maldito narizón ‘RaTello’, que hasta firmó un contrato con Zacatecas, diciendo que se comprometía a regresarnos la paz y la tranquilidad, que en su gobierno iba a haber más y mejores empleos, que los inversio­nistas extranjeros hasta se piratearían a los empleados unos a otros, ofreciendo mejores salarios y prestaciones, que tendríamos me­jores escuelas, educación, que el campo por fin progresaría y una bola de engaños más, y todavía, para completar el fraude, firmó: ‘Si no cumplo, ¡me voy!’, nada más por eso debería de estar en la cárcel, al igual que la Cristina que también robó a manos llenas en el SEDIF.

“Y LUEGO llega ‘El Deivis’ con las mismas promesas y hasta prometiendo im­plementar la revocación de mandato por de­lante, pero como dice don Roberto: ‘¡Valió Chetos!’, estamos vivos y gracias a nuestro Cristo del Santo Entierro, que si no…”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.