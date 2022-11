David Monreal Ávila Continúa Ninguneando al Poder Legislativo

Intentó Imponer Comparecencia del Secretario de Gobernación

Por Manuel Domínguez Caldera

En rueda de prensa desde el vestíbulo de la Cámara de Diputados, legisladores de di­versas bancadas, que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo), expusieron por qué impidieron la comparecencia que realizaría el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien presentaría como en otras entidades, los detalles de la Reforma Constitucional en materia de segu­ridad, para dar permanencia en las calles a la Guardia Nacional (GN) hasta 2028.

Según la diputada local Gabriela Pinedo Ávila, presidenta de la Jucopo, decidieron no permitir un “agravio a la autonomía” del congreso local, sobre todo porque desde el Poder Ejecutivo notificaron al Legislativo fecha y hora, sin considerar los procesos para llevar a cabo dicha “sesión solemne” como ha pasado en otros estados del país en el que el secretario de Gobernación ha hecho gira para promocionar dicha reforma.

“Este Poder se enteró el día de ayer, que ve­nían a hacer parte de una pre-gira por parte de la Secretaría de Gobernación, y nosotros no íbamos a permitir que se agravie la autonomía del Poder Legislativo. Esta Comparecencia promocionada por el Poder Ejecutivo no se va a realizar en este Pleno”.

También, la presidenta de la mesa directiva, Karla Valdez Espinoza del PAN, se sumó al reclamo por haber vulnerado la autonomía y los procesos legislativos, tomando en cuenta que apenas a primera hora del día recibieron un oficio por parte de la secretaria general de Gobierno del estado, Gabriela Pinedo Morales.

Por su parte, el diputado local Enrique Laviada Cirerol, dijo que no es parte de un ataque, ya que el tema de seguridad es fundamental e importante para el estado en particular. Sin embargo, dijo que no hubo “comunicación” para solicitar dicha com­parecencia. Mencionó que no buscan que “se confundan con cuestiones políticas, sino que no permitirá que se vulnere la autono­mía de la Legislatura, sobre todo tomando en cuenta que el estado es un “ejemplo del laboratorio” de la estrategia de seguridad que no ha servido.

Asistieron, además, José Juan Estrada Hernández, David González Hernández, Her­minio Briones Oliva, Manuel Benigno Ga­llardo Sandoval por el PRI; Gerardo Pinedo Santacruz, por el PRD; Ana Luisa del Muro García y Xerardo Ramírez Muñoz del PT; Martha Elena Rodríguez Camarillo, del Panal y Enrique Laviada Cirerol, independiente.