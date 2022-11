Mi Jardín de Flores

¿Qué han Hecho los Monreales por Zacatecas?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros tenemos miedo de salir a tra­bajar, a andar en las labores del campo; en las regiones agrícolas hay casos de personas que les fueron despojados sus tractores o sus vehículos. No obstante, esperamos que tengan compasión de los campesinos, porque estamos en una situación de indefensión, de abandono porque no hay programas y no hay quien salve la situación del campo que van en picada; y todavía enfrentar la violencia más grave, la psicológica que ejercen los funcionarios hacia el campesino. Todavía nos ven jodidos y nos piden dinero para los centros de acopio, esa es violencia también y debe castigarse’: Ramiro Hinojosa Aguayo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 4 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“El Cachorro de los Monreal” no se Midió

¡AY, NO! No es posible que mientras mi amado Zacatecas se ahoga con la sangre de sus hijos, Saúl Monreal Ávila “El Pe­queño”, demande penalmente a la señora Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, a quien quiere mandar a la cárcel por reclamarle a don Ricardo Mon­real su sospechosa conducta con música de la Marcha de Zacatecas, que interpreta un grupo de músicos tabasqueños, que a la letra dice:

OYE MONREAL, ¿por dónde vas? POR LO oscurito no es igual ¿VAS POR delante o por atrás? ACUERDO aquí y acuerdo allá OYE MONREAL, ¿con quién estás, CON UN amigo que es del mal O CON quien quiere transformar? ¿ESTÁS AQUÍ o estás allá? OYE MONREAL, quieres salvar AL QUE nos vino a amolar, PERO TÚ debes recordar: ¡NO MENTIR! ¡No robar! ¡No trai­cionar! YA TE quieres victimizar, ABUSAS de desigualdad PUES DIME a quién te quieres parecer IGUAL al bien o igual al mal ¡MONREAL, MONREAL!

-JAJAJA… está buenísima la parodia, madre Teresa; el reclamo es válido, el tal ‘Alito’, hoy presidente nacional del PRI, saqueó las arcas de Campeche cuando él era gobernador, además de ser enemigo de la Cuarta Transformación, pero eso le vale una pura y dos con sal a ‘El Monris’, pues entre ellos hay muchos acuerdos infames como el que hicieron para que la Claudia Edith Anaya no ganara la gubernatura, transota que hicieron para que al ‘Alito’ no lo metieran a la cárcel por rata-.

-NO FUE solamente eso -toma la palabra don Roberto-, está claro que Ricardo evitó que las propiedades de ‘Alito’, mal habi­das, no fueran confiscadas y rematadas por el gobierno federal, para regresar lo robado al pueblo y construir o reparar caminos y carreteras que tanto necesita Zacatecas.

“Y SÍ, está cotorra la parodia esa de ‘¿Oye Monreal con quién estás?’,¡qué ingenio, la verdad! Pero hay una cosa: esa demanda penal en contra de la gobernadora de Campeche, nos demuestra la soberbia en que ha caído el clan Monreal, pues es claro que se han convertido en enemigos de la libertad de expresión, recuerden cuando ‘El Rey David’, dijo públicamente que la prensa que informa sobre los crímenes del narco, tiene ligas con ellos, pinche David, se pasó de lanza, por eso Ciro Gómez Leyva le puso una buena arrastrada, en la televisión.

“ASÍ LAS cosas, ¿se imaginarían lo que harían los 14 hermanos Monreal y toda su descendencia, en el remoto caso (¡toco madera!) de que Ricardo llegara a Palacio Nacional?, ¡metería a todo México a la cárcel!”.

-¡JESÚS MIL veces! Ya nos equivo­camos una vez con don David, no nos volvamos a equivocar nuevamente con don Ricardo, ¡ni Dios lo quiera!

-LA VERDAD, es que el Saúl quedó en ridículo, además de que el escándalo lo hizo más grande, yo, por ejemplo, no estaba enterada-.

-DE QUE la cajeteó, la cajeteó, sobre todo cuando ‘el cachorro de los Monreal’ declaró a nuestro compañero reportero Rubén Palomo y a otros representantes de diferentes medios de información, cuando llegó a la Fiscalía a poner su querella que:

‘NO PODEMOS permitir que se trate mal a nuestro segundo himno nacional, es una falta de respeto y más de una goberna­dora que debería no tener tanta ignorancia y saber lo que representa la marcha. Hoy vengo en representación de todos los za­catecanos ya que todos nos sentimos agra­viados y ofendidos con una falta de respeto de esta señora. Le pido al señor fiscal que se dé trámite y seguimiento’.

Y SAÚL agregó:

‘SABEMOS QUE se requiere un proce­so de desafuero, incluso estoy valorando si la demanda se eleva a la Fiscalía General de la República (FGR) porque sabemos que desde aquí tiene que surgir esta denuncia para que proceda en Campeche y las ins­tancias federales:

“HE RECIBIDO -continuó el alcalde de Fresnillo- muchas muestras de apoyo y solidaridad, hasta en otros estado se sin­tieron ofendidos y agraviados’.

-¡AY, NO!, yo no creo que haya gober­nadores con ese nivel de intolerancia, ni siquiera mi paisano don Enrique Alfaro, quien es muy pero muy intolerante llega a ese nivel-.

-LA VERDAD, y perdón por la impre­sión, pero esas declaraciones y la demanda penal, son para cagarse de risa, ¿pues qué estudió Saúl el pequeño?-.

-NO RECUERDO, pero al parecer es­tudió Derecho-.

-MMM… Pues no es muy buen litigante que digamos, se puede decir que Saúl es título sin abogado, jajaja-.

-ME IMAGINO que el ‘Pelón’ Murillo debe de estar enca… nijado-.

– ¿POR LO de la Marcha de Zacatecas?-.

-NO, POR la banalidad de la demanda, pues le da más chamba a lo pendejo, a sabiendas que tiene muchísimas carpetas de investigación que ya lo cubren de pies a cabeza, el Saúl le lleva una batea de babas, yo creo que no se vale-.

-PUES, Saúl el pequeño está insistente escuchen lo que escribió en su Twitter:

‘ESTA CONDUCTA encuadra en el tipo penal previsto en el artículo 171 del Código Penal del Estado de Zacatecas, y se sanciona hasta con 2 años de cárcel’.

Y ESTE OTRO:

‘LA GOBERNADORA Layda Sansores pudiera haber cometido un delito, al cam­biar la letra, en tono de burla a la Marcha Zacatecas, no solo actuó en contra de nues­tra Constitución local, que en su artículo 5, la reconoce como una insignia que debe ser honrada y respetada!

Y EL TERCERO:

‘PARA EVITAR que la Marcha Zaca­tecas se altere o se le dé un uso distinto al que la Constitución del Estado le reconoce, hago un llamado a los diputados de la Le­gislatura de Zacatecas para que elaboren la ley secundaria que proteja nuestro segundo himno nacional’.

-Y ¿QUÉ DICEN los diputados?

-PUES me metí a su página y ni siquiera se dan por enterados, lo tiraron de a león-.

Los Monreal Nomás ven pa’su Santo

-NO EXISTE, en la historia de Zacate­cas, un cacicazgo como el de los hermanos Monreal:

‘EL MONRIS’ es senador de la Repú­blica y líder del Poder Legislativo.

“‘EL REY David’, gobernador de Za­catecas.

“‘SAÚL EL Pequeño’, presidente mu­nicipal de Fresnillo.

“SIN EMBARGO Zacatecas está entre los estados más violencia y con más po­breza, ahora díganme ¿qué han hecho los ‘monreales’ por su estado, por la gente?”.

-NADA SOBRESALIENTE, puros reclamos y enfrentamientos, para eso sí son buenos los señores Monreal, mejor se hubieran metido de boxeadores.

-ES CORRECTO, madre Teresa: El grande está peleando en su partido porque quiere ser, a la de a huevo, candidato a la Presidencia de Mexico, pues según él, está mejor y más preparado que los otros aspirantes, y mucho mejor de todos los políticos de oposición, o sea el se cree el más chingón de México.

A EL Mediano, no sólo le regalaron la gubernatura de Zacatecas truculentamente, sino que se cree dueño total de Zacatecas, y no permite crítica alguna y su plan es ser, después de ‘El Monris’, el siguiente presidente de México.

EL PEQUEÑO, aspira suceder a su hermano en la gubernatura, y después en la Presidencia de Mexico, ya luego ven­drían los hijos, los nietos y demás prole para terminar siendo “La República de los Monreal”, una vez que se reproduzcan como conejos-.

-¡AY NO! Qué película de terror nos está presentando, doña Petra-.

-PUES ES lo que veo, madre Teresa; a ver: ‘El Monris’ es un funcionario federal connotado con mucha fuerza y ¿qué ha hecho por Zacatecas? Nada, el grandísimo cabrón anda a la greña con sus compañeros de partido y con quien se le ponga enfrente, pero no se da cuenta que el que la lleva es Zacatecas, pinche irresponsable.

“AHORA vamos con ‘El Deivis’: este grandísimo ojete nos engañó, dijo que nos iba a regresar la paz y la tranquilidad, que combatiría la corrupción y acabaría con la impunidad y ahora estamos peor que antes, ¡ah, pero el güevón se la pasa en el pedo y agarre y agarre nalgas por todos lados, ya no son rozones, Son llegues descarados, y Zacatecas ¿qué?.

“AHORA EL ‘Chiquilín’, que nomás no puede con Fresnillo, quesque quiere meter a la cárcel a la Layda Sansores, sólo porque la gobernadora de Campeche, le dijo sus verdades a ‘El Monris’, con música de la Marcha de Zacatecas, por favor, que no se burle de la inteligencia de los zacatecanos, o sea: ¡que no mame!

-PERO NO se enoje, doña Petra-.

-PERDÓN madre Teresa, pero es que da coraje, estos desgraciados de los monreales nomás ven para su santo, mientras el narco sigue matando zacatecanos a diestra y si­niestra por todos lados las 24 horas del día y a ellos le vale una chingada; ayer mismo esos asesinos ‘organizados e inteligentes’ -como les dice ‘El Deivis’, mataron a otras cuatro persona, entre ella a una mujer.

“EL RAMIRO Hinojosa Aguayo, líder friolero, denuncia que los productores del campo están en medio de dos filos: el narco y ‘El Deivis’, el primero les roba tractores, camionetas, producto, cabezas de ganado y todo lo que se encuentra, mientras que ‘El Deivis’ les exige dinero para Centros de Acopio, ¿qué pinche gobierno tenemos pues?

-ESO -INTERVIENE don Roberto- se pregunta todo Zacatecas; pues los Monreal y Alex le dieron en la madre al pueblo-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.