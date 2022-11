No es Verdad que Exista Deficiencia de Medicamentos Oncológicos: U. Pinedo

Asegura que la Última Manifestación Tiene Tintes Sindicalistas

Por Nallely de León Montellano

El titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, ofreció una conferencia de prensa, donde aseguró que la manifestación del pasado 18 de octu­bre en el Hospital General Zacatecas, donde padres de niñas y niños con cáncer exigían la dispersión de medicamentos, fue planeada por el personal con la intención de afectar al sector salud.

Declaró que el antecedente existente en la Secretaría de Salud a un año de que Pinedo Barrios haya tomado las riendas, es que “del total de niños que traíamos, creo que no se les estaba dando el medicamento oncológi­co, a prácticamente 95% de los niños, por una u otra causa.

Ante ello, el funcionario informó que la SSZ cuenta con 95% de abasto en cuanto a medicamento oncológico, mientras que el resto, se cubre por parte de la organización civil en pro de niñas y niños con cáncer, AMANC, misma que apoya a través de gestiones en diversos espacios.

En este sentido, dijo que la Vincristina es el medicamento con mayor dificultad para conseguir, sin embargo, una vez que se pre­senta deficiencia del mismo en la SSZ, los padres de niñas y niños con cáncer pueden acudir a AMANC, donde pueden surtirlo de inmediato.

“Estamos batallando un poquito con la Vincristina, sin embargo, a través del apoyo de AMANC, la estamos consiguiendo”, comentó.

Pinedo Barrios aseguró que se tienen identificadas a las personas que orquestaron la manifestación del pasado 18 de octubre, cuya tinte aparentemente es sindical, sin embargo, dijo, de momento el dato no puede ser revelado.

Refirió que, actualmente existe un total de 58 pacientes menores de 18 años quienes reciben el tratamiento de forma completa, por lo que reiteró que la manifestación efectuada durante el evento de aniversario del HGZ, fue orquestada por el mismo per­sonal del nosocomio de una manera dolosa y engañosa.

En su testimonio, un padre de un niño con leucemia, mencionó que pese a la dificultad que implica el padecimiento de su pequeño hijo, ni el hospital ni AMANC le ha dado la espalda en cuanto a insumos, traslados, etcétera.

“Hay momentos en los que a lo mejor no se tiene medicamento, pero última­mente, afortunadamente eso ya no se ve y no nos queda más que agradecer”, mencionó.

Finalmente, Pinedo Barrios informó que hasta el momento existen 54 pacientes con cáncer menores de edad, de los cuales, más de cuarenta ya completaron su tratamiento, y asimismo, existen 69 pacientes diagnos­ticados con leucemia.