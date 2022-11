“Ser Taxista en Zacatecas, es Arriesgar la Vida”

El Gobierno no se Preocupa por Nuestra Seguridad: Chofer

Por Nallely de León Montellano

Actualmente, la percepción del gremio de taxistas con respecto a su actividad diaria, indica que ser trabajador del volante es uno de los trabajos más peligrosos en el estado, por lo que, cada día que pasa representa para ellos un reto para regresar con vida a casa.

Un taxista del Sitio de Catedral en el Centro Histórico, quien pidió mantener en el anonimato su nombre, relató que actual­mente la situación de los taxistas en esta materia, es deficiente, y, pese a que han implementado varios protocolos de segu­ridad, ninguno ha funcionado y no ha sido mejorado por las autoridades.

Ante ello, lamentó el desinterés por parte de las autoridades gubernamentales y poli­ciales por salvaguardar la integridad de los trabajadores del volante, a pesar de que lo han solicitado en repetidas ocasiones, debido a que un gran número de taxistas han perdido la vida a manos del crimen organizado.

“En la semana balearon a un compañero, y en días pasados han agredido a muchos otros compañeros, están acabando con nosotros” señaló.

El taxista mencionó que, lamentablemente el trabajo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FG­JEZ), es de dudosa confianza, pues tanto él como algunos otros de sus compañeros, sospechan que son ellos mismos quienes perjudican a las víctimas de cualquier tipo de delito.

“No puede uno hablar o decir nada, porque no sabemos ni con quién estamos hablando, si vamos a poner una denuncia, no sabemos si la persona que atiende, está coludida con otras gentes, es por eso que mucha gente no denun­cia o simplemente se calla la boca”, expresó.

Ante ello, expuso que lo único que mantie­ne al gremio de taxistas arriesgando su vida a diario, es lograr obtener una concesión, ya que esto de alguna manera implica un patrimonio para decenas de familias que de­penden del sueldo del trabajo de un taxista, cuyo horario actual trabajado es de 6:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“En la noche ya no trabajamos porque tememos por la inseguridad, la mayoría para sus carros a más tardar a las 6:00 de la tarde, y nos deja una ganancia de 120 pesos diarios, a quienes no somos propietarios de un taxi”, concluyó.