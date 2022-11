Mi Jardín de Flores

Los Monreal Deberían de Trabajar por Zacatecas, no Para su Santo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lejos de ser un ente autónomo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, básicamente depende directamente del gobernador, y se tiene que buscar la manera de que sea autónomo este organismos’: Alejandro Rivera Nieto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 5 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Estuvo Bueno el Pitorreo Contra ‘El Monris’

PUES LA demanda penal que el joven Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, interpuso en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), sigue siendo tema; con las personas que he platicado al respecto me han dicho que les gustó la crítica contra el señor senador, don Ricardo Monreal Ávila, pues está muy bien fundamentada, porque don Ricardo no sólo ha tenido acuerdos en lo oscurito con don Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, sino con muchos personajes de la oposición para quedar bien con ellos y para que lo apoyen en su carrera por la Presidencia de México, ya sea por Morena u otros partidos o coaliciones, que por ese anda diciendo que él será el ‘candidato de la reconciliación nacional’.

-AQUÍ MIS marchantas, me dicen que ‘el pitorreo contra El Monris, estuvo bueno’, pues no se vale andar con Dios y con el diablo-.

-RICARDO -tercia, don Roberto- demandó penalmente a Layda Sansores San Román, por los correos fi ltrados entre él y ‘Alito’, pero lo hizo para negar lo evidente: los acuerdos al margen de la ley que han tenido ambos ‘hermanos’; lo más notable en ese intercambio de correos fue el apoyo que Ricardo Monreal le está dando al presidente nacional del PRI, para que no le decomisen sus bienes que obtuvo robando al erario, principalmente cuando fue gobernador de Campeche, y el apoyo que ‘Alito’ le dio a Ricardo para que ‘El Rey David’ ‘ganara’ las elecciones y arribara a Palacio de Gobierno.

“HAY GENTE priísta que dice que no hubo ningún contubernio, pero lo dicen porque son fanáticos del PRI o obtuvieron algún benefi cio; ahora, no sólo ‘Alito’ y Ricardo, operaron para que Claudia Edith Anaya Mota perdiera la elección, sino que, como lo hemos comentado con anterioridad, muchos salvaron sus problemas o salieron benefi ciados.

“AHÍ TENEMOS a Alex (exgobernador de Zacatecas), a Cristi (esposa de Alejandro Tello Cristerna, presidenta honoraria del SEDIF), que le metieron muy duro y seguro las manos al cajón del dinero y que, para que la gente olvide los cientos o los miles de millones robados, se fueron al extranjero con todo y familia, con la bendición y absolución de ‘El Rey David’, que nomás no cumplió su compromiso de combatir la corrupción y terminar con la impunidad.

“EL PRI, en las pasadas elecciones fue el gran perdedor y la lógica era que el gran perdedor ahueque el ala y se vaya, pero Enrique Flores Mendoza fue reelegido por el poderoso dedo de ‘Alito’, ahora sabemos por qué.

OTRO PERSONAJE benefi ciado por el ‘triunfo’ de David, fue Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), quien días después de cumplir su período en el IEEZ pasó en automático a ser magistrado del Poder Judicial, al margen de la ley al no cumplir con los requisitos.

“OBVIO QUE en el paquete estuviera el Fiscal General del Estado (FGJE), Francisco José Murillo Ruiseco, pues es quien le cuida las espaldas a Alex, no sea que ‘El Rey David’, cambie de opinión y le vaya a dar tambo.

OTRO MÁS que entró al enjuague para la derrota de Claudia Edith, fue el secretario de Finanzas, Ricardo Olí-bares Sánchez, quien repitió como tal, seguramente para tapar los hoyos dejados por Alex, entonces ahí está completa la plana mayor, comandada por los ‘hermanos’ Ricardo y ‘Alito’.

“AHORA agréguenle la impunidad de Benjamín Medrano Quezada, acusado de robar más de 60 millones de pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), quien incluso tiene órdenes de aprehensión pero que, no la hacen efectiva quesque ‘porque tiene un amparo federal’, sin embargo el amparo no lo exime de acudir a hacer su declaración ante el Ministerio Público, pero no lo hace para no alborotar a la prensa.

“PERO QUE nadie se sorprenda si en algún momento dado los bumerán de los que tanto habla el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se les regresan a Saúl ‘El Pequeño’, y a Ricardo; al primero por el fi estononón millonario que en 2021 le hizo a su quinceañera hija, ‘con dinero del erario’ y a Ricardo por haber pactado el triunfo de su hermano David como gobernador de Zacatecas, a cambio de impunidad para Alex y Cristi, entre otros crímenes”.

-TODO está en que la Laya Sansores contrademande para que salga toda la pudrición de los ‘Monreales, ¿no?’-.

-PUES cuando menos sí les saca unos pedotes, ¿eh? Layda no es mujer que se doblegue, el propio Presidente dice que es una guerrera-.

Fuera Grillas

-YO CREO que lo mejor que debe hacer don Ricardo es ponerse a trabajar como Dios manda: si le toca ser candidato de Moreno, ¡qué bueno! Pero si no, que siga en el Senado, porque de que Morena vuelve a ganar la Presidencia de la República es un hecho.

“Y SI don Ricardo opta por oír el canto de las sirenas, su carrera política tendrá un fuerte retroceso, pero si continúa con Morena, aunque él no sea el candidato, seguirá en los cuernos de la luna, porque podría negociar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o la Secretaría de Gobernación, la continuidad en el Senado u cualquier otro cargo; es lo que yo pienso ¿eh?.

-YO TAMBIÉN, ahora si ‘El Monris’ le quiere calar, pues que le jale, pero se convertirá en lo que él siempre ha criticado: ‘en un ambicioso vulgar’-.

La Violencia y la Inseguridad

-YO DIGO una cosa muy simple, si los señores Monreal Ávila quieren tanto a Zacatecas, como lo pregonan, lo que deben de hacer es trabajar por la paz, la tranquilidad y la economía de su tierra, no buscar otros cargos sino cumplir con los que tienen, que recuerden cuando protestaron ‘cumplir y hacer cumplir la constitución Federal y Local, y las leyes que de ambas emanen…”, éste es su compromiso y deben cumplirlo a cabalidad, pues así lo ordena nuestra Constitución-.

-SOBRE TODO, madre Teresa, como están las cosas en Zacatecas, ¿verdad don Roberto?-.

-CIERTÍSIMO, la situación, aunque el arrastrado del general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, lo niegue, la situación está que arde; ayer, por ejemplo, se cometieron cinco asesinatos: dos en Calera, uno en Fresnillo, otro en Troncoso y el quinto en Guadalupe. ¿Detenidos? No los hubo.

Y LAS desapariciones, en su mayoría forzadas, tampoco ceden:

EDGAR OSWALDO LÓPEZ GUTIÉ- RREZ de 43 años, desaparecido en Zóquite, Guadalupe, Zacatecas, el 4 de noviembre de 2022. BRENDA GUADALUPE BALTAZAR SÁNCHEZ de 15 años, desapareció el 4 de noviembre de 2022, en Sombrerete, Zacatecas y, MARIANA REYNA HINOJOSA de 13 años, desapareció el 3 de noviembre de 2022, en Ojocaliente, Zacatecas.

SEGÚN información de fuentes dignas de todo crédito, a estas tres personas las levantó el narco.

-¡AVE MARÍA Purísima! ¿Hasta dónde van a llegar esos señores?-.

-HASTA DÓNDE el gobierno los deje llegar-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.