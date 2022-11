En Fresnillo Tenemos Déficit de 255 Policías Municipales: Saúl

Deberíamos de Contar con 400, Pero Sólo Tenemos 145: Alcalde

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, declaró a Página 24 Zacatecas que su municipio cuenta con un défi cit importante de policías municipales: sólo tenemos 145 policías y deberíamos de contar con 400. También celebró que a pesar del clima de violencia que se presenta en Fresnillo y en el estado, no se han presentado bajas de policías.

“Al contrario, hemos tenido altas, tuvimos 11 altas en los últimos meses y voy a seguir invitando a todas las personas a formar parte de la corporación. Ha bajado la solicitud ya que de 20 personas que quieren entrar a la policía municipal yo no he permitido que ingresen sin que tengan acreditado su examen de control y confianza. De los 20 que desean incorporarse solamente 5 aprueban el examen, los demás no pueden entrar”, mencionó.

Saúl Monreal apuntó que de 20 solicitudes para pertenecer a la corporación se ha disminuido a 10 solicitudes, sin embargo se continuarán realizando convocatorias para ingresar a las fi las de seguridad de Fresnillo.

“En los próximos días vamos a arrancar con las canchas de usos múltiples dentro de las instalaciones de la dirección de seguridad. Nosotros tenemos un défi cit amplio de policías, no es el único municipio pero a nosotros lo que nos ha ayudado es el complemento que tenemos con la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano, la Metropol y la policía estatal, todos en conjunto cubren la población de Fresnillo”, añadió.

El alcalde aseguró que los elementos municipales cuentan con el equipo táctico necesario así como con las patrullas para que realicen su trabajo.

“Este año aumenté el salario de los policías, les acabo de dar equipamiento e incluso se fueron a una olimpiada donde quedaron 10 campeones, les di un estímulo y hemos estado atendiendo a todos los elementos de seguridad. Espero que con la baja de índices (de criminalidad) en el municipio haya más confi anza para ingresar a la corporación”, fi nalizó.