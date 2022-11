Mi Jardín de Flores

Una Farsa ‘El Zacatecas Seguro’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No se vale improvisar en quienes deben estar encargados de la seguridad, se les tiene que formar, y se les tiene que garantizar recursos, y lo que vemos es que lamentablemente, esto que era un proyecto que fue respaldado por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el congreso, lo de la Guardia Nacional en 2019 se transformó en otra cosa’: Amalia Dolores García Medina.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 6 de noviembre de 2022.

No hay que Perder la Capacidad de Asombro e Indignación

HAY GENTE que ya se acostumbró a que a los zacatecanos nos arranquen la vida de manera violenta, cruel, inhumana sucede a diario que ya lo ven como algo normal, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-HE VISTO que son dos grupos de personas, las egoístas que están deshumanizadas y los que tienen problemas para llevar a su casa algo de comer: de todo hay en la viña del Señor; afortunadamente yo no he perdido la capacidad de asombro, de indignación, no es este el Zacatecas que quiero para mis hijos y mis nietos-.

-SOMOS del mismo equipo, el de los indignados -tercia don Roberto-, yo tampoco me puedo acostumbrar ver a mi hermoso Zacatecas inundado con la sangre de sus hijos, no.

“AYER mismo, mientras ‘Saúl El Pequeño” insistía en que en Fresnillo los asesinatos va a la baja, la realidad lo desmintió: en el Mineral se cometieron tres asesinatos e hirieron a balazos a una persona que a plena luz del día caminaba por la calle Francisco Villa, frente al Jardín Venustiano Carranza.

“AHÍ MISMO en Fresnillo, a eso de la 1:00 de la tarde, llegaron unos cobardes narcosicarios a un hogar ubicado en la calle Felipe Ángeles, colonia La Fe, entraron violentamente y asesinaron a balazos a dos jovencitos.

“POR LA noche, también en Fresnillo, pero en la calle Veta de Aluminio, colonia Lomas de la Fortuna, los sicarios al servicio del crimen ‘organizado e inteligente’, como lo reconoce ‘El Rey David’, repitieron el esquema anterior y mataron a balazos a un individuo en su propia casa. Lo que demuestra por enésima ocasión, que no tenemos seguridad ni en nuestra propia casa.

“EN CALERA de Sánchez Román, mataron a balazos a una pareja; la mujer y el hombre estaban dentro de un Nissan Tsuru, cuando fueron atacados a balazos; el individuo intentó ponerse a salvo, abrió la portezuela y corrió pero las balas lo alcanzaron y murió, mientras la mujer fallecía dentro del Nissan. El doble asesinato sucedió anoche, en la calle Madero, colonia Villa Calera.

“AHÍ MISMO, en Calera de Sánchez Román, en un lote baldío de la colonia Nueva Calera, un sujeto fue ejecutado a balazos.

“EN JEREZ, al catear una casa de seguridad, policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, encontraron el cadáver de un hombre.

“Y EN la capital del estado, pasadas las 12:00 de la noche, un hombre y una mujer fueron heridos a balazos; graves, la pareja fue trasladada al Hospital General en donde ambos luchan por su vida.

“ASÍ ESTÁ el ‘Zacatecas Seguro’ que nuestros imbéciles gobernantes nos quieren hacer creer; no se vale que se estén burlando de nuestra inteligencia, desgraciados cínicos, hay que mandarlos a reírse de la más vieja de su casa”.

Zacatecas es un Estado Violento y con Crisis Económica: Soledad Luévano

-NADIE en su sano juicio podrá desmentir la realidad, la ‘Nueva Gobernanza’ anda tan mal, pero tan mal que hasta la senadora de la República, por Morena, doña Soledad Luévano Cantú, no sólo reconoce que nuestro lindo Zacatecas tiene graves problemas de inseguridad y violencia, sino de economía.

“SI BIEN la senadora reconoce que don David recibió un estado en crisis, su gabinete no lo apoya, no responde, no trabaja y no le sirve de mucho.

“CON ESA sinceridad que la caracteriza, doña Soledad abundó: ‘Los funcionarios perjudican más al gobernador del estado y por eso se tiene una percepción de un estado violento y con crisis económica’, intentó suavizar, pero en seguida la realidad venció:

‘EN LAS elecciones había la esperanza de que Zacatecas mejorara y llegara de verdad la Cuarta Transformación, sin embargo han pasado los meses y todo parece que está al revés, sobre todo por la violencia que se está viviendo en el país y en el estado:

‘HAY SITUACIÓN tras situación que afecta a la imagen del gobernador y del estado y el desencanto con la gente, sabemos que se tiene que poner los pies en la tierra. Si no hay un equipo que haga su trabajo y respalde al gobernador será imposible tener a la gente conforme y con la esperanza de tener un Zacatecas como el que anhelamos’.

“FINALMENTE, la senadora pone en su lugar a don Francisco José Murillo Ruiseco, de quién dice: ‘Tenemos un fi scal que trabaja en cámara lenta, la gente hace sus denuncias esperando resultados pero no los hay’, ¿qué les parece?

-IMPOSIBLE desmentirla, tenemos un gobierno de caricatura, ramplón, inepto, corrupto, impune que llegó a Palacio de Gobierno a base de componendas de un grupo de delincuentes con charola de servidores públicos que les proporciona impunidad-.

Una Entre Miles de Fresnillenses

-TENGO TRES meses aproximadamente que no me paro en Fresnillo, ‘no es por miedo, sino por precaución’, no, no es cierto. No he ido porque no hay trabajo, mis clientes como que ya no quieren construir, se resisten a invertir, así es que tendré que esperar que pase este tiempo de vacas fl acas-.

-PUES SI no consigue alguna obra, don Roberto, tendrá entonces que esperar que pase la cuesta de enero-.

-YO CREO que en diciembre se compondrán un poco las cosas, hay gente que aprovecha la derrama económica para construir alguna fi nca, qué se yo, pero diciembre es un buen mes-.

-FRESNILLO anda muy mal, madre Teresa, la gente no quiere invertir por temor al narco, pues se han apropiado de ranchos y grandes fi ncas: y se lo advierten a sus víctimas, ‘si vas a quejarte con la policía te mató a ti, a tu esposa, a tus hijos y a la abuelita’.

-¿AL ESTILO Pablo Escobar Gaviria?-.

-ES LO que me han comentado, y hoy precisamente me acordé de eso al leer las declaraciones de la exdiputada Lupita Flores quien expresó:

‘YO ANHELO el municipio que teníamos donde podíamos caminar libremente, donde nuestros niños podían jugar y quiero recuperarlo. Nuestras autoridades deben hacer lo que les corresponde, es el momento en que cada uno tome su responsabilidad. Todos deben entrarle al tema, yo en los últimos años estuve trabajando en prevención del delito con jóvenes y niños, eso se debe retomar, ver la situación que viven los jóvenes y niños desde sus hogares. Los zacatecanos y los fresnillenses somos gente de bien, lamentablemente la delincuencia se está llevando a nuestros jóvenes y niños’.

-ES CORRECTO, la Lupita dijo una gran verdad: los narcos se están llevando a nuestros niños, a nuestros jóvenes para meterlos a sus fi las, por eso hay tantos desaparecidos y si intentan escapar, los matan cruelmente para mandar un aviso a quien pretenda desertar-.

“ESTÁ BIEN lo que dice la exdiputada, pero la sociedad poco o nada puede hacer contra esos asesinos, quien debe regresarnos la paz es ‘El Deivis’, pero no lo hace ya saben por qué”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.