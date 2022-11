La “Nueva Gobernanza” Está muy Alejada del Pueblo: Lidia Vázquez

“La Sociedad no Puede Seguir Presa del Miedo por Tanta Violencia”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Lidia Vázquez Luján, docente y activista, destacó que la sociedad no puede seguir presa del miedo y la preocupación de salir a las calles, sobre todo ante los lamentables actos de violencia que a diario refleja la crisis que no quieren aceptar las autoridades de gobierno.

Además, lamentó que a un año de la actual administración del morenista David Monreal Ávila, no han cambiado las estrategias para contener la inseguridad en el estado. Por ello, llamó a la ciudadanía a exigir atención hacia el problema y al gobierno de David Monreal a rendir cuentas claras a la sociedad que espera resultados. Pidió que se privilegie resolver los temas prioritarios, antes de pensar en la política o en próximas elecciones.

Dijo que en los espacios educativos se han percatado que la inseguridad y la violencia han dejado daños colaterales en la sociedad en general, sobre todo les han comentado sobre casos lamentables donde niños y niñas han perdido a sus seres queridos en hechos delictivos, lo que les ha llamado la atención y que forma parte de una realidad en diversos municipios del estado.

Comentó que también les han informado que las familias buscan una mayor estabilidad en otras entidades, debido al peligro que representa quedarse en sus comunidades.

“Es una situación inusitada, no estábamos preparados para contener esta violencia tan encarnizada en la sociedad zacatecana; vemos también que no tenemos una autoridad política que además tiene la obligación de resolver el problema. Pero los funcionarios estatales no se ve el compromiso o la capacidad para enfrentar el tema”.

“Los zacatecanos contribuimos con nuestros impuestos para tener acciones y resultados en seguridad, agua potable o servicios; no obstante no vemos ningún respaldo del gobierno hacia la ciudadanía. Los funcionarios de gobierno sí van a los supermercados y tiendas, custodiados con resguardo de elementos de seguridad y patrullas para sus traslados, pero para un ciudadano de a pie no hay seguridad o resguardo”.

Por último, sobre la negativa al cambio de estrategia y el fortalecimiento a las corporaciones locales de seguridad para recuperar la paz, Lidia Vázquez resaltó que “es parte de la indolencia y el poco amor que tienen por Zacatecas, esta nueva gobernanza que dijo que estaría cercana al pueblo, ha demostrado lo contrario pues no se ve avance”, recalcó.