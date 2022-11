“Zacatecas, el Estado más Peligroso Para los Policías”

Adolfo Marín es Indiferente a la Inseguridad: Miguel Torres

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Torres Rosales, comentó a Página 24 Zacatecas que se ha señalado en reiteradas ocasiones que al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, no le importa la situación de inseguridad que se vive en el estado y solamente se encuentra siguiendo órdenes de no reaccionar.

“Para quien lo designó su trabajo es el esperado, no le importa que vivamos en el estado más peligroso para ejercer el trabajo de policía. Además está acreditado que hasta sus uniformados de la Policía Estatal Preventiva (PEP) tienen vencidas las licencias para portar armas de grueso calibre, el señor no tiene un compromiso con el estado y no tiene un compromiso con Zacatecas”, apuntó.

El diputado reiteró que Adolfo Marín solo está atendiendo instrucciones pero es lamentable por los policías municipales y sus familias, quienes saben que salen a desempeñar su trabajo pero no saben si van a volver a casa o en qué condiciones lo harán.

“Es lamentable que tengamos autoridades en materia de seguridad insensibles a la problemática que viven los elementos de las policías municipales. Cuántos policías asesinados van en el año, van más de 52 policías, Zacatecas es el lugar más peligroso para desempeñar esta función”, añadió.

Miguel Torres señaló que no existe un protocolo para revertir las cifras de policías asesinados y que la estrategia parece no existir además de que hay silencio y complicidad por parte de las autoridades.

“No creo que cambien al secretario aunque su trabajo no corresponda a las necesidades reales de las zacatecanas y los zacatecanos, nosotros queremos paz en el estado. Lamentable que una imagen de uno de nuestros municipios se haya vuelto viral, un perro caminando con una cabeza humana se podría ver en una película de terror pero es la realidad que ha superado a la ficción, esa es la realidad que vive el estado ante la indiferencia de las autoridades. A Marín le vale lo que se opine de él, solamente en su cabeza han disminuido los niveles de delincuencia en el estado pero la ciudadanía cada vez está peor”, finalizó.