CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 7 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Pinche ‘Deivis’ tan Gandalla

NUNCA CREÍ que don David Monreal Ávila, fuera tan oportunista y que programas federales los tomara como suyos, intentando con ello ganar la simpatía de la gente, sobre todo de los pobres -entre los pobres- que no sólo no tienen un pan que llevarse a la boca, sino que visten y calzan andrajos, como este pobre señor que haciendo un gran esfuerzo físico debido a su edad y sus males, fue por su apoyo que le otorga el Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, a toda la gente de la tercera edad, vean esta imagen que bajé del facebook del señor gobernador: desgarradora.

-¡CARAY, madre Teresa, esta fotografía sí que me parte el alma, pero como este señor son miles de zacatecanos que padecen hambre crónica, visten y calzan andrajos, como usted bien lo señala, y tienen como techo, cuando bien les va, láminas de cartón o de lámina, que en tiempo de frío entumen el cuerpo y en tiempo de calor la gente está como en ‘baño María’, pero pinche ‘Deivis’ tan gandalla, ¿por qué saluda con sombrero ajeno?-.

-PORQUE es muy abusivo -tercia don Da­vid-, porque carece de escrúpulos, porque no. es honesto, porque no tiene ética, porque el muy pendejo cree que la gente no se da cuenta de sus abusos, porque perdió el piso y se cree un semidiós, porque nos ve a todos los zacatecanos chiquitos y orejones y cree que ser gobernador es para andar de farolón recibiendo aplausos, loas y vivas, a cambio de unos pesos que ni siquiera son de su bolsillo, sino de nuestros impuestos como siempre lo ha reconocido el Presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador.

“PERO ‘El Rey David’ no debe de olvidar que la satisfacción de ser gobernador dura, a lo sumo, seis años pero el haber actuado mal te lo echarán en cara toda la vida: que se vea en el espejo de Alex, quien no obstante de pagar millones de pesos del erario para comprar una imagen de ‘honesto’, terminó siendo lo que es: un bandido al que la inmensa mayoría de los zacatecanos repudia por rata, a ver si luego no nos da la sorpresa de que se ya se nacionalizó ‘español’, como lo hizo’El Chupa Cabras’, Carlos Salinas de Gortari, para evitar ser en­carcelado”.

-PUES REGRESANDO con don David, no deja de sorprenderme su actitud, ¿por qué saludar con sombrero ajeno, por qué humillar a los que menos tienen?

“Y LA foto que subió a su Facebook, de ese hombre de la tercera edad me desgarró el cora­zón; a mi mente vino don Otilio Rivera Herrera, entonces secretario de Desarrollo Social, en el gobierno de don Alejandro Tello Cristerna, quien en su momento declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que eran ‘cientos de miles los zacatecanos que comían una sola vez al día’, provocando la ira de don Tello, quien lo corrió de la Secretaría por decir la verdad”.

El Gobierno anda muy mal

-¿CÓMO ANDARÁN de mal ‘La Nueva Gobernanza’ que, a pesar de ser dos asocia­ciones de izquierda y de haber apoyado a ‘El Deivis’ en su campaña para ‘desgobernador’, el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en rueda de prensa anunciaron una marcha contra ‘El Deivis’ por su nulo interés de combatir la violencia, la inseguridad, el coyota­je que padecen los productores del campo, en especial los frijoleros, y el escaso presupuesto para quienes nos dan de comer?

“ESTO para mí, como dice don Roberto, ‘ya valió chetos’, se terminó la luna de miel entre ellos y la ‘Nueva Gobernanza’”.

-Y SE nota -toma la palabra don Roberto-, ahí está lo que dice la docente y luchadora social, Lidia Vázquez Luján, quien apoyó a los candidatos de Morena, incluyendo, claro está, a ‘El Rey David’, pero que ahora, decepcionada, apoya a las dos asociaciones de izquierda, y dice sin tapujos:

‘LA NUEVA Gobernanza’ está muy ale­jada del pueblo: ‘… vemos también que no tenemos una autoridad política que además tiene la obligación de resolver el problema. Pero los funcionarios estatales no se ve el compromiso o la capacidad para enfrentar el tema.

‘LOS ZACATECANOS -continuó Lidia Vázquez- contribuimos con nuestros impuestos para tener acciones y resultados en seguridad, agua potable o servicios; no obstante no vemos ningún respaldo del gobierno hacia la ciuda­danía. Los funcionarios de gobierno sí van a los supermercados y tiendas, custodiados con resguardo de elementos de seguridad y patrullas para sus traslados, pero para un ciudadano de a pie no hay seguridad o resguardo’.

“SOBRE la negativa al cambio de estrategia y el fortalecimiento a las corporaciones loca­les de seguridad para recuperar la paz, Lidia Vázquez resaltó que ‘es parte de la indolencia y el poco amor que tienen por Zacatecas, esta nueva gobernanza que, dijo, estaría cercana al pueblo, pero que ha demostrado lo contrario pues no se ve avance’.

“ASÍ O más claro, ella dice las cosas como son, la mujer será muy de izquierda, pero tiene principio y convicciones por lo que puede hacer señalamientos y acusaciones cuando ve que al­guien que se dice de ‘izquierda’ está desviando el camino, como en este caso lo está haciendo ‘El Rey David’.

“MUCHA gente le tenía confianza a ‘El Rey David’, nosotros tres entre ellos, pero poco a poco la realidad nos dijo que nos equivocamos, estamos peor que cuando estábamos mal: la corrupción continúa, la impunidad permanece, no hay empleos bien remunerados, la economía baila con la muerte, no hay inversiones, la auto­ridad es sólo para los zacatecanos influyentes y con dinero, la cuñada de ‘El Rey David’, Veró­nica Ivette Hernández López de Lara, secretaria de Administración de Gobierno del Estado, en su comparecencia con diputados, reveló que los del gabinete de la ‘Nueva Gobernanza’ ganan más de 100 mil pesos mensuales por cabeza,¿cuánto ganará

DAVID? Tal vez más que el propio Presi­dente de Mexico.

Esta Violencia Letal que no Cede

-¡CARAJO! Y qué decir de la violencia, ayer se cometieron, al menos, seis asesinatos y tres heridos graves.

PÁNUCO, ZAC.- En Pozo de Gaboa, en la céntrica calle Nicolás Bravo, tres individuos que se encontraban charlando, en los primeros minutos del domingo, fueron baleados por ma­tones a sueldo al servicio del ‘crimen organiza­do e inteligente; dos de ellos resultaron muertos y el tercero sigue con vida en un hospital de la capital del estado.

FRESNILLO, ZAC.- Alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer, un joven fue asesinado a balazos en la esquina de las calles Progreso y 24 de marzo.

ANTES, alrededor de las 10:00 de la maña­na, en el estacionamiento de la Tienda Elektra, un hombre no ‘identificado’ fue atacado a plomazos, herido de gravedad, el individuo fue trasladado al hospital más cercano en donde se debate entre la vida y la muerte

EN ZACATECAS, Zac.- Un hombre que se encontraba descansando en su hogar ubicado en la calle Benito Juárez, colonia Toma de Zacatecas, al filo de las 2:00 de la tarde, fue ‘visitado’ por pistoleros y lo acribillaron sin darle tiempo de nada.

MÁS TARDE, alrededor de las 9:00 de la noche, en el mero Centro Histórico de la capital zacatecana, el chofer del taxi 35, fue cosido a balazos: murió ensangrentado dentro del vehí­culo de alquiler.

AHÍ MISMO, en la capital del estado, a las puertas de una tienda de abarrotes, ubicada en el Barrio La Marianita, al filo de las 7:00 del la noche, llegaron unos pistoleros y le dispararon a un hombre que en esos momentos fumaba un cigarrillo. Grave, el individuo fue trasladado de la calle Las Colonias al hospital más cercano.

PINOS, ZAC.- En los primeros minutos de ayer, un sujeto que se encontraba a unos metros de la báscula pública, en la comunidad El Sitio, fue asesinado a tiros.

-Y OTRA cosa que evidencia que estamos viviendo en un narcoestado, es que en ninguno de estos hechos letales y sangrientos hay dete­nidos, la simbiosis entre ambos es descarada, alarmante-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.