El Presupuesto 2023 no Crecerá en Términos Reales: R. Olivares

“El Gobierno Seguirá en Austeridad”

Por Manuel Domínguez Caldera

Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, co­mentó en entrevista que por el momento no compartirán cifras sobre la aplicación y planeación del presupuesto para el próximo año. Además, detalló que si bien se espera un incremento en el presupuesto desde la Federación, en el estado estiman que no crecerá en gran medida y se deberán ajustar a las dinámicas de austeridad y ajuste del gasto público.

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Ricardo Olivares expuso que están esperando la aprobación en lo federal del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que les dará la pauta para ver cuánto corresponde para el estado para 2023.

“Como lo he manifestado, el presupuesto viene muy optimista y con cifras que, en lo particular y lo he platicado con el goberna­dor, no compartimos esa parte de optimis­mo, porque el gobierno federal sí tiene un margen de deuda en gasto corriente, si es que no se cumple la meta de recaudación.

“Pero nosotros no tenemos ese margen de recaudación y tenemos que cumplir en ese sentido. Desde el punto de vista presupuestario nosotros no vamos más allá del efecto inflacionario, en términos reales no vamos a aumentar más allá del 8% nominal, pero un crecimiento de cero en términos reales”.

“Faltan pocos días, pero hemos recibido a los organismos autónomos y a los des­centralizados, tanto su servidor como mi equipo, los hemos escuchado para saber y tener la sensibilidad de atender algunos asuntos prioritarios que tienen estos entes, para que en su caso podamos aclarar este tipo de política”.

“Pero la parte de planeación del presu­puesto estamos siendo responsables para poder, en este caso, lograr hacer un equili­brio. Los mecanismos jurídicos ya están y se implementaron este año, que es la nueva ley de disciplina y responsabilidad financiera, pero los otros mecanismos ya están y no ten­dremos que hacer otro esfuerzo. Pero ahora tendremos que consolidarla para lograr el objetivo de crecimiento que el gobierno quiere; por lo mismo creamos estas bolsas, del fondo de estabilización y el de inversión pública productiva”, remató.