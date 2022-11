Movimiento Ciudadano Ofrece Apoyo a David Monreal Para Lograr Mejor Presupuesto Para Zacatecas en 2023

No Está Solo Gobernador: Cuauhtémoc Calderón

Por Nallely de León Montellano

Con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), fijaron postura al respecto, pues aparentemente, el presupuesto para el estado de Zacatecas en el ejercicio 2023, no es favorecedor para ninguno de sus rubros sociales.

Por lo anterior, mencionaron que el gober­nador del estado, David Monreal Ávila, tiene gran oportunidad para mostrar su capacidad de gestión, así como su cercanía con el presi­dente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para lograr etiquetar recursos que abonen a la mejora del estado.

En conferencia de prensa, Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal de MC, resaltó que, “lo que nosotros vemos en el proyecto del presupuesto de egresos 2023, es que no viene recurso etiquetado ni para salud, ni para educación, ni para seguridad, y prác­ticamente los proyectos estratégicos de los que se han hablado tampoco traen recurso”.

En ese sentido, refirió que es importante que la sociedad zacatecana esté enterada de la capacidad de gestión del mandatario estatal, y de igual modo, la voluntad que el presidente de la república tiene para la entidad.

“Hay que tener en cuenta que amor que no se refleja en el presupuesto, prácticamente es demagogia, ojalá que realmente los resulta­dos sean positivos, le deseamos toda la suerte al gobernador del estado en su gestión, por­que si Zacatecas tiene recursos, eso significa que su capacidad de gestión es buena y nos beneficia a todos”, agregó.

En este contexto, Cuauhtémoc Calderón Galván, mencionó que el presupuesto es repartido de manera inequitativa, en favor del ejecutivo federal, lo cual calificó de grave “porque está atentando contra los derechos propios inherentes al ciudadano zacatecano de recibir del pacto federal este respaldo que corresponde por la tributación de todo el país”.

“No es cosa menor, se planteó en la cam­paña que el gobierno de la república iba a apoyar a Zacatecas por ser del mismo partido, y nos damos cuenta que al menos cerca de 17 estados de la república no tiene presupuesto para carreteras, los gobierne Morena o no; ya no es un tema de partido, es un tema de proyecto personal del presidente de la Repú­blica”, señaló.

Calderón Galván externó que la militan­cia del partido naranja está disponible para brindar apoyo al gobernador del estado si así lo requiere, con respecto a la gestión del presupuesto para el año 2023 en favor de Zacatecas.

“No está solo gobernador, si necesita que nosotros entremos en algún esquema a ayudarle para buscar hacer más grande, más fuerte y más sólida esta petición, estamos en toda la disposición; no es cosa menor lo que va a suceder, si Zacatecas se va con el presupuesto anterior, tendremos un estado en complejidad financiera, y por tanto la economía local estará colapsada”, mencionó.

Finalmente, el diputado local Enrique Laviada Cirerol, aseguró que, AMLO, dio la orden a la bancada legislativa de Morena de la cámara de diputados, de no modificar nada del presupuesto para el estado, por lo que, dijo, atiende a objetivos, prioridades y caprichos del presidente de la República para no dar espacio a ninguna otra propuesta.

“Insistimos que es una gran oportunidad de que el gobernador David Monreal piense en Zacatecas, y no en darle gusto a Andrés Manuel López Obrador; aquí tiene su opor­tunidad, así como también la tienen los dipu­tados federales, donde la bancada naranja, en la cual la diputada Amalia García Medina y el diputado Jorge Álvarez Máynez, están dando la batalla para apoyar a Zacatecas”, concluyó.