Mi Jardín de Flores

Indignación, Coraje, Impotencia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En mi experiencia como gobernador de Zacatecas y como jefe delegacional en la hoy alcaldía Cuauhtémoc utilizamos gran cantidad de recursos para reforzar la seguridad pública. Entre otros aspectos, fortalecimos la inteligencia, diseñamos programas de prevención del delito, lle­vamos a cabo operativos para clausurar lugares en donde se vendía alcohol de manera ilegal, y diseñamos e implemen­tamos programas de proximidad policial. Además, periódicamente realizábamos reuniones de gabinete de Seguridad’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 8 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Indignación, Coraje, Impotencia

-HOY, CUANDO desayunaba, me llama­ron por teléfono mis primas de San Diego, California; estaban indignadas, reflejaban Coraje, impotencia por lo que anda haciendo ‘El Deivis’: entregando los apoyos de los programas de mi ‘cabecita de algodón’, como si fueran no sólo de su ‘Nuevo Gober­nanza’, sino de su bolsa, que debería pues tiene mucho dinero.

“ESTABAN molestas, muy molestas; yo creo que a ‘El Deivis’ le chillaron los oídos, porque le lanzaron sapos y culebras a ‘ese… tal por cual’, qué lucra políticamente con las necesidades de los pobres entre los pobres, la foto de Gobierno del Estado que hoy martes publicamos en este espacio, las hizo derramar lágrimas, ‘esa imagen de pobreza máxima de miles de nuestros paisanos, ya la teníamos olvidada, creímos que ya había desaparecido, pero hoy vemos que no, pobre de nuestro Zacatecas tan lejos del progreso, y tan cerca de los Monreal’, dijeron.

-LO COMENTAMOS ayer, no se vale que don David salude con sombrero aje­no, tampoco se vale que hagan eventos y expongan a tantas personas a los rayos del son, ¿acaso no los servidores de la nación andan casa por casa llevado los programas de apoyo a adultos mayores? ¡Por Dios, no se vale!-.

-EN ZACATECAS seguimos como en el Siglo XX, cuando nuestro paisano Ramón López Velarde escribió el poema La Suave Patria:

COMO LA sota moza, Patria mía,

EN PISO de metal, vives al día,

DE MILAGROS, como la lotería.

ASÍ SIGUE nuestro Zacatecas después de 101 años, porque políticos hijos de la ching… (censurado) se amafiaron con em­presas transnacionales y mexicanas voraces, para llevarse nuestras riquezas: oro y plata mayormente y dejarnos la miseria, la conta­minación: tenemos un estado rico, pero con el pueblo en miseria extrema, así estaban los Monreal de jodidos, pero nomás le entraron a la política y hoy todos ellos nadan en la abundancia, porque los infelices nomás ven para su santo: ¿Qué comían? Puros frijoles y chile, pero ahora se alimentan con las me­jores viandas, y viven como reyes a costa de nuestros impuestos, y engañando a la gente, ¡pinches gandallas!

-SON OPORTUNISTAS, doña Petra -contesta don Roberto-, los Monreales, cuando exprimen a un partido, se pasan a otro y luego a otro y así; Ricardo, no olvi­demos, en qué partido nació:

EL PRI.

DESPUÉS se pasó al PRD.

LUEGO SE fue al PT.

DESPUÉS paró en el MC.

Y HOY está en Morena.

-¡DIOS DE mi Vida!, ¡ ha estado lucrando en cinco partidos diferentes!, eso yo no lo sabía-.

-Y EN todos ha tenido, al menos, un cargo público, hasta por la vía plurinominal-.

“NO OLVIDEMOS que ‘El Rey David’ tiene la misma escuela, comenzó sus pininos en gobiernos del PRI.

DESPUÉS SE fue al PRD.

CONTINUÓ en el PT.

HOY SIGUE en Morena.

MIENTRAS que Saúl “El Pequeño”, sigue ese camino que sus dos hermanos le han mostrado: el monrealismo, cambiando de partido según sus particulares intereses, no buscando el bien de los zacatecanos. ¡Brincos diéramos!

Si no Ajustan, es Porque se Roban Gran Parte del Presupuesto

HAY GENTE que se va con la finta de que mi ‘cabecita de algodón’ no le manda un buen Presupuesto de Egresos a Zacate­cas, lo cual es una vil mentira: año con año Zacatecas ha recibido más dinero que el año anterior, si alguien tiene duda consulte el Periódico Oficial y se dará cuenta de la verdad de mis afirmaciones, lo que sucede es que si no les alcanza es porque se lo roban y, para no ir más lejos, ahí tienen a ‘El Narizón’ Alejandro Tello, que en cuan­to terminó su desgobierno se fue como el mayate: ‘con todo y el hilo’, pero está visto que ‘El Deivis’ no le hará nada, pues se asegura que negoció la gubernatura no sólo a cambio de impunidad para ‘El Alito’, sino para el propio ‘Pinocho de Bernárdez’, entre otros más y varios cargos públicos; pero mi ‘cabecita de algodón’ no olvida a Zacatecas, para este 2022, el presupuesto fue de 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos, además de participaciones extra de, al menos, 600 millones de pesos, como el propio ‘Deivis’ lo reconoció hace algunos días.

EJEMPLO: el Enrique Peña Nieto, en 2018, último año de su desgobierno, a Za­catecas le asignó un presupuesto de egresos por 30 mil 463 millones 434 mil 263 pesos; saquen sus cuentas…: la diferencia es por 3 mil 872 millones 033 mil 403 pesos, por encima del último año de gobierno del Peña; insisto, que se roben buena parte del presupuesto, es bronca de gente ‘RaTella’, pero mi ‘cabecita de algodón’ no se olvida de Zacatecas.

¿Es Rico don David Monreal?

-CON TANTO cargo público y su paso por diferentes partidos políticos, ¿es rico don David Monreal?-.

-¿RICO? ¡Riquísimo! En su declaración de 3de3 en 2016, cuando por segunda oca­sión participó como candidato a la guber­natura, ‘El Deivis’ manifestó un patrimonio de alrededor de 30 millones de pesos, o sea a seis años de distancia de seguro lo aumentó sustancialmente, pero no se sabe cuánto pues desde entonces no ha hecho pública ninguna otra declaración 3de3, por algo será-.

-EN ESE 2016 -toma la palabra don Roberto-, ‘El Rey David’ manifestó poseer:

17 RANCHOS y terrenos.

2 CASAS en Zacatecas.

1 CASA en Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

1 LOCAL comercial en el Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros.

11 VEHÍCULOS de motor.

EN ESE entonces, Alex, que también era candidato y posteriormente gobernador, decla­ró un patrimonio de 14 millones de pesos: dos residencias en el fraccionamiento Bernárdez, de Guadalupe Zacatecas, valuadas en cerca de seis millones de pesos y un departamento en Polanco con valor de 8 millones 800 mil pesos.

TAMPOCO Alex volvió a hacer pública sus subsecuentes 3de3. No cabe duda que ser ‘servidor público’ en Zacatecas, es el oficio más lucrativo del mundo.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.