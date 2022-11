David Monreal es la Herencia Maldita de su Hermano Ricardo: Edgar Rivera

“En Zacatecas hay un Enorme Vacío de Poder, un Desgobierno”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Edgar Rivera Cornejo, militante del partido Movimiento Dignidad (MD), señaló que el gobernador del estado David Monreal Ávila, no está haciendo política de fondo, toda vez que no ha sido capaz de conseguir recursos para Zacatecas, razón por la cual, tiende a colgarse de los programas de apoyo Federales.

“Tiene una mancuerna política con Ve­rónica Díaz, pero fuera de eso, él no ha conseguido un solo quinto, y lo más grave es su falta de carácter, eso es lo que lastima e irrita a la gente, porque el gobernador los traicionó; ya no los recibe ni los atiende”, señaló.

Ante esto, Rivera Cornejo, señaló que David Monreal está haciendo una mala copia del presidente de la República, “sólo que, la diferencia es que Andrés Manuel viene de un liderazgo que él construyó, cuestionable o no, y David es un gerente, una herencia maldita de su propio hermano, por eso hay tanta irritación fuerte de los zacatecanos, eso es lo que significa David en Zacatecas”.

Mencionó que en Zacatecas existe un gran desgobierno, así como un gran vacío de poder, debido a que, a más de un año de gestión de la “Nueva Gobernanza”, el gobierno de David se visualiza fallido, de­bido a que no hay recursos para el estado, además de que “se cuelga” de los recursos de la federación.

“Veo un gobierno sin carácter, vacío, sin gabinete, sin recursos y sin idea de cómo gobernar; es una lástima porque el pueblo de Zacatecas tenía otra expectativa; el Presidente está ahí, pero el gobernador no le llega a los talones”, sentenció.

El también representante del sector cam­pesino en Zacatecas, dijo que desconoce al gobernador por la actitud que lo ha caracte­rizado en los últimos meses, pues asegura que, en otro momento, proyectaba deseo de servir al pueblo y ser un buen gobernador para Zacatecas.

De igual manera, mencionó que David se encuentra en la peor circunstancia para ser gobernador, debido que, “tiene alrededor todos los decisores, menos él: decide Ri­cardo Monreal, Verónica Díaz, el gobierno federal, pero él le ha faltado al respeto a la ciudadanía”.

“Si no puede, ya sabe lo que tienen qué hacer, que sea lo suficientemente responsa­ble para decir ‘no puedo’, si no puede, ya sabe cuál es la opción; o se pone las pilas, o se tendrá que ir de Zacatecas, no tiene justificación para tener esa inactividad como gobernador”