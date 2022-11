Llaman la CNC a David Monreal Para Pelear Presupuesto de Egresos Digno Para Zacatecas

Lo Vemos Tibio, Lento, Ausente: Mauro Talamantes

Por Rubén Palomo Macías

Mauro Talamantes Sánchez, coordina­dor estatal de estructuras territoriales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), mencionó a Página 24 Zacate­cas que en materia de apoyos al crecimien­to y desarrollo del estado son nulos y los recursos que se manejan desde el gobierno federal son canalizados a través de una estructura llamada Servidores de la Nación.

“Sabemos y percibimos un desencuentro lamentable entre el gobierno federal y el gobierno del estado, una historia que hace 20 años vimos en Zacatecas con otras siglas y unos colores amarillo y negro, donde las propias tribus que integran, o que lograron acceder al poder, los vemos como están en una lucha fratricida llevan­do a la ciudadanía entre las patas”, apuntó.

El coordinador aseguró que no se ve a Zacatecas con recursos y no fluyen los apoyos, por eso en estos días la CNC, mediante sus representantes políticos, se manifiesta en contra de la propuesta del presupuesto de egresos del año 2023 ya que es un presupuesto que elimina y fulmina al estado.

“Si viéramos que tenemos un gobierno opositor al federal se entendería el casti­go en el presupuesto, ya que se manejan con esa capacidad de revanchismo, pero siendo de la misma corriente política es incomprensible que para Zacatecas no vengan recursos. Por donde se vea no existe recurso para el desarrollo del estado y no se generan condiciones de crecimiento”, agregó.

Mauro Talamantes invitó al gobernador del estado, David Monreal, a que alce la voz y haga un fuerte reclamo lo que Za­catecas merece, que dé la batalla ya que se le ve tibio, lento, ausente y al gobierno federal se le ve una actitud de rapiña.

“Vemos que hay dinero pero no se cana­liza en ninguna vía para el desarrollo de la sociedad”, finalizó.