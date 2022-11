Mi Jardín de Flores

La Enorme Fortuna del “Clan de los Monreal”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En Zacatecas existe un gran desgo­bierno, así como un gran vacío de poder, debido a que, a más de un año de gestión de la Nueva Gobernanza, el gobierno de David se visualiza fallido, debido a que no hay recursos para el estado, pero además se cuelga de los recursos de la Federación’: Edgar Rivera Cornejo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 9 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS DE mi Vida! Apenas ayer comen­tábamos sobre las propiedades de don David Monreal Ávila, y hoy nos enteramos por la gobernadora de Campeche, doña Layda Sansores San Ramón, que además posee un rancho de 783 hectáreas, como hoy lo publi­ca nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-ESA LAYDA -toma la palabra doña Petra- se le fue a la yugular no sólo contra ‘El Deivis’, sino contra el ‘Clan de los Monreal’ que acumula 48 propiedades entre casas y ranchos, alguna de esas no transparentadas en declaraciones públicas:

‘QUISIERA –dijo la Layda- que me dijera Monreal cuántas propiedades tiene. Entonces Ricardito que es tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos farsantes, mira 48 propiedades… ahí metiéndole a toda la familia.

‘SU HERMANO David -continuó la gobernadora de Campeche- tiene sólo un rancho, pobrecito David, el que es hoy gobernador, de 783 hectáreas, ¿saben a qué equivale? Exactamente a todo lo que es el Aeropuerto de la Ciudad de México, haz de cuenta que tiene su propio Aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto; el Aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, las que me puso a mí, son las que son de él, las del INFONA­VIT, que ya no se engañe.

“EN SEGUIDA, la Layda acusa que la esposa de ‘El Monris’, María de Jesús Pérez Guardado, tiene a su nombre nueve propiedades, y 53 (sic) a sus hijas María de Jesús Monreal Pérez y Edna Catalina Monreal Pérez.

“LA LAYDA también menciona a algunos de los hermanos de ‘El Monris’: Cándido, Rodolfo, Eulogio, Saúl, Susana y Leticia.

“POR SU parte, ‘El Monris’ no negó lo expuesto por la gobernadora de Campe­che, pero le contestó a botepronto: ‘Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino co­municaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad’, para enseguida lanzarse contra la Sheinbaum: ‘Claudia, frena tu jauría; no más división’”.

Plurinominales a 20 Millones de Pesos

-LA SITUACIÓN -tercia don Roberto-se agrava: Ricardo y ‘Alito’ contra Layda, pero a final de cuentas no pasará nada: ni la gobernadora será enjuiciada, ni Ricardo demandado por enriquecimiento ilícito o cosa que se le parezca.

“LO QUE sí Ricardo y ‘Alito’ quedarán bastante chamuscados de por vida, pues al presidente nacional del RIP, Layda le si­gue descubriendo marranadas: ‘En Puebla vendió una diputación plurinominal en 20 millones de pesos, además de que pide un millón de pesos a quienes están interesados en una cita para entrevistarse con él’.

“EN CUANTO a las propiedades, Layda se quedó corta, pues Ricardo tiene muchas más, yo recuerdo que, por ejemplo, Benja­min Medrano Quezada dijo en entrevista que el líder del Senado tenía propiedades en Jalisco, que era socio de varias empre­sas y que tenía prestanombres. Ricardo es inmensamente rico, y le sigue los pasos a Diego Fernández de Cevallos, pues tiene, en la Ciudad de México, un bufete de abogados.

‘El Deivis’ Unió a Todo Zacatecas… en su Contra

-NO SÉ que tan cierto sea, pero me dicen que entre don Ricardo Monreal y su her­mano don David, las cosas no andan bien: que el señor senador quiere ayudar al señor gobernador, pero que él no se deja ayudar: ‘Ya llegó, no lo necesita más’-.

-YO TAMBIÉN he escuchado esa ver­sión, pero lo que sí es cierto es que ‘El Deivis’ unió a todo Zacatecas… pero en su contra-.

-ESO ES innegable, no he escuchado a alguien que diga: ‘David Monreal está gobernando bien Zacatecas’; no, todo mundo echa pestes en su contra y ahora peor tantito, por andar entregando los programas de apoyo federales, como si fueran de su gobierno, y lo hace en los municipios más pobres, esa foto del señor de la tercera edad, ‘pobre entre los pobres’, que publicamos en este espacio, causó indignación, a pesar de ser una imagen de la vida cotidiana:

‘NO EXISTE la necesidad de andarse colgando medallas que no son de uno, a eso se le llama hipocresía y simulación y solamente se perjudica a la confianza del pueblo. Estamos en manos de un improvisado, de un hombre que no sabe de la administración pública que no sabe para qué es el gobierno y el poder’, dijo en entrevista el líder agrario Cuauhtémoc Espinoza, quien abundó con respecto a la inseguridad que echó raíces en Zacatecas:

‘LA LEY VALE pura chingada, la ley no cuenta en Zacatecas, son casos muy tristes donde no se ve un orden institucional. No sabemos dónde está el fiscal, me causó tristeza y molestia ver que interponen una demanda y ahí está el fiscal cotorreando. ¿Qué clase de fiscal es ese?’.

DE LOS asesinatos, ni hablar, continúan imparables.

Ayer, al Menos, Cuatro Asesinatos

ZACATECAS.- En la capital del esta­do, acribillaron a un hombre a unos pasos del templo de San Juan Bautista, donde la víctima y su familia habían acudido a una misa de cuerpo presente de un hombre asesinado a tiros en la calle Los Mecánicos, dos días antes.

LORETO, Zac.- En Loreto, dos hombre fueron secuestrados, los amarraron de pies y manos, los torturaron, los mataron a tiros y fueron a tirar sus cadáveres en la calle Plata Sur, colonia Revolución, dejando un narcomensaje a un lado de las dos víctimas, ‘dirigido al gobernador Ricardo Monreal’, según trascendió.

CALERA DE Víctor Rosales.- Aquí en Calera, un hombre que caminaba por la calle Real de Córdoba, colonía Real de Calera, fue asesinado a balazos; ahí estuvo el cadáver hasta las 3:00 de la tarde, hora en que Periciales llegó por el cuerpo.

EN NINGUNO de estos asesinatos, hubo detenidos. Obvio, la impunidad sigue reinando en Zacatecas.

Los Desaparecidos, Tampoco Ceden

HOY MIÉRCOLES, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cé­dulas de Búsqueda:

TERESA TORRES RODARTE de 52 años, desaparecida en Jalpa, Zacatecas, el 7 de noviembre del presente año y,

FERNANDO DE JESÚS CORTÉS GÓMEZ de 27 años, desparecido el 21 de marzo de 2009, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas-.

-ASESINATOS, desaparecidos, secues­trados, extorsionados, levantados y ‘El Deivis’ que nomás no da una-.

-Y COMO dijo don Teofilito: ‘Ni la dará, está muy zuato-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.