La Gente Está Asustada por Tanta Violencia e Inseguridad: González

“Basta de Mentiras, el Fiscal no Está Dando Buenos Resultados”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, presiden­te del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó que la situación del estado continúa siendo muy lamentable y mencionó que la in­acción del gobierno mexicano para con el gobierno americano, quien infiltra las armas de fuego, atrae un problema fundamental.

“En el caso de Zacatecas la insegu­ridad es un problema recurrente, es un problema que ha rebasado en todos los sentidos a la autoridad y tiene que ser la ciudadanía quien haga algo. Vamos a iniciar un programa de promoción”, comentó a Página 24 Zacatecas.

El presidente del Frente Popular añadió que si se cuestiona al fiscal de justicia del estado, Francisco José Murillo Ruiseco, no se tendrán grandes avances en las investigaciones. Además señaló que el problema de Zacatecas es toral, es un estado pobre y muy afectado por la captación de personas al crimen organizado.

“En la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no existe un trabajo profesional, si existieran resultados no se realizarían señalamientos. No se puede pender de un hilo y fingir que las cosas van bien cuando la realidad demuestra lo contrario, si no es el go­bierno deberían ser las personas. Los resultados de la fiscalía son malos, de cada 100 crímenes cuando mucho se concluyen 10, al menos así lo demues­tran”, aseguró.

Adán Gonzáles consideró que debe existir profesionalismo en todos los ámbitos de gobierno y si alguien no está cumpliendo debe considerarse de forma urgente. Agregó que la autoridad no puede estar tapando los problemas cuando día con día se siguen viendo hechos violentos.

“El decir que todo está bien y que se va avanzando con las estadísticas no le ayuda a nada a la gente, las personas viven en un mundo de inseguridad, extorsión, secuestros y donde todo mundo está asustado. Los resultados son pésimos aunque nos digan lo con­trario y aunque se diga lo que se diga, las cosas están mal en el estado. La autoridad debe dejar de engañar, las cosas simple y sencillamente no están bien”, finalizó.