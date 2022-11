Mi Jardín de Flores

Yo no Tengo por qué Responder por mis Hermanos: Ricardo Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas ha estado en el reflector nacional por cuestiones todas negativas, el tema de la violencia está presente todo el tiempo, y ahora estos escándalos. Siendo francos el gobierno de Zacatecas no le ayuda a la aspiración de Ricardo Monreal y creo que la situación de Ricardo con el presidente no le ayuda a su hermano en Zacatecas, quienes pagamos los platos rotos de los confl ictos políticos al interior de MORENA somos los zacatecanos’: Raymundo Moreno Romero.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 10 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Cuidado con ‘El Monris’, es muy Vengativo y Truculento!

¡VÁLGAME DIOS! ¡Qué fea es la política, con tantos pleitos por el poder! Todavía le faltan dos años de gobierno a nuestro señor Presidente y don Ricardo Monreal no cesa de mover las aguas: todo mundo lo trae en la boca, aunque no sea a su favor: me da la impresión que lo que le interesa es que hablen de él, no importa que sea en su contra.

-HAY QUE tener mucho cuidado con ‘El Monris’, a él lo que le interesa, por sobre todas las cosas, es el poder, y si no lo logra le pone piedras en el camino de sus adversarios.

“YO CONOZCO muy bien a ‘El Monris’, cuando renunció al PRI tuvo la suerte de encontrarse con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), antes de ser mi ‘cabecita de algodón’, que entonces era el presidente nacional del PRD, y venía a Zacatecas a impulsar la candidatura de la Amalia García, a gobernadora del estado.

“ELLA ERA la candidata natural de El Sol Azteca, una mujer 100% de izquierda, sin dobleces, pero hábilmente ‘El Monris’ se ganó la voluntad de AMLO, y se quedó con la candidatura, pero hicieron un acuerdo: llueve o truene, la próxima candidata será Amalia García.

“LLEGAR A Palacio de Gobierno no fue nada fácil para ‘El Monris’, pues el PRI se la hizo de ‘pleito ratero’ y si no ha sido por la sagacidad de AMLO, se hubiera quedado en la orilla, y siguiera en el mercado de Plateros vendiendo agua fresca.

“‘EL MONRIS’ con todos los peros que mucha gente le puso, hizo un buen gobierno, pues estaba en continúa actividad con la gente, principalmente con los pobres, quienes lo invitaban a comer frijoles de la olla con cebolla, jitomate y chile; el día de la Santa Cruz, que lo festejan los albañiles, se aparecía en alguna obra en construcción y se tomaba fotos con ellos con cerveza en mano echándose un ‘cruzado’.

“PERO EN el último año de su gobierno, ‘El Monris’ quiso desconocer el acuerdo e imponer a su sucesor: el Tomás Torres Mercado (+). Claro está que el PRD no lo aceptó y a regañadientes tuvo que cumplir el acuerdo; Amalita ganó la gubernatura al imponerse al Eulogio Bonilla Robles, papá del Fito Bonilla.

“SIN embargo, ‘El Monris’ intentó ser el poder tras el trono, cosa que Amalita no permitió por ningún motivo, por lo que ‘El Monris’ le puso muchas piedras en su camino y al fi nal se confabuló con medio mundo para que el candidato del PRD, Toño Mejía Haro, perdiera la elección y regresara el PRI al poder.

“DE ESTE tamaño es ‘El Monris’, es el clásico ‘si no estás conmigo, estás en mi contra’; pocos tan astutos como él, pero nadie como él de traicionero, por eso la Layda no lo traga; hay otro motivo muy perro: el ‘Alito’, hizo todo lo posible para que no ganara ella la gubernatura de Campeche, y cree fi rmemente que ‘El Monris’, también metió su cola, por eso son las balconeadas a los dos transas”.

-LAYDA SANSORES -toma la palabra don Roberto- trae la política como sangre en las venas, su padre “El Negro” Sansores, fue un político muy importante: fue gobernador de Campeche y presidente Nacional del PRI; de él aprendió el negocio de la política, entonces ella es tan astuta o más que Ricardo.

“OTRA COSA: Ricardo termina su cargo en el senado en 2024, pero Layda seguirá siendo gobernadora hasta septiembre de 2027 ¿Cómo es que Ricardo la amenaza con meterla a la cárcel, si ella tiene fuero hasta ese año?

“YO CREO que Ricardo debería de hacer las paces con Layda Sansores y Claudia Sheinbaum, alinearse y tan tan: este pleito no lo gana ni con la ayuda del Santo Niño de Atocha”.

-¡NO SE meta con el Santo Niño de Atocha! -contesta molesta doña Petra-, ni haga mofa de él porque voy a la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo demando-.

-¡YA ESTARÁS Saúl Monreal!, jajaja…

-OJALÁ Y haya reconciliación, a nadie le conviene pelear-.

-ES QUE no conoce a ‘El Monris’, madre Teresa, es demasiado pragmático, y muy traidor. Esto lo confi rmó mi ‘cabecita de algodón’ en las elecciones de 2021, por eso se distanció de él; ayer en su facebook apela a la reconciliación , pero después amenaza, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘CON LA DENUNCIA penal presentada -dijo ‘El Monris’ en entrevista-, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal, y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer, porque la protege el fuero de gobernadora; pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario.

‘VOY A ESTAR en espera, prudentemente, porque no hay forma de que se escape, no hay forma. Por un lado la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se confi guran dos delitos: difusión y peculado.

‘HAY INTERESES muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho de decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. No es propiedad de nadie, ni de los adelantados ni de las corruptas del partido’.

“Y EN seguida, haciéndose el chistoso y riéndose, mostrando su clásica mazorca, tararea la canción Amarga Navidad:

‘VAMOS A esperar diciembre; diciembre y sus posadas, porque… ¡diciembre me gustó pa’ que te vayas. Que sea muy cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este…; que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo… que estés arrepentido!

“LUEGO regresa a las propiedades que le señala Layda, asegurando que son mentiras recicladas, para enseguida empinar a su hermano David:

‘SI A mi hermano lo acusan de tener propiedades, ¿yo qué tengo que ver? Tengo 14 hermanos, ¡que le pregunten a él! ¿por qué no lo denuncian a él? O sea, ¿por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos? ¿Usted cree que sea justo?”, le contesta a la reportera que le preguntó.

-¿POR QUÉ se refi rió a sus sobrinos -pregunta doña Petra-, si no tienen vela en este entierro?-.

-PUES en este broncón de las propiedades no, ¿pero qué tal con la muerte de Jorge Iván, provocada por la brutal golpiza que le propinaron los júniors, entre ellos un hijo y sobrino de ‘Él Rey David?’. Yo creo que también los nombró para lavarse las manos anticipadamente y así evitar la pregunta; pero luego vuelve a la carga diciendo que Layda tiene varias denuncias por corrupción y desvío de recursos ante la FGR cuando fue alcaldesa de Álvaro Obregón, pero como tiene ‘un manto protector no la han tocado ni con el pétalo de un citatorio’.

Y REMATA: ‘La impunidad la puede cubrir hasta la Cámara de Diputados, pero va a llegar el día en que termine (su gobierno) y entonces nos veremos las caras’; aquí tienen otra vez la amenaza-.

-ES POR demás, ‘El Monris’ no cambia-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.