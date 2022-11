Mi Jardín de Flores

“Yo te Puse, yo te Puedo Quitar”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Escuchar las exigencias y necesidades de la ciudadanía es nuestra responsabilidad como servidores públicos; dar la cara, también. Las y los maestros merecen condiciones laborales dignas; la educación es clave para la reconciliación nacional’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 11 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Que ‘El Monris’, ya Debe de Decidir si se va o se Queda

QUE OPINIÓN tienen ustedes sobre las declaraciones que don José Juan Mendoza Maldonado, diputado local, hizo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de que don ‘Ricardo ya tiene que tomar decisiones: o se queda o se va de su partido, pero creo que ya es tiempo de que decida.

Porque en esa indefi nición ha colocado a Zacatecas en un limbo con la Federación, no hay trato presupuestal, político, o de apoyar a la entidad en temas como inseguridad. Entonces son indefiniciones políticas que lamentablemente se transforman en políticas sin resolver, esa es la relación que se ve en nuestro estado’.

-CON RESPECTO a que ‘El Monris’ debe ya defi nir si se va o no de Morena -opina doña Petra-, yo coincido con el José Juan, en lo que no estoy de acuerdo es que Zacatecas esté en el limbo con la Federación, que no haya trato presupuestal , político o de apoyar a la entidad en temas de inseguridad, y voy a decir por qué:

ZACATECAS NO está en “el limbo”, tiene todo el apoyo de la Federación, y la prueba es que aquí estuvo el Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y responsable de la política en los estados y escuchó con mucha atención a los diputados y les explicó lo que ellos le preguntaron con seriedad, tranquilidad, respetablemente y sin aspavientos; el José Juan miente al decir que ‘no hay trato presupuestal’; desde que mi ‘cabecita de algodón’ es el Preciso de Mexico, los Presupuestos de Egresos para Zacatecas han aumentado año con año: para 2023 será de más de 35 mil millones de pesos, más los extra que, por lo regular, surgen.

“TAMBIÉN reclamó por el tema de ‘inseguridad’; sobre esto, quiero decirle al diputado perredista que ‘mi cabecita de algodón’ nos ha estado mandando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano cuantas veces se lo piden, que los encargados de dirigirlos, comenzando con ‘El Deivis’, sean unos Ineptos, ahí sí no es su culpa, como tampoco culpa tiene de que los diputados se queden en las moras y acepten que se les rebaje el presupuesto a la Fiscalía General de Justicia del Estado, y al Poder Judicial, cuyos titulares, el FrancIsco José Murillo Ruiseco y el Arturo Nahle García no lo tienen miedo a ‘El Monris’, sino pavor, eso yo no me lo explico, porque si no les alcanza la lana deberían de demostrarlo y exigir lo sufi ciente para poder trabajar y entregar buenos resultados.

-COINCIDO CON usted, doña Petra -dice don Roberto con ese vozarrón que le caracteriza- porque si nos les alcanza “ni para la gasolina”, yo se lo haría saber al Presidente de la República y, para avergonzar a ‘El Rey David’, me pondría a ‘botear’ como lo hacíamos cuando estudiábamos en la UAZ, ¿lo recuerda, doña Petra?-.

-POR SUPUESTO que lo recuerdo (suspira), nomás fueron dos veces pero sirvieron porque nos aumentaron las raciones de comida-.

-OTRO TEMA del que habló el señor diputado fue el de las ‘injerencias’ de don Ricardo Monreal, en el gobierno de don David, que confi rma el rumor de que el señor senador quiere gobernar Zacatecas a su manera, lo que ha provocado entre ambos hermanos encono, y los enterados le piden que deje gobernar a don David, que para eso fue votado-.

-ES LO que ayer comentamos ‘El Monris’, en ese aspecto es muy ojete, cuando Amalita llegó a Palacio de Gobierno, él quiso continuar gobernando tras bambalinas, pero ella no se doblegó a pesar de que le puso millones de piedras en su camino, tantas que provocó la ruptura del PRD y el retorno del PRI al gobierno del estado, ojalá y en esta ocasión no vaya a suceder lo mismo, pues corre fuertemente el rumor de que ‘El Monris’ le dijo a ‘Él Deivis ‘: ‘Si yo te puse como gobernador, yo te puedo quitar’-.

-MMM… Ricardo es capaz de eso y más, es muy listo, astuto, tiene ofi cio político pero cuando de poder se trata, muestra el cobre: véalo, desde que terminó como gobernador de Zacatecas no ha dejado de huesear, cuando no es senador es diputado y viceversa, hasta agarró el hueso de Jefe de la Delegación Cuauhtémoc (2014-2017), luego quizo ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero Claudia Sheimbaun, ganó la encuesta y se la pellizcó.

“ENTONCES, Ricardo alegó fraude, acusando que la encuesta estaba truqueada y bla, bla, bla pero luego amenazó con que si no era él el candidato renunciaría al partido, además de que Claudia perdería la Jefatura de la Ciudad de México, pero su teatro se terminó al negociar la ‘propiedad sexenal’ del Senado de la República.

“RECUERDO que la Delegación la dejó “para descansar”, pero no fue así: lo hizo para unirse a la campaña de AMLO y para buscar la Jefatura de la Ciudad de México, pero muy astutamente logró el Senado, en donde sigue al frente. Sí, es muy vivo, pero muy perverso. Otra cosa hay que tener presente: hizo un mal papel en la Cuauhtémoc, la entregó con muy alta criminalidad, peor que como la recibió.

“LUEGO en las elecciones de 2021, ayudó a la oposición a ganar alcaldías en la Ciudad de México, lo que provocó que AMLO, le retirara su amistad y ya no lo invitó a Palacio Nacional, a desayunar tamales de chipilín.

“ASÍ ES que por traidor a la 4T, AMLO no quiere saber más de él, y hasta lo dijo aquí mismo en Zacatecas, estando presente ‘El Rey David’.

“PERO UNA cosa es Ricardo Monreal y otra cosa Zacatecas, AMLO le tiene un afecto muy grande a nuestra tierra y, coincido con doña Petra: año, con año, el presupuesto para el estado aumenta, para el 2023, superará los 35 mil millones de pesos, entonces lo que hacen los opositores es pretender llevar agua a su molino con mentiras y mamadas-.

Las Peligrosas Carreteras de Zacatecas

DON SALVADOR González Reyes, líder de la asociación de “Transportistas Trabajando por Zacatecas”, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo que todo mundo sabe: las carreteras de Zacatecas son muy peligrosas y están llenas de baches.

“Y NO olvida que solamente de su organización, en aquella quema de vehículos (que llevaron a cabo los Malos Organizados) hace ya varios meses, 40 vehículos fueron dañados, y varios de ellos terminaron como pérdida total.

“HOY, DON Salvador nos revela que las carretera más peligrosas son la de San Luis, Río Grande y Sombrerete, así como la de Concepción del Oro. Por lo que las evitan cuantas veces pueden:

“DE SAN Luis se van a Matehuala y de Matehuala a Saltillo, así evitan utilizar la de Concha del Oro, porque ya están cansados de sufrir asaltos y robos a mano armada, pero por esto están perdiendo entre 20 o 30% más del costo.

“Y DESDE Página 24 Zacatecas hace un nuevo llamado a la Guardia Nacional para ‘que ponga más atención en los tramos carreteros donde se está registrando mayor número de incidencia delictiva, para que disminuya: es urgente que la Guardia Nacional tome cartas en el asunto, además de acciones positivas’, porque ya están hartos de tanta violencia e inseguridad’. Igualmente le exige ‘a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que agilice el tema de las investigaciones por cada denuncia presentada’.

-PSSS, a ‘El Deivis’ le vale chetos la seguridad; hoy me entero, por Página 24 Aguascalientes, que en el vecino estado, la flamante gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, quien por cierto está muy guapa, a poco más de un mes que lleva al frente del Poder Ejecutivo, la Guardia Nacional ya anda en chinga patrullando las carreteras y apoyada con helicópteros, para evitar que los criminales hagan de las suyas, me cae que hasta envidia me da: mujer guapa y con muchos pantalones nos demuestra que cuando hay voluntad política, todo se puede. Vean: carreteras sin baches, y la Guardia Nacional patrullando por tierra y aire-.

-AHÍ ESTÁ -salta doña Petra- una prueba más de que las mujeres somos más entronas que muchos hombres para todo, hasta para gobernar-.

