Mi Jardín de Flores

Las Promesas Incumplidas de don David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ricardo Monreal tiene notoriedad pero no con base en los intereses de la nación, sino más bien acomodándose de acuerdo a sus intereses personales, familiares y de grupo en cada una de las administraciones, por eso nunca ha dejado de ocupar un cargo de elección popular. Tiene metidas las manos en todos los partidos políticos, juega con todos y coloca en los partidos o crea nuevos’: José Santos Cervantes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 12 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Las Promesas Incumplidas de don David Monreal

¡SANTO DIOS! ¿Cómo es posible que don David Monreal siga diciendo que la criminalidad va a la baja cuando todos en Zacatecas vemos que los homicidios dolosos de los Malos Organizados, siguen aumentando?

-CON ESAS mentiras, madre Teresa, ‘El Deivis’ se está quemando solito, pues cree burlarse de la inteligencia de los zacatecanos, pero está pendejo, nadie le cree sus mentiras y queda en ridículo,-.

-PERDÓN, doña Petra, ‘El Rey David’ -toma la palabra don Roberto- no sólo queda en ridiculo, sino que se burla de las víctimas y de los deudos: a ver, qué se atreva a ir a un velorio y que ahí diga que la criminalidad va a la baja, a ver qué le responden; se está pasando de lanza con sus declaraciones falsas, los zacatecanos somos gente de buena fe, recta y trabajadora, no pendeja como él cree-.

-¡’ZAS!’ -exclama doña Petra-, ¡ya se lo albureó!, jajaja. Bueno, más bien lo desnudó: él es el tonto del pueblo, porque el pueblo no es tonto; es gente de buena fe, como usted dice, pero tiene un límite: por eso ‘El Deivis’ está entre los gobernadores peor califi cados, porque es opinión del pueblo mismo que lo manifi esta en encuestas.

“ME DUELE reconocerlo, porque voté por él y me sumé a su campaña desinteresadamente, creyendo que él sí cumpliría sus promesas: ‘regresarnos la paz y la seguridad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, más y mejor educación, más y mejores empleos, inversiones nacionales y extranjeras y tecnifi car el campo’, ¿cuál de éstas promesas ha cumplido ‘El Deivis’? ¡Ni una!

“YO ESPERABA, para comenzar, ver al Alejandro Tello y a su vieja la Cristina en prisión, además de que, llegando, limpiaría la policía porque ahí hay muchos traidores a la patria, para luego echar fuera del estado o meter a la cárcel junto con los narcos”.

-YO TAMBIÉN creí en don David, doña Petra, y aunque el Santo Padre me decía una y otra vez: ‘Teresita, esos son sueños guajiros’, tenía la esperanza de que don David sí cumpliera sus promesas de campaña, pero ahora ya perdí la esperanza: pronto enseñó el cobre.

“IMAGÍNENSE, mi padre trabajó toda su vida y lo más que logró fue tener un ranchito de 15 hectáreas, mientras que don David tiene, entre otras propiedades, uno de 783 hectáreas; es un mundo de tierra, es más grande que el pueblo de Chalchihuites, no el municipio, sí la cabecera, pero lo más decepcionante, para mí, es que los homicidios dolosos sigan aumentando, eso me duele muchísimo, sobre todo cuando le arrancan la vida a niños, ¿por qué a niños, si mi Padre Dios es a los que más quiere ?: ‘DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ’, lo tengo muy presente”.

-PUES ayer, como deben de estar enteradas, se cometieron, al menos, ocho asesinatos: Fresnillo, 3; Loreto, 2 y 1 herido; Loreto, 2 y 1 herido y en Zacatecas 1 ejecutado.

“UNO DE los asesinatos más repudiado fue el del motociclista que iba acompañada de su hija de 3 años, pues vio toda la cruel escena; en Pinos porque uno de los dos asesinatos fue el de una mujer; otro que causó fuerte repudio fue el del taxista asesinado en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Soriana, que está catalogado como uno de los estacionamientos más peligrosos.

“AHORA pregúntenme ¿cuántos de los asesinos fueron capturado? ¡Ni uno!: llegaron, asesinaron y se fueron sin ningún problema, tons, ¿para qué sirven miles de policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, si como dice la canción, se les va la paloma?”.

-YO CREO, como dice usted, don Roberto, que don David tiene que limpiar la policía, no se puede gobernar un estado ‘si se está duermiendo con el enemigo’.

-PUES ‘EL Deivis’ no sólo sigue durmiendo con el enemigo, si no con ‘El Monris’ que, como dice la vox populi, no lo deja gobernar. Aseguran, por ejemplo, que él fue el que trajo a Zacatecas a ‘El Yéneral’ Adolfo Marín, para el cargo de Secretario de Seguridad Pública, y a su examante Verónica Ivette Hernández López de Lara, a quien se la impuso como secretaria de Administración, uno de los cargos claves; sabrá Dios cuantas personas más habrá impuesto y cuántos corruptos que robaron en el anterior gobierno siguen gozando de impunidad-.

-QUIEN condenó esa ‘injerencia de don Ricardo, en el gobierno de don David’, es don José Santos Cervantes, quien dijo que esas prácticas no deberían ser permitidas ya que podrían afectar la relación con la Federación.

“Y RECORDÓ el pasado de don Ricardo, quien comenzó su carrera política en el PRI, además de los enfrentamientos que ha tenido con diversos compañeros del movimiento, incluyendo al Presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador:

‘ÉL TIENE –aseguró don José Santos, dirigiéndose a don Ricardo Monreal- notoriedad pero no con base en los intereses de la nación, sino más bien acomodándose de acuerdo a sus intereses personales, familiares y de grupo en cada una de las administraciones, por eso nunca ha dejado de ocupar un cargo de elección popular.

‘TIENE metidas las manos en todos los partidos políticos, juega con todos y coloca en los partidos o crea nuevos:

‘ESTO podría afectar, pero sólo si el gobernador David Monreal se plegara a las posiciones de su hermano; sin embargo él ha tenido que atender a sus aspiraciones a la presidencia de la República. Pero David Monreal, creo que es de lo poco rescatable es que no ha atendido a todo de las indicaciones de su familia’, terminó don José en la entrevista que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas”.

-A ‘EL Monris’, que lo compre quien no lo conozca, está muy quemao-.

-EL QUE sabe muchas andanzas de Ricardo es Benjamín Medrano, él declaró en varias ocasiones que el senador tenía propiedades en Jalisco, y que contaba con varios prestanombres en empresas exitosas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.