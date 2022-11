Mi Jardín de Flores

Todo Poder Público Dimana del Pueblo…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No tiene sentido ser funcionarios si no usamos el poder para ponerlo al servicio de la gente, la gente nos dio un encargo en un puesto público, no nos dio un cargo para encumbrarnos o perpetrarnos, no’: Claudia Sheimbaun Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 13 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS DE MI Vida!, ¿pero qué es esto? Los Malos Organizados nos arrancan la vida en la Universidad, en la Iglesia, en Palacios Municipales, en los jardines públicos, en los estacionamientos de los centros comerciales, en las canchas deportivas, en los llanos, en las carreteras, a las entradas de los cines, en los bares, en los restaurantes, en las tiendas de abarrotes, en los modeloramas, en las funerarias, en los velorios, en las centrales de autobuses, en los taxis, en los camiones urbanos, en los mercados, en nuestra propia casa, dentro de nuestros vehículos y en todo lugar. Nadie está a salvo, en mi amado Zacatecas desde hace más de seis años que inició esta pesadilla.

-SOLOS LOS gobernantes en activo están a salvo y, los muy peros muy ricos, porque a ellos sí los toman en cuenta-.

-AHÍ SÍ dan las nalguitas, porque saben que si matan a un gobernador, u a otro caca grande se les voltea el chirrión por el palito, mientras seamos los ciudadanos de a pie a quienes nos ejecuten, no hay problema: la Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, les cuida muy bien sus vidas e intereses; mientras tanto, ayer otra vez las autoridades dejaron suelto al diablo: ¡13 asesinatos, entre ellos el de un niño de siete años y cero detenidos:

“EN GUADALUPE, Zac.- en una cancha de futbol rápido, ubicada en la calle Chuy Lizárraga, colonia Bonito Pueblo, asesinaron a balazos a cinco deportistas; el baño de sangre ocurrió al fi lo de las 6:30 de la tarde.

NO HAY detenidos.

“EN FRESNILLO de los Monreal, Zac.- Balearon a un niño de siete años mientras dormía, pues alrededor de las 4:30 de la madrugada, narcosicarios al servicio de ‘la delincuencia organizada e inteligente (Ricardo Monreal Ávila, dixi), balearon su hogar ubicado en la calle Rubén Romo Angón, colonia Huertas de Abajo; gravemente herido de bala, el niño fue trasladado al Hospital General, pero desgraciadamente murió a las pocas horas.

NO HAY detenidos.

“ZACATECAS, ZAC.- Aquí, en la capital del estado, a pleno sol, fue arrojado un paquete naranja del cual salía sangre. Al llegar las autoridades al lugar de los hechos: calle Los Pocitos, colonia El Jaralillo, se dieron cuenta de que el empaquetado era un hombre.

NO, NO hay detenidos.

“JEREZ, ZAC.- En unas canchas de futbol, en la comunidad El Durazno, mataron a tiros a 3 personas: 2 hombres y una mujer; 4 individuos más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al hospital más cercano.

NO HAY detenidos.

“CALERA DE Víctor Rosales, Zac.- Ayer por la noche, en la calle González Ortega, colonia José María Morelos y Pavón, murieron asesinados a balazos dos sujetos, otro más resultó herido y fue llevado al Hospital General.

TAMPOCO EN este ataque hubo detenidos.

“TRANCOSO, Zacatecas.- Un hombre fue secuestrado, atado de pies y manos, torturado, asesinado y su cuerpo, como si fuera el de un perro, arrojado en la calle Cuauhtémoc, colonia La Cantera.

NO HAY detenidos, en Zacatecas impera la impunidad, ¿qué les parece?”

-¡CRISTO del Santo Entierro, 13 homicidios! ¿Hasta dónde vamos a parar?-.

-HASTA QUE los zacatecanos nos decidamos y le pongamos un ultimátum a ‘El Deivis’: O cumples tus promesas de campaña o te vas, recuerden lo que ordena nuestra Carta Magna, en su Artículo 39:

‘LA SOBERANÍA nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefi cio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su gobierno’.

-ES CORRECTO, además, cuando un gobernante toma posesión de su cargo, recuerden el compromiso que adquieren y que a cabalidad deben cumplir:

‘PROTESTO GUARDAR y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (en este caso de gobernador de Zacatecas) que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que el Pueblo me lo demande’.

“AHÍ ESTÁ la clave, el pueblo es el que manda, así como pusimos a “El Deivis’, así lo podemos quitar, recuerden que el infeliz ‘RaTello’ prometió mandar al Congreso del Estado la Revocación de Mandato, pero le sacó al parque porque robó tanto y tan temprano que el pueblo lo descubrió y le mostró su repudio; por eso el Nariz reculó y se olvidó de la Revocación de Mandato-.

-TAMBIÉN don David prometió enviar al Poder Legislativo la Revocación de Mandato, pero nomás entró a Palacio Nacional y también se le olvidó, no obstante, ¿se imaginan manifestaciones de miles de zacatecanos todos los días exigiéndole que pida licencia de su cargo de gobernador y se vaya a atender su rancho de 783 hectáreas?

-PERO NOS falta unirnos -dice doña Petra- hemos perdido la capacidad de asombro, de indignación: todos los días corre sangre zacatecana por todo el estado y no somos capaces de unirnos y exigirle a ‘El Deivis’ que cumpla con sus compromisos, principalmente mater a la cárcel a los sicarios, a los vendedores de droga y a los gobernantes corruptos.

¿Quién le Cree a ‘El Monris’?

-‘EL MONRIS’ lo que busca con su demanda penal en contra de la Layda Sansores San Román es victimizarse, pero nadie le cree, aunque muchos políticos no lo dicen abiertamente porque le tienen miedo, ya que el de Plateros es un vengativo y tiene poder.

“PERO EL resultado ahí está: lo chamuscaron gacho”.

-PUES DOÑA Layda no está limpia, salió algo enlodada-.

-ES CORRECTO -dice don Robertopero el que sale perdiendo más, mucho más, es Ricardo: su sueño acariciando durante muchos años acabó: no será candidato por ningún partido político, y lo que le conviene es disciplinarse para agarrar nuevo hueso con quien gane de Morena: Claudia, Marcelo, Adán Augusto. No hay más-.

-YO TAMBIÉN la veo así, don Ricardo debe de disciplinarse y acatar los resultados de la elección interna, y si no le favorecen, aceptarlo de buena gana, continuar en Morena para negociar un cargo importante en la siguiente elección: ¿Jefe de Gobierno de la Ciudad de México? ¿Secretario de Gobernación?

-PUDIERA SER, pero a la Layda le puede brotar lo Sansores, y contestarle a ‘El Deivis’ con una demanda penal ‘por enriquecimiento inexplicable’; así lo veo-.

-POR ESO, ambos deben hacer las paces: ‘Más vale un mal arreglo que un buen pleito’, ¿no?, además Ricardo es Dr. en Derecho, y sabe muy bien por qué le convendría hacer lo que dice ese refrán popular, ¿no?-.

-CREO QUE sería lo mejor. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.