Centros de Acopio no Están Recibiendo Todo el Frijol, y Productores Siguen Siendo Presa de Coyotes: FPLZ

Exigen al Gobierno Prestar Atención a Demandas Ciudadanas

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa en el restaurante La Cofradía, integrantes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), anunciaron algunas medidas que tomarán para pedir a las autoridades de gobierno para que presten atención a las demandas ciudadanas, relacionadas al campo, a la seguridad pública y al respaldo a las instituciones educativas, además de la atención a grupos vulnerables.

Asistieron Adán González Hernández, representante del FPLZ; Alberto de Santiago Murillo, líder campesino; Leticia Ruiz y Lidia Vázquez Luján, integrantes de la Casa Techiyaliztli y de los Centros de Desarrollo Infantil “Emiliano Zapata”.

Sobre el campo, Alberto de Santiago Murillo, continúo con la exigencia de un mejor precio para el frijol, ya que los productores no están viendo ganancias reales, con todo y el precio de garantía fijado, ya que los “coyotes” no han dejado de operar y siguen comprando más barato el kilo de frijol; sin dejar de mencionar que los centros de acopio no están recibiendo todo el frijol que llevan los productores, lo que les deja a merced de los “coyotes” para sacar al menos lo invertido en la cosecha.

Recalcó que los productores del estado, pedían al gobierno que contemplara el precio del kilo equiparado con el precio del litro de Diésel. Otro tema que destacó, fue sobre los pozos de riego que requieren de una renovación de los permisos y concesiones de extracción del vital líquido, para que los propios productores puedan disponer de agua y solventar sus cosechas.

Por su parte, Leticia Ruiz comentó que realizarán diversas actividades para concientizar a la población sobre el problema de la violencia en contra de las mujeres.

Dijo que otro sector afectado por la violencia son los adolescentes, ya que en los últimos años, sobre todo por la pandemia, se disparó este problema y fenómeno social que requiere de atención integral por parte de las instituciones de gobierno y educativas, así como de la sociedad civil en general.

Adelantó que invitarán especialistas y talleristas para impartir cursos y pláticas relacionadas al duelo, la muerte y la violencia. Dichos talleres se realizarán en los municipios de Zacatecas, Trancoso, Valparaíso, Pánfilo Natera, entre otros.

También, Adán González Acosta, mencionó que diversas organizaciones pudieron reunirse de forma breve con el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández en su visita al estado, quien apoyó a destrabar algunos pendientes y pagos para los centros educativos que maneja el FPLZ.

Además, dijo que esperan poder abordarlo de nueva cuenta en la reunión que posiblemente sostenga con presidentes municipales del estado, que se reunirán en Frenillo con la intención de discutir el problema de inseguridad, entre otros.