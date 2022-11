Para Claudia Anaya, son Pocos los más de 35 mil Millones de Pesos Para Zacatecas en 2023

“No se Contempla el Fortalecimiento a la Seguridad o el Desarrollo Económico”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, la senadora de la República Claudia Anaya Mota, señaló que el presupuesto contemplado para el próximo año no representa un incremento en términos reales para el estado, ya que será destinado a gastos operativos, diversos programas sociales y discrecionales, mientras que no tendrá un impacto importante para el desarrollo económico ni para el fortalecimiento a la seguridad pública.

Mencionó la senadora por el PRI, que si bien ya fue aprobado por los diputados, ahora falta saber en qué se aplicará realmente y cuánto de ese porcentaje será manejado a discreción por el gobierno federal y los estados.

En el caso de Zacatecas, dijo que los propios legisladores del estado no pugnaron por mejorar el presupuesto, sino que se signaron a las indicaciones de sus partidos para obedecer los intereses de Morena.

“El presupuesto ya lo aprobaron pero no viene nada, los 35 mil millones de pesos que básicamente son aportaciones y participaciones, tienen ya un destino específico. En el caso las aportaciones como el Fasa (Fondo de Aportaciones para la Salud), con lo que se paga la nómina educativa; el Fasp (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), con lo que se paga a los policías; el Fone (Fondo para la Educación), con que pagarán a los de educación”.

“Es decir que las aportaciones ya tienen un rubro determinado, no es algo que puedas utilizar para las necesidades cotidianas del estado, sino más bien para la plataforma organizacional. Eso es lo que básicamente trae el presupuesto para el estado, además del complemento de la nómina educativa por el déficit que traemos. Pero vienen cero pesos para el proyecto de la Presa Milpillas, que es un tema importante y vital para Zacatecas para tener agua a mediano y largo plazo. Cero pesos para rehabilitación de tramos carreteros; cero pesos para infraestructura municipal o de salud”.

“La verdad es lastimoso el desdén con que el gobierno federal trata a Zacatecas. No es que no exista dinero; no se gasta menos, el tema es en qué estamos gastando; por ejemplo el dinero se está yendo a obras “faraónicas”.

Por eso no hay dinero en los estados, porque todo se está centrando en otras prioridades que no son las de la nación” (sic).

“Además, no viene un presupuesto adicional para seguridad, lo que tenemos es la colaboración de la Guardia Nacional, y que incluso está contemplado desde 1996, que es el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”.

“Hay falta de presión, porque finalmente los diputados que son la mayoría, que son de Morena, han abandonado su responsabilidad hacia el pueblo y se han replegado la instrucción que les da su grupo parlamentario. Yo lo digo con responsabilidad, porque cuando fui diputada federal del partido en el gobierno 2015-2018, peleábamos por las cosas que creíamos que se necesitaban en los estados”, remarcó.