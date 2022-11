Mi Jardín de Flores

Marcha Contra la Reforma Electoral

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Villanueva se ha visto invadido por nativos tepehuanos que están afectando predios y ejidos, áreas colindantes con el municipio Mezquital de Durango. Los tepehuanos se han asentado en las comunidades de El Jaralillo, El Puentillo, Pastores de la Sierra y Agua Caliente; ellos alegan un plano de 1705 donde había tierras reconocidas en favor de ellos: Eleuterio Ramos Leal.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 14 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Marcha Contra Reformas al INE

POR TANTO ruido que previamente hicieron contra la Reforma Electoral los opositores al Gobierno de don Andrés Manuel López Obrador, creí que la marcha en la capital del estado iba a ser numerosa, pero no fueron arriba de mil personas.

-LO QUE me llamó la atención, madre Teresa, fueron las mantas y pancartas bien elaboradas, de inmediato mostraron el billete-.

-SE MANCHARON -toma la palabra don Roberto-, la verdad, la mayoría no sabía ni a qué había ido, sólo fue el insulto: “Escucha bien López aprendiz de dictador”, jajaja, mostraron de inmediato el cobre, si López Obrador fuera un ‘dictador’ no andarían protestando, así es que desde ahí están mal-.

-ESTÁ BIEN que protesten, vivimos en un país libre, pero tal parece que están mal informados: el señor Presidente López Obrador, lo que pretende es un instituto Nacional Electora (INE) ciudadanizado, que los consejeros ciudadanos sean votados por los electores, no impuestos por el gobernante en turno, además que no cobren sueldo de 350 mil pesos mensuales, como don Lorenzo Córdova, y que sus prerrogativas no sean excesivas: hay que ver, por ejemplo, lo que consumen en restaurantes: las mejores viandas y los más caros vinos de importación, mientras que el grueso de la población se alimenta una sola vez al día, con frijoles chile y tortillas.

“ADEMÁS, es buena para la economía del país que de 500 diputados, bajen a 300 al quitar las plurinominales, además de 30 senadurías menos, entre otras reformas como el voto electrónico que sería más confi able y fácil de supervisar”.

-Y YO le puedo asegurar, madre Teresa, que esas personas que fueron a la marcha de ayer, no están enteradas de cómo está el rollo de la Reforma Electoral-.

“AYER comentábamos lo valiosas que son las marchas, pero la que hicieron a favor de no quitarle ni una coma al INE no me checa, ¿les causa indignación que los consejeros vayan a ganar menos de los 350 mil pesos mensuales?, ¿les causa indignación la desaparición de 300 curules en la Cámara de Diputados y 30 menos en la de los senadores?

“¡POR FAVOR!”.

“SIN EMBARGO no les indigna la cantidad diaria de asesinatos, de desaparecidos, de secuestros, de…

-PERDÓN, don Roberto, pero eso sí les indigna, siempre y cuando sea un empresario perteneciente a alguna de las cámaras de comercio existentes, ¿no recuerdan, el pedote que armaron cuando secuestraron al ingeniero Roberto Robles Cervantes a principio de enero de 2018?

-SI

-CONTESTA don Roberto- con el secuestro de mi tocayo ya le andaba a Alex, los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estaban bien enchilados hicieron muchísimo ruido, Jorge Eduardo Hiriart Franco, presidente de la CMIC, se la rifó exigiendo la renuncia del gobernador: ¡pobre Alex, sudaba frío!-.

-YO RECUERDO -dice doña Petra- que el Roberto Robles permaneció secuestrado casi una semana, lo que no recuerdo es que si su familia pagó rescate o no, aunque sí ‘El RaTello’ estaba contento porque el constructor fue liberado y ‘El Pelón Murillo’ hasta boletín de prensa mandó a nuestro Diario Página 24 Zacatecas y, ahora sí, a todos los medios de comunicación:

‘AGENTES DE la Policía Ministerial -comenzó muy ufano ‘El Pelón’- liberaron la tarde de este sábado al ingeniero Roberto Robles Cervantes, privado de su libertad el día 13 de enero mientras se encontraba en la ofi cina de su negocio ubicado en el bulevar Héroes de Chapultepec cerca del mediodía.

‘EL PROCURADOR General de Justicia del Estado de Zacatecas Francisco Murillo Ruiseco, dio a conocer la liberación, aunando que aún se encuentran laborando los agentes de la Policía Ministerial en torno al caso, por lo que la información es reservada y se espera en los próximos minutos de den a conocer algunos pormenores de la liberación del empresario.

‘DE IGUAL manera la familia del Ingeniero corroboró la liberación quienes lo externaron mediante las redes sociales.

MIENTRAS tanto ha trascendido que el estado físico de Robles Cervantes es bueno y estable sin dejar de existir las secuelas emocionales y psicológicas tras permanecer una semana con un día, privado de la libertad.

‘ESTE CASO levantó la voz de la cámara de la construcción y de otras similares que abrigan a empresarios ante la inseguridad que padece nuestro estado, así como en la mayoría del país’.

-SI ME permiten, yo escribí en este espacio lo siguiente:

‘BENDITO DIOS, lo Liberaron

‘FINALMENTE mis oraciones fueron escuchadas y el ingeniero Roberto Robles Cervantes fue liberado por sus secuestradores, y ya está en casita. No me han informado si su familia pagó o no rescate o si mi Dios tentó el corazón de los malos y, arrepentidos, le devolvieron su libertad.

‘HOY, SÁBADO, lo importante es que el ingeniero Robles Cervantes volvió sano y salvo con su familia. Demos gracias al Señor’.

“EN ESA ocasión -recuerdo- también se rumoró insistentemente que el propio Alex tenía su banda de secuestradores capitaneada por el policía de élite estatal John William Casara Luna, el famoso “Comandante Colombiano’, quien posteriormente mató a balazos a Iván Espino Colunga, después de allanar su hogar, privarlo de su libertad y torturarlo.

“CURIOSAMENTE, John William Casara era perrunamente defendido por el entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael ‘El Mayo’ Camberos Hernández, pero, una vez que renunció a la Secretaría, John William fue detenido y hecho preso.

“A ALEX, si se le investigará, le saldrían muchos trapitos sucios, pero eso no será posible porque, como dice la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ‘Alito’ y Ricardo se confabularon para que Claudia Edith Anaya Mota ‘perdiera’ la elección y la ‘ganara’ su hermano David. Obvio que contaron con la complicidad de Alex, quien continúa en el extranjero con todo y familia, disfrutando los millones de pesos que robó de las arcas”.

-VOLVIENDO al tema de las protestas, yo invitaría, respetuosamente, a quienes se manifestaron ayer domingo contra las Reformas al INE, que organizaran marchas de protesta contra la violencia y la inseguridad que impera en nuestro sufrido estado, ¿no creen ustedes?-.

-SERÍA muy bueno, porque sólo así ‘El Deivis’ entendería que la relación es con el pueblo, no con los ‘inteligentes’ delincuentes, que ya basta de tanta sangre zacatecana regada a todo lo largo y ancho de Zacatecas-.

-PUES hoy las autoridades dicen que ayer domingo fue un día ‘tranquilo’ porque nomás se cometieron dos asesinatos-.

-¡QUÉ POCA ma… dera!, estos hijos de… Sánchez nunca van a cambiar, hasta que se les aparezca la tolonga-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.