Adolfo Marín Debe de Renunciar, la Violencia lo Rebasó: A. Campos

“En Guadalupe, a las 8:00 de la Noche las Calles Están Vacías”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Alberto Campos Díaz, excandidato del PES a la alcaldía de Guadalupe, empresario y analista político, exigió la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, ya que sus acciones no han brindado la certidumbre que la ciudadanía requiere para transitar de manera segura por las calles de Zacatecas, por lo que lamentó que sea un tema que se está volviendo cada vez más cotidiano.

“Me parece muy delicado que se haga cotidiano el tema de seguridad, normalmente lo que está pasando es que ya es un tema que se está haciendo indiferente para la sociedad; se está ciudadanizando, se está tropicalizando el término de muertos”, agregó.

Recordó que en otro momento, al menos la zona conurbada estaba blindada al respecto de eventos violentos, contrario a lo que ocurre en la actualidad, donde lamentablemente el Centro Histórico ha sido escenario de muchas muertes causadas por el crimen organizado.

“Hoy vemos lo mismo que matan en la Marianita, que en la Avenida México, que en Tres Cruces, que en Gavilanes, que en la Toma de Zacatecas, que en le Fe, afuera de los Oxxos, afuera de centros comerciales, es decir, la delincuencia se está adueñando de la parte social y es muy peligroso”.

En este tenor, Campos Díaz cuestionó el trabajo de Adolfo Marín, toda vez que los números de muertes por homicidio doloso y feminicidio van al alza con 4.4 de muertes diarias en promedio, lo que implica un 500% de incremento en cuanto a muertes violentas.

“Si esos números no son suficientes para que el secretario renuncie, entonces no sé que haga falta porque el tema toral de la constitución es garantizar los derechos humanos y la vida, si el secretario de Seguridad Pública no es capaz de garantizar la vida de los zacatecanos, ni la tranquilidad y la paz, yo solicito que se vaya”, comentó.

Señaló que el tema de inseguridad en el estado está afectando a todos los sectores sociales, y en gran medida al sector comercial, como ejemplo explicó que en el municipio de Guadalupe, donde él radica, el comercio para sus actividades a las 8:00 de la noche, lo que da alusión a un toque de queda.

“A las 8:00 de la noche ya están las calles solas, con un ambiente de inseguridad terrible, lamentablemente en la Comarca, en la Fe y todas estas colonias, cada vez se incrementa más; Zacatecas somos una noticia nacional e internacional con el tema de homicidios y repercute en la certeza de inversión”, mencionó.

Finalmente sostuvo que es necesario que Adolfo Marín Marín se haga a un lado, pues la estrategia de seguridad en Zacatecas no está siendo la correcta, pues el incremento de elementos policiales no ha sido suficiente para prevenir y erradicar el lamentable clima inseguro que padece todo el estado.