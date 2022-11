Al Diputado Guadalupe Correa le Extraña que “el Presupuesto de Seguridad no lo Estén Ejerciendo”

“Hay Fallas en la Secretaría de Economía a Cargo de Castañeda”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el diputado local por el PAN, José Guadalupe Correa Valdez, expuso que revisarán la propuesta del paquete económico y del proyecto del presupuesto para el próximo año, tomando en cuenta que esperan una mejor y más eficiente distribución de los recursos públicos.

Expuso que desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside en la LXIV Legislatura del estado, recibirán las propuestas, así como a los encargados de las diversas dependencias e instituciones de gobierno, sin dejar de mencionar a los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Por ello buscarán el consenso entre las distintas fuerzas políticas, para que atiendan a la necesidad de la población y consideren resolver las carencias en temas como la seguridad, economía y salud, entre otras.

“Hemos tenido algunas reuniones, estamos trabajando en dos vertientes, primero recibiremos a los organismos y a las propias secretarías y a los Poderes, para escuchar de viva voz cómo les fue en cuestión de presupuesto; por lo que intentaremos salvar aunque sea el capítulo mil que tiene que ver con la nómina. Trabajaremos al respecto, apenas se aprobó en lo federal, hemos visto avances pequeños sobre lo que vaya a llegar a Zacatecas. No hemos visto mucho movimiento en el presupuesto para el estado, cerca de los 36 mil millones de pesos, por lo que esperamos que se cumpla la meta”.

“En economía sí estuvo descuidado el año pasado, aunque seguridad sí tuvo presupuesto pero desafortunadamente hemos visto un comportamiento extraño ya que no lo están ejerciendo. Entonces, creo que deberemos llevar a cabo una plática para saber cuál fue el motivo. Por lo que en próximos días tendremos más resultados al respecto”.

Además, sobre los pocos resultados de la Secretaría de Economía, a cargo de Rodrigo Castañeda Miranda, dijo que no tienen conocimiento si existen avances positivos, asimismo habían detectado programas detenidos. Por lo que resaltó que esperan que no se presenten problemas de subejercicios, como se ha mencionado con anterioridad sobre otras dependencias de la administración estatal.

“Espero que no existan los subejercicios que se comentaron en su momento, porque ese será un indicador de que no saben gastar el recurso o no lo están necesitando”.