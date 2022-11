Llegan Otros 239 Elementos del Ejército Mexicano y Aumentan Asesinatos: Marín

El General Reconoce 40 Ejecutados, al Menos, en la Semana

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, llevó a cabo su informe semanal comprendido del 7 al 13 de noviembre en donde comentó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, que durante esta semana se presentó un incremento en el delito de homicidios y reconoció que se continúan registrando episodios de violencia que dañan la tranquilidad.

“Hay cifras alentadoras que advierten que avanzamos, sin embargo los escenarios delictivos a los que nos enfrentamos son complejos, por ello nuestro empeño y dedicación se enfocan en recuperar la tranquilidad social que anhelamos, hacer frente a quienes han dañado a la sociedad y que la disputa entre grupos criminales no cobre más vidas”, mencionó.

Adolfo Marín continuó señalando que el gobierno federal reconoció al estado por ocupar el lugar 15 en la incidencia delictiva y colocarse por debajo de la media nacional, ya que normalmente el estado se perfi laba en los primeros tres lugares.

Durante la semana se logró la detención de 55 personas por la probable comisión de algún delito, 53 fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común y 2 del fuero federal, además se aseguraron 15 vehículos a los que se les relaciona con la probable comisión de algún delito o cuentan con reporte de robo, se aseguraron seis armas de fuego, 27 cargadores, 496 cartuchos útiles y un chaleco balístico.

Se aseguraron nueve kilos 754 gramos de mariguana y mil 166 envoltorios de narcóticos, se localizó a una víctima de privación ilegal de la libertad, fue ubicada una persona que estaba reportada como no localizada.

La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) informaron que se cumplimentaron 22 órdenes de aprehensión, obtuvieron 43 vinculaciones a proceso, nueve sentencias, judicializaron cinco órdenes de cateo, abrieron 19 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 153 audiencias.

“Lamentablemente el delito de homicidio sigue impactando y dañando a las y los ciudadanos, los esfuerzos de las corporaciones se enfocan en prevenir y contener aún más dicho delito. El hacer frente a los grupos delincuenciales, debilitarlos con detenciones y aseguramientos es una manera de prevenir los delitos que se cometen en el estado. Debo reconocer que fue una semana complicada con diversos hechos violentos. En la colonia Mecánicos del, municipio de Zacatecas, se registró una agresión con arma de fuego en la que una persona del sexo masculino perdió la vida, la víctima fue localizada al interior de un vehículo. En Loreto fueron localizadas dos personas sin vida, en el sitio se encontró un mensaje alusivo a un grupo delincuencial. En Zacatecas, colonia Lomas de Bracho, se registró una agresión con arma de fuego en la que perdió la vida una persona y dos más resultaron lesionadas. En la Avenida México tras una agresión armada perdieron la vida una mujer y un hombre. En la colonia Venustiano Carranza, en Fresnillo, un hombre perdió la vida tras ser agredido con arma de fuego. En Jerez fue localizada una persona sin vida. En la colonia Vicente Guerrero, en Loreto, se registró una agresión con arma de fuego en la que dos personas, una femenina y un masculino, perdieron la vida, otra mujer resultó herida de bala. De acuerdo con los datos recabados por la Secretaría de Seguridad Pública el sábado se registraron cinco homicidios en Guadalupe, dos en Calera, uno en Zacatecas, uno en Trancoso y uno más en Jerez. El domingo se contabilizaron 2 homicidios en Calera”, relató.

El secretario añadió que con el objetivo de continuar con la estrategia de paz y seguridad el pasado lunes arribaron a Zacatecas 239 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional así como 28 vehículos oficiales.

Además el martes se llevó a cabo el traslado de 127 reos de los centros regionales de reinserción social de Fresnillo y Cieneguillas a centros federales en los estados de Veracruz, Sinaloa, Chiapas y Coahuila.

Durante la sesión de preguntas y respuestas se cuestionó al secretario sobre el incremento de homicidios y la cercanía de estos hechos en zonas pobladas como los centros comerciales donde respondió que los grupos delincuenciales se encuentran tratando de restablecer un panorama favorable para ellos.

“El arribo de un efectivo más para continuar con el despliegue donde independientemente de los dispositivos que tenemos desplegados en zonas comerciales y municipios, estamos reforzando la presencia y estamos incrementando los patrullajes, por todos lados andamos patrullando y vamos a seguir con ese ímpetu para reducir y evitar que la presencia de los grupos delincuenciales sigan llevando a cabo actos reprobables en contra de la ciudadanía”, mencionó.

Respecto al señalamiento del alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, sobre la disminución de la violencia por motivos de una victoria de un grupo delictivo sobre otro Adolfo Marín comentó que no comparte la visión del alcalde.

“Soy respetuoso de las opiniones de todas las autoridades, cada quien tiene su propia opinión, sin embargo las acciones que se llevan a cabo en Valparaíso han permitido reducir la incidencia delictiva en el área, no es tanto que los grupos hayan logrado dominar, no puedo comulgar con ese tipo de actitudes de la autoridad competente, nosotros hemos llevado a cabo continuas operaciones y eso ha permitido disminuir el agravo delictivo en ese territorio”, aseguró.

El secretario fue cuestionado sobre la falta de detenciones después de ocurrir hechos violentos y señaló que se tienen 59 carpetas con imputado conocido que asciende a 99 posibles personas imputadas por el delito de homicidio doloso habiendo casos de uno hasta cinco imputados en una misma carpeta.

“Si hay resultados, tan así que ya lo hemos mencionado, seguimos con el mismo ímpetu, hay elementos sentenciados hasta 80 y 90 años de prisión, lógicamente se está actuando”, comentó.

Además se preguntó al secretario sobre el número de elementos que lo resguardan y si está dispuesto a abandonar a sus escoltas para realizar sus actividades como cualquier otro ciudadano a lo que Adolfo Marín señaló que como responsable de coordinar los aspectos de seguridad, y que está haciendo daño a los delincuentes, tiene que protegerse.

“Si me ven aislado van a decir que ahí está el que los anda molestando y podría sufrir daño. Hay normas establecidas, hay situaciones, operativos y aspectos normativos que establecen la seguridad de los que tienen una responsabilidad en alguna área en esa índole. No es lo mismo que con otros secretarios con alguna función perfectamente bien tipificada, en ese sentido a mí con respeto me extraña esa pregunta, no es factible”, apuntó.

Adolfo Marín aseguró que los elementos que lo custodian son los mínimos indispensables para su seguridad, sin embargo no dio un número de elementos en concreto que están encargados de su resguardo, esto debido a que se señala que existen más elementos cuidando su integridad que policías en algunos municipios del estado.

“Yo soy el secretario de Seguridad Pública, creo que los cuestionamientos no van con la lógica en sentido de la capacidad de los municipios. Si nosotros tuviéramos los efectivos suficientes para poner un policía en cada esquina lo haríamos pero pensamos también de que no es la situación real que en un momento dado pudiera presentarse. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece cuantos policías debe haber por cada cantidad de habitantes en función de eso se están llevando a cabo los procesos. Me he reunido con los alcaldes para que aquellos que tengan déficit de elementos lo cubran y con ello se cubran las necesidades de los municipios. Ese es un problema de los municipios no del secretario de Seguridad Pública del estado, cada municipio debe ver por su seguridad pública, ellos deben cubrir sus propias necesidades de efectivos. Cuando es necesario si hay más de 10 elementos en mi seguridad”, añadió.

Respecto a los menores asesinados por la ola de delincuencia el secretario comentó que se continúa con los operativos para evitar que haya menos menores implicados.

“Más que causarle daño a los contrarios es causar daño a la familia de estos menores y demostrar ante la sociedad que son criminales que actúan sin escrúpulos, sentimientos o alguna ética. Están tratando de lesionar y lastimar a la ciudadanía, nosotros hemos tratado de evitar que estas situaciones se sigan presentando. Me parece que esta semana se registraron 40 asesinatos, es la primer semana que de alguna manera nos impactó considerablemente, no habíamos tenido una semana así como esta, esperemos que no se vuelva a repetir”, añadió.

Finalmente el secretario apuntó que de los 40 asesinatos de la semana dos menores de edad fueron víctimas de hechos violentos. Añadió que los rumores de filtraciones en domicilios de Fresnillo son ciertos y comentó que por lo menos cinco personas fueron privadas de su libertad.

“Si tenemos conocimiento de que algunas personas fueron privadas de la libertad y esperemos que en breve tengamos mayor información al respecto, me parece que fueron cinco o 6 personas y estamos trabajando para localizar a esas personas”, remató.