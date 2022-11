Mi Jardín de Flores

Revocación de Mandato en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lamentablemente el delito de homici­dio sigue impactando y dañando a las y los ciudadanos, los esfuerzos de las corpora­ciones se enfocan en prevenir y contener aún más dicho delito. El hacer frente a los grupos delincuenciales, debilitarlos con detenciones y aseguramientos es una manera de prevenir los delitos que se co­meten en el estado. Debo reconocer que fue una semana complicada con diversos hechos violentos’: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 15 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Entre más Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, más Asesinatos

DON ADOLFO Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, reconoce que la pasada semana se cometieron, al menos, 40 homicidios dolosos; sin embargo el señor general volvió a asegurar que la criminalidad va a la baja porque de estar en la posición tres a nivel nacional, ahora Zacateca ocupa el lugar 15, aseguró ayer lunes en su acostumbrado informe semanal, en el que estuvo nuestro compañero Rubén Palomo Macías.

“SE LE preguntó que cuántos elementos lo resguardan y si está dispuesto a prescindir de sus escoltas para realizar sus actividades como cualquier otro ciudadano.

“DON ADOLFO se negó a responder la primera pregunta y a la de ¿cuántos escoltan le cuidan sus espaldas?,contestó que, ‘como responsable de coordinar los aspectos de seguridad, y que está haciendo daño a los delincuentes, tiene qué protegerse:

-‘SI ME ven aislado van a decir que ahí está el que los anda molestando y podría sufrir daño. Hay normas establecidas, hay situaciones, operativos y aspectos norma­tivos que establecen la seguridad de los que tienen una responsabilidad en alguna área en esa índole. No es lo mismo que con otros secretarios con alguna función perfectamente bien tipificada, en ese sentido a mí, con respeto, me extraña esa pregunta, no es factible’.

-TODOS LOS secretarios -toma la palabra doña Petra- traen guaruras, cuando menos uno que utilizan como chofer y, bueno, es una costumbre muy arraigada.

“ANTES LO hacían para darse su ‘taco’, pero ahora la inseguridad los obliga a traer guaruras, no sólo a ellos sino a personas importantes e influyentes como el obispo Sigifredo Noriega Barceló, a quien el Marín se los proporcionó para que le bajara a sus críticas”.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto-, otra prueba más es la familia de ‘El Rey David’, que tiene guaruras que la protegen; no olvidemos que uno de sus hijos, el que junto con otros siete júniors, golpeó salvaje y cobardemente con pies y manos al estu­diante Jorge Iván Ávila Correa, a las puertas del centro nocturno Caviar\Izquierda, pro­vocándole posteriormente la muerte, traía guaruras en esa noche de la violenta farra-.

-POR CIERTO, ¿qué ha sucedido con ese caso?-.

-SE NOTA que se están haciendo pende­jos, quieren sepultar la carpeta de investi­gación con el polvo del olvido-.

-LOS PAPÁS del estudiante de prepa, deberían de pedirle apoyo al rector Ibarra, para que convoque a una marcha como la que hizo tambalear a Alex, cuando la vio­lación y asesinato de la estudiante Cinthia Nayeli Vázquez de 16 años-.

-¡MENTADAS de madre le llovieron al ‘Pinocho de Bernárdez’, quien nervioso exclamó: ‘¡Yo no la maté!’, infeliz, por poco se caga, eran miles de estudiantes los que cantaban:

‘¡DIME TELLO, dime Tello dónde es­tás, dónde estás, chingas a tu madre, chingas a tu madre, dónde estés, donde estés!’.

-SEGÚN ME enteré, el señor gobernador, don Alejandro Tello se molestó con el rector de la UAZ en turno y, temeroso de que le retirara los apoyos, no volvió a organizar otra marcha como esa:alrededor de 10 mil estudiantes, algo nunca visto. Y ni así dieron con el psicópata que le arrancó la vida a esa niña, ¡pero hay un Dios..!-.

-RECUERDO QUE todo Zacatecas decía que nunca había tenido un gobierno tan Inepto, corrupto e impune como el del Tello, pero llegó ‘El Deivis’, y ahora esta­mos peor: el Narizón sudaba y temblaba, pero al “Gorra Prieta”, todo se le resbala, ¡borracho infeliz!-.

-YO CREO que don Adolfo no tarda en irse, lo siento fastidiado, temeroso, sin ánimos de hacer un buen trabajo, pese a que cada vez le llegan más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero se hace bolas con tanta gente. De nada sirvió que le mandaran 239 elementos más del Ejército Mexicano, si en la semana se cometieron, al menos, 40 homicidios dolo­sos, como él mismo lo reconoce-.

-ENTONCES, ¿diciembre le gustó para que se vaya ‘El Géneral’, madre Teresa?-.

-NO ES que me guste, sino que ya lo veo sin ánimos, derrotado, temeroso-.

Revocación de Mandato

-LOS SEÑORES del llamado Partido Naranja, en su rueda semanal de prensa que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, informaron que van a presentar en la Legislatura la iniciativa de Revoca­ción de Mandato, tanto en la modificación constitucional, como en la ley reglamentaria del proceso ciudadano de Revocación de Mandato.

“DON CUAUHTÉMOC Calderón Gal­ván, dijo que la ciudadanía la está pidiendo a gritos para remover a don David Monreal , quien hasta el momento no ha brindado los resultados esperados por el pueblo”.-

-CIERTO, en campaña, ‘El Deivis’ pro­metió la susodicha Revocación de Mandato, pero hasta la fecha no lo ha hecho pues no le conviene. Sabe muy bien que la gente está decepcionada de su gobierno, y hará hasta lo imposible por evitar su aprobación, con todo y que los diputados de Morena, al iniciar su período dijeron que sí se iba a legislar y aprobar-.

-EN CAMBIÓ el Presidente López Obra­dor mandó esa iniciativa de ley al Congreso de la Unión y no sólo fue aprobada, sino que se llevó a cabo en todo el país y, a pesar de que sólo se instaló 30% de las casillas dispuestas en 2018, más de 90% de los 17 millones de ciudadanos votaron a favor de que termine su mandato constitucional, en 2024.

“POR ESO Cuauhtémoc, pide a diputa­dos de Morena que la admitan y la aprueben ‘en congruencia con el Presidente de la República y la legislación federal, ya que es una herramienta a favor de la democracia de que, el que no funcione deje el cargo porque no podemos esperar a que la democracia funciones cada 3 o seis años’.

“PUES AHÍ está el dedo en la llaga, habrá qué ver en qué para esta situación: ya veremos sí ‘El Rey David’ cumple o se raja”.

Todo Anda de Cabeza

-HOY CONFIRMAMOS, por enésima ocasión, que todo el gobierno de ‘El Deivis’ anda de cabeza, que en Seguridad hay un so­brejercicio del presupuesto, que la Fiscalía ha mandado a la fosa común, 391 cadáveres, y que en el Semefo los refrigeradores están saturados con 622 cuerpos más, por lo que ‘El Pelón‘ Murillo anda todo agüitado, pues al contrario de ‘Él Yéneral’, a él no le alcanza el presupuesto ni para comprar los picos y las palas para abrir las correspon­dientes fosas, o una general para enterrarlos a todos juntos, en la misma tumba, como dice la canción.

El Guadalupe, Como si Hubiera Toque de Queda

“Y EL Alberto Campos Díaz, excandi­dato del PES a la alcaldía de Guadalupe, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Caraza, confirmó lo que todos sabemos: en ese ‘Pueblo Mágico’ el narco está matando más gente que en la guerra Rusia-Ucrania, por lo que, a las 8:00 de la noche, se encierra en su casa:

‘EL COMERCIO, a esa hora -dice el político y empresario- para sus actividades, lo que parece un toque de queda, pues a esa hora las calles están solas, con un ambiente de inseguridad terrible, lamentablemente en la Comarca, en la Fe y todas estas colonias, cada vez se incrementa más la violencia y la inseguridad.

‘ZACATECAS somos una noticia na­cional e internacional con el tema de ho­micidios y repercute en la inversión, por lo que es necesario que Adolfo Marín se haga a un lado, pues la estrategia de seguridad en Zacatecas no está siendo la correcta, pues el incremento de elementos policiales no ha sido suficientemente para prevenir y erradicar el lamentable clima inseguro que padece todo el estado’.

-¡AY, NO! Estábamos mejor con el Miguel Alonso ‘El Rorro’, había inseguridad, pero con él Narizotas del Tello aumentó y ‘El Deivis’ le dijo ‘quítate que ahí te voy’.

-¡CON ‘EL Rey David’ ya valió chetos!- cierra don Roberto-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.