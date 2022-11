“Preocupa la Seguridad de los Paisanos al Volver a Zacatecas en las Fiestas Navideñas”

Violencia, Inseguridad, Pésimas Carreteras: Diputado Estrada

Por Rubén Palomo Macías

El legislador local priista, José Juan Estrada Hernández, comentó a Página 24 Zacatecas que debido a la cercanía de las fechas decembrinas muchos pai­sanos regresarán a México y a Zacatecas para disfrutar con sus familias de dichas celebraciones. Y existe la recomendación en materia de seguridad de que se tomen las precauciones necesarias durante su trayecto.

“Sobre todo en las comunidades donde existen conflictos como Valparaíso, Jerez y Tepetongo, sabemos en Zacatecas cuál es la ruta y el problema de la famosa carretera 54 que siempre hemos denunciado. Ahora que vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le hicimos un documento que se llevó. Es un tema que yo creo que no implica una inversión muy grande pero que si implica un beneficio para Zacatecas y todo el país”, mencionó.

El diputado apuntó que se espera una pronta respuesta al documento entregado al secretario de Gobernacion, Adán Augusto López, ya que no sólo se contempla el tema de seguridad y se hace un señalamiento del tema de los accidentes que ocurren durante los traslados de los migrantes.

“Familias enteras han fallecido a causa de accidentes y por falta de auxilio nadie ha podido llegar. El mejorar las condicio­nes carreteras beneficia hasta al comercio, los empresarios que transportan personas también han sufrido de muchos altercados entonces es primordial la atención de los caminos”, añadió.

José Juan Estrada apun­tó que están próximas a partir las caravanas que realizan los zacatecanos que se encuentran en Estados Unidos, el fin de semana del 17 de diciem­bre estarían saliendo los primeros organizados a las diferentes partes del estado.

“El tema de la segu­ridad siempre es im­portante por eso reco­mienda que se viaje de día, acompañados en caravanas grandes y en grupos, sobre todo no detenerse por la noche a descansar. Yo he de­nunciado mucho, sobre todo en Valparaíso, no hemos visto resultados, el secretario estuvo aquí compareciendo y pudi­mos dar cuenta de nueve asesinatos en el estado, estos días anteriores tam­bién han sido muy malos en seguridad, es un tema que se debe aceptar, re­conocer, analizar y tomar acción”, finalizó.