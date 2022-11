Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal y su Fuerza por México

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Si hacemos un recuento, desde hace 15 o 20 años son los mismos políticos que nada más se dan vuelta en los puestos; Ricardo Monreal ha sido varías veces diputado, senador, gobernador y al final de cuentas no hemos visto resultados para Zacatecas. La etapa política de Ricardo Monreal ya terminó, por lo que debería dedicarse a otra cosa”: Alejandro Rivera Nieto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 16 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Cesan los Asesinatos y las Desapariciones

¡VIRGEN DEL Monte Carmelo! ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta pesadilla que ya tiene seis años, dos meses, cuatro días? La violencia y la inseguridad van en aumen­to y nuestras autoridades, acostumbradas a mentir, intentan engañarnos diciendo que la criminalidad va a la baja.

-PERDÓN POR la expresión, madre Teresa, pero tanto ‘El Yéneral’ como ‘El Deivis’, están bien pendejos, tanto, que nos quieren ver la cara a los zacatecanos, pero como dice mi ‘cabecita de algodón’: ‘El Pueblo es sabio’-.

-LÁSTIMA QUE tengamos gobernan­tes fraudulentos, buenos para la estafa y la mentira. Cuando andan de candidatos prometen combatir al narco, la corrupción, la impunidad y cuando asumen el poder se vuelven cómplices de los malandros.

“POR ESO no cesan los asesinatos y las desapariciones forzadas. Todos los días ocurren y ellos salen con la mamada de qué van a la baja. Que se lo digan a los familiares del contador Ramiro Trejo Quirino -que la­boraba en el IMSS, y que ayer lo asesinaron a balazos cuando conducía una camioneta Renault con logotipos del Seguro Social, por el bulevar José López Portillo, resultando, además, su acompañante gravemente heri­do-, a ver que les contestan.

“QUE TAMBIÉN se los digan a los fa­miliares de los dos motociclistas -una mujer y un hombre- que murieron acribillados cuando tripulaban su ‘caballo de acero’, en la calle Cerrillo, colonia Francisco E. García, allá en la meritita capital del estado, a ver qué les contestan.

“O QUE vayan a Jerez, que ayer desde la madrugada los narcos se ‘divertían’ echando bala a diestra y siniestro en diferentes zonas de esa cabecera municipal, provocando el terror entre la población que se encerró a piedra y lodo en sus domicilios o negocios, a ver qué contestan los malparidos.

“ASÍ ES que ya basta de mentiras y en­gaños, si no reconocen lo grave del asunto, lógicamente no harán nada para remediarlo. Si hubiera chance de quitarle nuestro voto a los gobernantes que no cumplen lo que prometen, yo ya se lo hubiera retirado a ‘El Rey David’ para que se llevaran a cabo nue­vas elecciones. ¡Ya basta de que nos vean la cara, suficiente tuvimos con Alex, para que hoy sea David el que esté ‘chingando la borrega’, no se vale.

“POR ESO me dio gusto que ayer los diputados, por unanimidad, hayan aprobado la ‘Revocación de Mandato’, ahora nomás falta que se haga efectiva para que ‘El Rey David’ se vaya a su rancho de 783 hectá­reas a trabajar, y se olvide de la política, ya robó demasiado; ese rancho no lo tiene ni Obama”.

-PUES QUE ya le pongan fecha, yo sí le retiro mi voto a ‘El Gorra Prieta’, ¿usted no, madre Teresa?-.

-A MÍ me gustaría que don David rectifi­cara el camino, nada le cuesta cumplir con sus promesas de campaña: tiene el poder político, social y económico para cumplir con lo que prometió: paz, tranquilidad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad principalmente, el resto vendrá por inercia, creo-.

-¿Y SI no?-.

-PUES A revolcarle el mandato, no hay de otra-.

-PUES YA estuvo que chupó Faros, ‘El Rey David’ está enfermo de soberbia, además de que se nota que tiene fuertes compromisos o temor con el narco, Alex, Cristina y cómplices. Así es que vayámosle cantando ‘Las Golondrinas’-.

Doña Layda es muy Brava y Tiene Mucha Información de don ‘Alito’, y del Senador Monreal

-NO SÉ en qué vaya a terminar el pleito entre don Ricardo Monreal Ávila y don ‘Ali­to’ Moreno Cárdenas, contra la gobernadora de Campeche, doña Layda Sansores San Román, y viceversa, lo cierto es que la se­ñora gobernadora tiene mucha información de ambos, que si pusiera sendas demandas penales, la pasarían muy mal-.

-COINCIDO con usted, madre Teresa, la revelación que hace la Layda Sansores, y que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, huele a Ministerio Público:

‘ÉL ESTANDO en Morena, siendo líder en la Cámara de Senadores, él se dedica a crear un partido político que cuesta mucho, Fuerza (por) México, con dinero de la Cámara y de los ciudadanos. No puedes crear un partido si ya estás en uno’, así lo dijo tal cual.

-AHORA CAIGO -dice don Roberto- por eso su hija Catalina, fungió como ‘secretaria nacional de Acción Política de Fuerza por México’-.

-¡Y AHORA que me acuerdo! -salta doña Petra-. En el debate de candidatos a la gubernatura, la Claudia Anaya atacó duro a ‘El Deivis’: de inepto y corrupto no lo bajó, y si no hubiera sido porque la Miriam García Zamora, le sacó sus trapitos sucios a balcón, ‘El Deivis’, hubiera sido derrotado, pero, afortunadamente, para ‘El Deivis’, la Miriam trapeó con la Claudia al espetarle: ‘No Claudia, tú no hueles a gobernadora, hueles a corrupción-.

-¡QUÉ BUENA memoria tiene, doña Petra!, cierto, la señorita Miriam salvó a don David en ese debate, y ella era aban­derada por Fuerza por México, no cabe duda que en política no hay casualidades, por eso la señorita Miriam, ocupa actual­mente el cargo que por mucho tiempo ocupó la senadora Claudia: Directora del Instituto para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.

“AQUÍ sí fue válida la frase de ‘amor con amor se paga’, aunque la Miriam hoy se queja que ‘El Deivis’ le dio muy poco presupuesto y poco puede hacer”.

-PUES así están las cosas, ahora gracias a doña Layda, se van aclarando y, bueno, pues ahí están las pruebas con las actuaciones de la señora Caty Monreal y de la señorita Miriam García-.

-Y MUY duro el calificativo de la Layda a ‘El Monris’: Cínico y traidor-.

-A VER ahora -cierra dijo Roberto- que contesta Ricardo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.