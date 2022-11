“Ricardo Monreal Bloquea la Relación y Colaboración Entre Federación y Estado”

Urge Atender el Problema de Inseguridad en el Estado: Tarango

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Román Tarango Rodríguez, activista social y político, comentó que el tema de inseguridad no debe ser tomado a la ligera. Además, destacó que las autoridades esta­tales no deben confiarse en la Federación para resolver todos los problemas relacio­nados con el crimen y la violencia, sobre todo porque en los últimos meses han incrementado los ataques dirigidos tanto a civiles como a elementos policiacos, estatales y municipales, que representa una alarma para la sociedad en general.

Por ello, llamó a la ciudadanía a exigir resultados positivos a las autoridades de gobierno, tanto al Jefe del Ejecutivo es­tatal, David Monreal Ávila, así como al propio secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín. También recalcó que es necesario cambiar estrategias que no han dado resultados positivos en la materia. Tomando en cuenta el respaldo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad y protección ciudadana, aunque esto no ha frenado el problema arraigado en múltiples comunidades del territorio estatal y nacional.

“Ha sido un tema complicado para este gobierno, pero también tenemos que mencionar que el gobierno no ha hecho mucho para poder resolverlo, de hecho, lo de Jerez que fue nota nacional y lo de Zacatecas, donde atacaron a personal del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), no es algo aislado sino que hay eventos que no pasan desapercibidos. Por eso varios eventos han sido nota interna­cional. Creemos que algo está haciendo mal el secretario de Seguridad y su equipo, que no están permitiendo que haya paz y tranquilidad para los zacatecanos”.

“En lo personal, creo que se debe hacer una reestructuración de funcionarios, para que veamos si se puede revertir un poco la violencia que se ha desbordado en Zacatecas”.

“Todos quisiéramos, en estos niveles de descomposición social, que la Federación y el estado se la llevaran bien, porque a todos nos conviene que haya una buena correlación. El problema es que intervie­ne lo político, por ejemplo al querer ser candidato a la Presidencia de la Repúbli­ca, Ricardo Monreal Ávila, interpone su voluntad sobre la voluntad del pueblo. Esto bloquea un poco la relación con lo federal, por eso no hay mesura por nin­guna de las partes, tanto el monrealismo como con otros aspirantes a la Presidencia de la República, o “corcholatas”. Porque todos tienen posiciones en diversas áreas de gobierno federal, lo que no permite crecer a Zacatecas”.