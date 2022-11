Mi Jardín de Flores

Nuestras Carreteras Cada día más Peligrosas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ricardo Monreal tiene un gran his­torial de inversiones económicas en Za­catecas y posiblemente en otros estados, además de que su familia cobra grandes salarios por lo que será complicado que pueda ocultar toda la riqueza que ha ge­nerado durante su trayectoria política. Es complicado que pueda ocultar esa riqueza tan contratante de un estado tan pobre como Zacatecas, con familias tan ricas y tan empoderadas como la de Ricardo’: Marcelino Rodarte Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 17 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡DIOS MÍO, que vergüenza!, hoy nueva­mente somos noticia internacional: nuestras carreteras cada día son más peligrosas; hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa de la desaparición de un visi­tante procedente de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, que desde el pasado 13 de noviembre desapareció con todo y vehículo: una camioneta Ford F-150 blanca placas 6367-XB, del estado de Nuevo León.

“EL SEÑOR se llama Virgilio Mauricio de Isla Solís, de 30 años, y desapareció cuan­do iba sobre la carretera Zacatecas-Unión Tula, en el tramo de Tepetongo”.

-PERO ¿A quién se le ocurre venir a Zacatecas en una camioneta Ford, si son de las preferidas por los narcos, además de que todo mundo sabe que nuestras carreteras tienen más narcos que baches?

-PUES vino a turistear o a hacer negocios, y le tocó la de perder, pero es predecible: es­tamos infectados del cáncer llamado ‘narco­trafico’, que está ávido de sangre; yo por eso no salgo de Chalchihuites en mi camioneta, mis viajes a Fresnillo los hago en autobús, porque Zacatecas ya no es como antes-.

-PUES yo no he dejado de rezar por este joven señor de 30 años, que al día de hoy tiene cinco de desaparecido, si el señor Vir­gilio hubiera tenido algún accidente ya se hubiera sabido, pero cinco días desaparecido con todo y camioneta, hasta uno piensa lo peor, ¡ay, Santo Niño de Atocha, protégelo!-

-PUES no está mal comunicarles a nues­tros lectores que el Virgilio Mauricio de Isla, viste un suéter negro de cuello redondo, pantalón de mezclilla azul, gorra gris con las letras ‘LA’ y tenis Vans azul marino.

“EL HOMBRE es robusto, calvo, de barba larga y bigote entrecano, además de que tiene la lengua perforada y varios tatuajes, entre ellos una figura de diablo de caricatura en el hombro izquierdo, otro en el antebrazo izquierdo con dibujo de una playa y uno más de unas flores en la parte frontal de la pierna izquierda y una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda.

“MEDIANTE el reporte de búsqueda, las autoridades solicitaron información relacionada con su paradero, y ofrecieron el teléfono 812-020-4411, del GEBI, y los números 811-990-3873 y 812-033-2656 de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León; con estos datos y su foto, contribuimos a su búsqueda”.

Todos Contra ‘El Monris’

-¿QUIÉN será más antipopular, don Ale­jandro Tello o don David Monreal?-.

-¡UYYY, madre Teresa! Los dos están en la misma saca. Aunque viéndolo bien, así como están ahorita las cosas, ‘El Deivis’ se lo lleva de calle, pues todos los días la cajetea; en cambio, como ‘El RaTello’ no se deja ver, pues poco lo nombran, pero nomás deje asome la nariz… y no se la va a acabar, ¿verdad don Roberto?-.

-SÍ, CLARO, pero hasta hoy, el que se lleva ‘las palmas de oro’, es Ricardo Mon­real, y no sólo en Zacatecas, sino a nivel nacional-.

-¿TAN ‘quemado’ está?-.

-¿QUEMADO? ¡Calcinado! Yo creo que Ricardo de esta no se levanta, dejen que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ponga su demanda penal en contra de él, por ‘enriquecimiento ilícito’, y no se la va a acabar.

“RICARDO cree que él está utilizando a la oposición, pero está equivocado, es la oposición la que lo está utilizando-.

-¿CÓMO?-.

-RICARDO se acerca con los opositores para mandar la señal de que PRIANRD lo pueden hacer su candidato a la Presidencia de México, y los opositores le dan calor para bajarle los bonos a Morena, pero hasta ahí. ‘Roma no paga a traidores’, esto, trascen­dió cuando el Presidente López Obrador se enteró que en las pasadas elecciones de la Ciudad de México, Ricardo operó para que el PRIANRD ganara algunas alcaldías.

“ENTONCES, los opositores le dirán lo mismo si cree que él sería su candidato a la Presidencia, pues los del PRIANRD buscan el poder para ellos, no para compartirlo, con Ricardo, que salió del PRI odiándolo-.

-¿ENTONCES?-.

-EL ÚNICO camino que tiene Ricardo es buscar a Layda, hablar con ella y hacer las paces; disciplinarse y trabajar duro para sacar adelante a la 4T, de otra manera ya valió chetos. Lo mismo para David, si sigue con su pinchurrienta ‘nueva gobernanza’, va a caer de la gracia de López Obrador: la ‘nueva go­bernanza’ no puede estar por arriba de la 4T, entonces que no se meta a vivo: el Presidente tiene un colmillo grande y retorcido-.

-A MÍ me gusta ‘El Monris’ gobernador, ese que iba por todo Zacatecas comiendo frijoles de la olla, con cebolla, jitomate y chile con los campesinos; ‘El Monris’, que el día de la Santa Cruz, se aventaba un cruzado bebiendo cerveza con los albañiles, pero nomás se fue al Distrito Federal y co­menzó a aullar como los lobos, y ahí perdió todo su encanto: su actual hablar pausado es fingido, al igual que su sonrisa: la capital lo echó a perder. Y las nuevas generaciones no lo pelan, bueno, aquí en Zacatecas, ya lo perdimos-.

“HOY, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mi ‘cabecita de algodón’ le manda un claro mensaje:

QUE EVITE levitar al pensar que el pueblo lo va a seguir, la fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo. No hay nin­gún líder por importante que sea, eso que se lo aprendan, para que no vayan a levitar y se sientan como antes. Ahí vienen las masas, el pueblo detrás de nosotros, no va a ir nadie detrás de nosotros. Que no estén esperando que el pueblo los va a apoyar.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.