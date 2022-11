La Cancelación de Festivales no es Propia de Zacatecas, Sino de Todo el País: Muñoz

El “Consuelo” de María de Jesús

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, María de Jesús Muñoz Reyes, dijo que si bien se canceló el Festival de Teatro de Calle por falta del presupuesto, buscarán realizar diversas actividades culturales y tradicionales, entre ellos el Festival de Música de Cámara Manuel M. Ponce y el Festival Navideño, este último colaborando con otras instituciones como el Sistema Estatal Desarrollo Integral Para la Familia (SEDIF), y otras.

Dijo que la próxima semana darán a conocer más detalles sobre el festival Manuel M. Ponce, pero que se desarrollará del 30 de noviembre al 11 de diciembre.

“Esta suspensión se dio en este año por­que es un festival de gran formato y con gastos considerables, pero estamos por dar a conocer a el Festival Manuel M. Ponce que es música de cámara básicamente, y el festival de Navidad que no sólo el Instituto las realiza, sino otras dependencias de gobierno; aquí con el esfuerzo de todos es más fácil, pero sí tendremos programación artística para diciembre”.

Sobre un estimado de las pérdidas que generó la cancelación del Festival de Teatro de Calle, que representaba una de­rrama económica importante para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y otros municipios, expuso la directora que no tienen cifras concretas, pero que la pérdida principal fue suspender el propio festival que ya se ha ganado el gusto del público.

“Cualquier festival, la pérdida principal es interrumpir su continuidad definitiva­mente; pero estamos haciendo todo lo necesario ahora que se dará a conocer el presupuesto para el próximo año. Por lo que debemos gestionar donde sea necesa­rio para asegurar el techo presupuestal de todos los festivales. En cuanto a pérdida turística, de hospedajes o comercios, ese es un dato que les dará de manera más precisa la Secretaría de Turismo”.

“Se notó que la ciudadanía reclamó su festival, porque les pertenece en realidad a ellos, por lo que el próximo año haremos lo propio por hacer esta edición. Parti­cularmente en el de Teatro de Calle, por todo el análisis que se ha hecho, durante otras ediciones a variado de los cuatro a los 15 millones en algún momento, pero es aproximado de siete u ocho millones de pesos, para tener un festival de estos a los que estamos acostumbrados los zacateca­nos. Para este festival haremos la gestión para poder contar con esta cantidad. Los festivales se llevan una buena parte del presupuesto, pero el beneficio en el estado se compensa”.

Por último, precisó que no habrá pro­blemas con contratos incumplidos o al­guna sanción, sobre todo porque fueron precavidos y mantener los acuerdos y negociaciones, pero no firmaron contratos con compañías, ya sea nacionales o inter­nacionales. “Cuidamos mucho la relación y estamos en buenos términos, en realidad lo que pasó en Zacatecas no es propio de Zacatecas, sino que está pasando en otros estados con otros festivales”.