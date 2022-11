Mi Jardín de Flores

De Cacahuates y Refresco, a Salmón y Whisky

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Toda la familia Monreal está inmis­cuida en el estado; tienen sobrinos, regidores, el gobernador, el presidente municipal de Fresnillo, Verónica Díaz que es quien decide el presupuesto de todo el estado, y no han hecho bien las cosas’: Carlos Salmón Buenrostro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 18 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Cómo hay Gente Mentirosa

NO ME explico por qué muchos ser­vidores públicos están acostumbrados a decir mentiras a sabiendas que la mentira es pecado: la señora María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, quien confirmó ‘la cancelación del Festival de Teatro de Calle por falta de presupuesto’, situación inexacta

-NO NOMÁS usted la cachó en la men­tira, madre Teresa, el Festival de Teatro de Calle se canceló porque la María de Jesús Muñoz no le midió bien el agua a los ca­motes y, cuando menos acordó, ya no tenía dinero para llevar a cabo el Festival, porque a la Marychuy le quedó grande el puesto-.

-QUIÉN PRIMERO habló del tema -tercia don Roberto- fue Le Roy, secretario de Turismo y en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, lo dijo claramente: ‘el presupuesto de Cultura ya estaba agotado’, lo que quiere decir que lo que dice doña Petra es cierto: María de Jesús no le midió bien el agua a los camotes y se le acabó el presupuesto antes de tiempo-.

-TAMBIÉN LA señora Muñoz Reyes declaró que el costo de ese Festival ‘duran­te otras ediciones ha variado de los cuatro a los 15 millones’, para luego rectificar y decir que el aproximado es de siete a ocho millones de pesos’.

“YO TAMBIÉN leí la entrevista con don Le Roy, y el secretario de Turismo dijo que ‘el Festival de Calle tenía un costo de cinco a seis millones de pesos’, entonces don Le Roy puso en descubierto que la directora del IZC anda muy desorientada.

“PERO LUEGO, a manera de justifica­ción, la señora Muñoz declara que la can­celación del Festival de Calle: ‘en realidad lo qué pasó en Zacatecas no es propio de Zacatecas, sino que está pasando en otros estados con otros festivales’, pero no dijo en cuáles estados ¿por qué? Pues porque mintió: ningún estado ha cancelado sus festivales; y yo me pregunto: ¿por qué esa costumbre de decir mentiras hasta formar una cadena, que luego no pueden romper?

-ASÍ ES la burocracia, madre Teresa, en esta ‘Nueva Gobernanza’: inepta y menti­rosa. Imitan a ‘El Deivis’, con su trillado cuento ‘engañabobos’ de la austeridad, austeridad pero no para él y su familia, sino para el pueblo, porque bien que derrocha el dinero de nuestros impuestos comprando sombreros de no sé cuantas estrellas que colecciona, ¿para qué tanto sombrero, si nomás tiene una cabeza? No, para ellos no existe la austeridad

“Y ES gracias a la política, porque de lo contrario todavía seguirían vendiendo aguas frescas en el mercado de Plateros, no se nos olvide que Saúl ‘El Pequeño’, salía de su casa con la panza de farol a estudiar, y co­mía una bolsita de cacahuates con refresco, como lo reveló la Lupe Pérez, su esposa, pero nomás entró a la política y a robar se ha dicho: ¿cuántos millones de pesos no de­rrocha en los XV años de su hija Fernanda?

“FUE UN pachangón histórico que estuvo en boca de Fresnillo por varios meses, claro que no dieron cacahuates con refresco, no. Se comió y bebió de lo mejor:

CREMA DE nuez a la India.

SALMÓN.

MEDALLONES de lomo de res.

Y PA’L REFINE: Vino Merlot, Whisky, Brandy, ron y vodka, además de bailar hasta cansarse, pero hubo otra gran sorpresa:

“EL SAÚL contrató la actuación especial del cantante internacional de moda: Manuel Turizo, que cobra en dólares o su equivalen­te en pesos mexicanos; el Benjamín Medra­no, que es un experto en fiestas, reuniones y espectáculos, aseguró en entrevista que ‘El Cachorro de los Monreal’, derrochó en ese pachangón de época, más de tres millones de pesos, cantidad que muy pocos podemos derrochar, pues ¿quién ha tenido a su disposición más de tres millones de pesos para una fiesta? Mejor los invertía o estrenaba casa nueva.

“POR ESO el Carlos Salmón Buenrostro, que conoce a los ‘Monreales’ muy bien, dice que el jefe del ‘clan’, Ricardo Monreal, ‘es un gran inversionista en Zacatecas, además de que posee grandes propiedades producto de su riqueza que quizá en su momento tendrá que explicar:

‘LA GENTE -continuó el Carlos Sal­món- se da cuenta cuando realmente uno es empresario y cuando tiene otro trabajo aparte de la política que genera tanta riqueza, ahí sería también preguntarle a él sí fue empresario antes de político, y de donde tiene tanta riqueza la familia Monreal’.

-QUE YO sepa -toma la palabra don Ro­berto-, Ricardo, Rodolfo, Eulogio, David y Saúl jamás han trabajado en la iniciativa privada, sólo en el gobierno, que es donde está el billullo.

La Violencia, la Inseguridad, Asesinatos y Desapariciones Forzadas, no Cesan

“MIENTRAS tanto el narco también hace estragos por culpa de los malos po­líticos, como bien lo dice Adán González Acosta, dirigente estatal del Frente Popular de Lucha de Zacatecas: ‘La falta de empleo orilla a nuestros jóvenes a sumarse al crimen organizado’-.

-¡AY, NO, ni cómo desmentirlo! Lo malo es que por el mal gobierno de don David, los opositores se dan vuelo culpando también al señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a Morena, lo que no se vale, cada quien debe ser responsable de sus actos, pues como dice don Adán González: ‘David Monreal y Adolfo Marín han fracasado’, pero el señor Presidente, la 4T y Morena, no tienen la culpa de tanta violencia e inseguridad-.

-YA NO seguridad, madre Teresa, ni en la capital del estado, por eso el turismo se derrumbó, la Ciudad ya compite con los municipios más violentos de Zacatecas: Fresnillo y Guadalupe: Ayer, una pareja de motociclistas, hombre y mujer, fue baleada, cuando circulaban por la calle Rubén Jara­millo, colonia Lázaro Cárdenas, al filo de las 7:30 de la tarde. El hombre murió en el lugar de los hechos y la mujer, herida de muerte, fue llevada al Hospital General.

EN FRESNILLO se cometieron tres ase­sinatos: a la 1:30 de la tarde mataron a un motociclista en la calle Guadalupe Victoria, colonia Huertas de Abajo; y en la calle 20 de noviembre, colonia Benito Juárez, se echaron a dos individuos: los acribillaron.

Y EN Guadalupe, un sujeto fue baleado en la comunidad San Jerónimo. ¿El saldo trágico de ayer? Al menos cuatro asesinatos y dos heridos graves.

¿DETENIDOS? No, no hubo detenidos.

Y LAS desapariciones forzadas conti­núan: hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Bús­queda de: JUVENAL TORRES DOMÍN­GUEZ de 38 años, desaparecido en Valpa­raíso, Zacatecas, el 1 de octubre de 2022.

-A VER cuándo termina esta pesadilla-.

-CUANDO ‘El Rey David’, tome con­ciencia y decida que él se debe al pueblo, no a los criminales, hasta entonces se podrá recuperar la paz y la tranquilidad de antaño-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.