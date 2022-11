A Camerino se le Hace Poco el Presupuesto Para el Estado

“El Gobierno Federal no Quiere a Zacatecas”, Asegura

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Camerino Eleazar Márquez Madrid, exdiputado federal perredista, dijo que es preocupante la crisis de inseguridad que vive el país y en particular la entidad, sobre todo ante las estrategias fallidas que han implementado desde la Federación y que no ha dado los resultados esperados. Ca­lificó como pertinente buscar una agenda en común con la ciudadanía y los diversos frentes sociales y políticos para buscar una solución a corto y mediano plazo.

“Considero que hay un claro resultado negativo a la estrategia, esperemos que ahora con las reformas constitucionales no se militarice al país; porque de qué le sirve a los zacatecanos fusionar las fuerzas, o bien de qué les sirve tener presupuesto suficiente para los militares si los resultados siguen siendo negativos. Porque lo que estamos viendo son miles de familias que se han visto afectados por homicidios violentos, siguen incrementándose los feminicidios, las extorsiones, están presentes las luchas entre grupos de la delincuencia”.

“El problema debería verse desde un criterio integral en el que tuviéramos que reconocer que a cuatro años del gobierno federal, el tejido social no se ve que se esté recuperando. Al contrario vemos la cantidad de jóvenes que pierden la vida, esto es responsabilidad de todos pero fun­damentalmente del Estado y de quienes nos gobiernan, ya que el principio de cualquier gobierno es brindar seguridad a sus ciuda­danos, seguridad física pero también certeza jurídica en su patrimonio; además de la sociedad para generar un clima de respeto para los derechos humanos. Porque para que haya crecimiento, credibilidad e inversiones económicas, se requiere seguridad”.

Por último, sobre la “intromisión” del gobierno federal y del propio senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, comentó Camerino Márquez que es evidente que la Federación no contempla a la entidad y que el tema político electoral puede ser la razón de esta evidente distancia, ya que ha demostrado poco interés en mejorar las condiciones o el desarrollo económico en Zacatecas. “Consi­dero que la Federación no quiere a Zacatecas, lo vimos con el presupuesto, ahí se debe ver el cariño y no de otra manera. Zacatecas siempre ha sido consecuente y aportado al gobierno federal, sea del partido que sea”, finalizó.