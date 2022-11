Alumnas de Medicina Humana Llevan a Cabo Campaña de Recolección de Antibióticos

En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimi­crobianos, que se lleva a cabo del 18 al 24 de noviembre, alumnas de la Licenciatura de Médico General realizaron una campaña sobre el uso indiscriminado de los antibióticos. Esto como parte de la materia de Prevención en Salud que imparte la docente Graciela Guel Alvarado.

Una de las actividades fue la recolección de antibióticos, así lo manifestó la alumna del 7mo. “G” Sofía Montserrat Macías Gó­mez, quien añadió que tras la recolección de los medicamentos éstos serán llevados a los depósitos, en donde a través de un proceso dejan de representar un daño para la salud.

De igual manera destacó la importancia de no auto medicarse, ya que dijo, es impor­tante saber cómo tratarse y con qué tratarse, pero siempre de la mano de un médico, ya que hay algunas infecciones en donde no es necesario tratarse con antibióticos, y si los toman lo hacen de manera inadecuada, esto es lo hacen por periodos cortos o prolonga­dos o no se toman la dosis cuando deberían.

Como consecuencia expuso, cuando se tenga que tratar una infección por bacterias, los antibióticos eficaces de una primera línea de elección no serán útiles, por lo que se tie­ne que recurrir a antibióticos más potentes, lo que ocasiona mayores daños en la salud, además de que son de un costo más elevado.

Por su parte Ana Gabriela Arteaga Brise­ño subrayó que los antibióticos se usan para infecciones bacterianas, y muchos pacientes al recibir tratamiento tienen sobrantes, los cuales guardan y al contraer gripa recurren a la automedicación, por lo que hacen una resistencia dentro del organismo.

Motivo por el cual se están recolectando para darle un fin apropiado señaló. Por otra parte, agradeció a todas las personas que han apoyado la campaña y a pesar de que hoy finaliza, continuarán recibiendo antibióticos en el Aula 11 del Edificio E3.