Es Obligación de la Familia Monreal Aclarar la Procedencia de sus Recursos: Noemí Luna

“Causó Sorpresa el Enfrentamiento Monreal-Sansores”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista telefónica para Pági­na 24 Zacatecas, la diputada federal del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, mencionó que es obligación de la fa­milia Monreal aclarar y transparentar sus recursos, debido a que todos sus integrantes están inmiscuidos en la política.

“A mí me parece muy lamentable que una familia se quiera convertir en cacique de Zacatecas, yo no me atre­vería a decir que su enriquecimiento es ilícito, sin embargo, los Monreal en muchos sentidos tienen que aclarar sus recursos”, agregó.

En este sentido, destacó que el sena­dor de Morena Ricardo Monreal Ávila tiene una base de apoyo muy fuerte, a la cual debería cuidar y corresponder a través del trabajo político honesto para a su vez devolver la lealtad re­cibida.

En cuanto a la situación entre la gobernadora de Campeche Layda Sansores, y el senador, refirió que es una situación que ha causado sorpre­sa en el ámbito social y político, sin embargo, dijo que eso es una muestra de que no saben hacer política.

“Morena no es un partido político, simplemente fue un movimiento que se orquestó en torno a la figura de An­drés Manuel López Obrador; cuando no es él quien dicta las directrices, simplemente se les hace bolas en en­grudo”, señaló.

En cuanto a los delitos por los que Sansores señala a Monreal Ávila, dijo que, de ser reales, deberán aplicarse las sanciones pertinentes, puesto que considera que, quien infringe una norma, y quien comete un delito debe de ser sancionado al margen de quien sea la persona responsable.

“La verdad es que tampoco es nada nuevo, supimos perfectamente en su momento, que cuando entras al manto protector de la Cuarta Transforma­ción pareciera que nada es delito”, finalizó.